El Gobierno peruano anuncia un paquete fiscal para mitigar El Niño y los choques externos

Durante una transmisión oficial desde Palacio de Gobierno, el ministro de Economía y Finanzas expone un paquete de medidas contracíclicas y de contingencia fiscal ante el impacto del fenómeno de El Niño. La presentación incluye diapositivas con datos sobre déficit fiscal, niveles de deuda pública y la asignación de bonos de apoyo económico para familias vulnerables afectadas por lluvias, huaicos y bajas temperaturas en diversas regiones del país.

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El Gobierno de Perú, liderado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció este jueves un paquete de medidas prioritarias de política fiscal contracíclica destinadas a mitigar los efectos económicos del fenómeno El Niño y de los choques externos que afectan al país. El anuncio se realizó en el Palacio de Gobierno, en Lima, y buscó proteger a las familias más vulnerables al tiempo que sostiene la actividad económica nacional.

La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante la presentación de las iniciativas, que forman parte de la respuesta del Ejecutivo frente a los riesgos económicos que enfrenta el país. El objetivo central radica en garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la población en un contexto de incertidumbre global.

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Representantes del Gobierno de Perú anuncian medidas de contingencia frente a los impactos del fenómeno de El Niño y choques económicos externos. (Paula Elizalde / Infobae)

Entre las principales acciones anunciadas figuran la entrega de bonos a familias vulnerables, el impulso al gasto público para culminar obras paralizadas y la continuidad de los trabajos de mantenimiento en colegios, centros de salud, comisarías y carreteras. Estas intervenciones apuntan a atender las necesidades prioritarias de la población y a contribuir con la dinamización de las economías regionales.

El Gobierno también destacó que estas medidas buscan generar oportunidades de trabajo, en particular en las zonas que requieren mayores inversiones públicas. La estrategia se presenta en un momento en que distintos sectores productivos enfrentan presiones derivadas de factores climáticos y de la coyuntura internacional.

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Integrantes del Gobierno de Perú anuncian medidas fiscales frente a choques externos y el fenómeno de El Niño durante una conferencia en Lima. (Paula Elizalde / Infobae)

Los efectos del fenómeno El Niño sobre la economía peruana

La estrategia fiscal responde a un escenario económico marcado por los efectos adversos del fenómeno El Niño en sectores clave como la pesca, la agroindustria y la infraestructura. Estas actividades representan una porción significativa del empleo y la producción en varias regiones del país, por lo que su deterioro genera un impacto directo sobre las economías locales.

A este factor climático se suma el incremento internacional de los precios de los combustibles, asociado al escalamiento del conflicto en Medio Oriente, así como el aumento de las tasas de interés a nivel global. Esta combinación de factores externos presiona las cuentas fiscales y obliga al Ejecutivo a diseñar mecanismos de respuesta rápida ante los riesgos que enfrenta la economía peruana.

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La presidenta Keiko Fujimori supervisa trabajos de limpieza y descolmatación para la prevención de El Niño 2026-2027 en una zona vulnerable de Perú. (Agencia Andina)

El respaldo de los fundamentos macroeconómicos

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la implementación de estas medidas se sustenta en los fundamentos macroeconómicos del Perú y en el incremento de los ingresos tributarios registrados en los últimos periodos. Esta base permite al Gobierno desplegar recursos adicionales sin comprometer la estabilidad fiscal de mediano plazo.

El Ejecutivo busca atender los riesgos inmediatos derivados de los choques externos y del fenómeno El Niño, al tiempo que mantiene una trayectoria de consolidación fiscal durante los próximos años, según el comunicado difundido por la Oficina General de Difusión y Prensa de la Presidencia de la República. La entidad subrayó que el plan combina el alivio a corto plazo con el cuidado de las cuentas públicas en el largo plazo.

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Keiko Fujimori critica la minimización oficial de los daños por lluvias en Lima| Foto: Presidencia de la República

El rol de la inversión pública en las regiones

El impulso al gasto público figura como uno de los ejes centrales del paquete anunciado. La culminación de obras paralizadas y el mantenimiento de infraestructura social, como colegios, centros de salud, comisarías y carreteras, buscan sostener la actividad económica en zonas donde la inversión pública resulta determinante para el empleo local.

Estas acciones se enmarcan en el objetivo de dinamizar las economías regionales, en especial en aquellas localidades más expuestas a los efectos del fenómeno climático. El Gobierno considera que la ejecución de estas obras genera un efecto multiplicador sobre el empleo y el consumo en las zonas beneficiadas, lo que explica la prioridad asignada a este componente dentro de la estrategia fiscal.

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