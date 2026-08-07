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MEF sí evalúa propuesta de nuevo régimen laboral con gratificación, CTS y aportes a pensiones graduales

Ante consulta de Infobae Perú, Elmer Cuba, el nuevo titular del MEF, reveló de qué se trata la medida que está en evaluación para presentarse con el pedido de facultades

El Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ofrece una declaración en un evento. Detrás de él se observan los logotipos del Gobierno del Perú y del Ministerio de Economía y Finanzas. La información en pantalla indica que el ministro presenta las primeras medidas y lineamientos de política económica. Cuba aborda temas relacionados con la informalidad laboral y políticas tributarias.
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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, ha detallado más sobre la medida del nuevo régimen laboral que evalúan desde el gobierno, la que estaría incluida en el pedido de facultades ante el Congreso.

La propuesta se incluye en el ‘borrador’ de la exposición de motivos del decreto preliminar de este pedido de facultades, y contempla que el sector privado pague gratificaciones y CTS menores, en tanto el trabajador gané menor sueldo. También aplicaría para los aportes a las pensiones que estos realicen.

Ahora el MEF revela que siguen evaluando esta propuesta. “Ojalá que lleguemos con [el pedido de facultades] y si no llegamos, igual lo vamos a hacer bajo esta comisión que estamos creando de lucha contra la informalidad laboral. Es una comisión para que afecte el actual grado de informalidad laboral que es la preocupación principal del Ministerio”, aclaró.

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Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
Elmer Cuba dio su primera conferencia de prensa oficial en el MEF. Esto detalla sobre un nuevo régimen laboral. - Crédito MEF

“La Ley MYPE ha fracasado”

Parte de los análisis del MEF, que justifican plantear una medida como un nuevo régimen laboral con derechos graduales es que la Ley MYPE ha fracasado.

“Tenemos en Perú una Ley MYPE, del empleo para la microempresa, que cuánto habrá fracasado que se tiene informalidad del 70%. Si hubiese funcionado, no sería 70%. Si hubiese funcionado, no habría 90% de informalidad en la microempresa. La actual Ley de la microempresa laboral es un fracaso. Esa hay que revisarla, porque no ha tenido resultado”, aclaró el MEF.

Como se sabe, el régimen de la microempresa se mide por cantidad de trabajadores, pero la medida contemplada preliminarmente hace que “la unidad de diseño deja de ser el ‘tamaño de la empresa’ y pase a ser la capacidad económica (utilidad o ingreso salarial)”, según señala el texto. Eso sería lo que revisaría el MEF. Y a esto se le aplicaría ese nuevo régimen laboral que se busca crear.

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Captura de Presidencia de paquetazo laboral
Se sugiere un recorte de gratificaciones y CTS para los trabajadores que ganen menos. - Crédito Captura de Presidencia

La propuesta de Macroconsult

“Esa, esa propuesta es de la antigua vida mía”, responde Elmer Cuba. Es cierto, es una propuesta que elaboró Macroconsult, cuando Cuba era socio de esa empresa.

“Las leyes laborales y tributarias están mal calibradas para ese segmento de la microempresa. La informalidad laboral en el país más o menos está alrededor del 70%, pero el grueso de ellos está en la microempresa, no está en la gran empresa ni en la mediana. La informalidad en la gran empresa es de apenas 15%”, revela cifras el ministro,

Es decir, el nuevo régimen que se crearía iría hacia esta microempresa. “El problema no está ahí [en la gran empresa]”, aclara.

Keiko Fujimori con los pulgares arriba
Keiko Fujimori señaló que no se recortarán derechos laborales. ¿Podría ese nuevo régimen ir solo a las MYPEs informales?. - Crédito Difusión

“Si queremos realmente cambiar la vida de los trabajadores que están en una informalidad tenemos que atacar la normatividad de la microempresa. Y esa microempresa usualmente también es informal en términos tributarios, porque no existe pago de nada. Son empleadores informales también. Por eso que para combatirla se requiere un combo laboral y tributario”, aclara y revela que están “afinando” esa medida.

Como se recuerda, esto era lo que incluía esa medida en el pedido de facultades:

  • Unificar el marco laboral, evitando reglas separadas para microempresa, pequeña empresa y régimen general
  • Hacer progresivos los aportes a salud y pensiones. La presentación plantea aportes menores para salarios bajos y una convergencia hacia las tasas generales conforme aumenta la remuneración
  • Permitir una articulación más flexible entre SIS y EsSalud, evitando duplicidades o la pérdida abrupta de cobertura cuando el trabajador se formaliza
  • Graduar la CTS y las gratificaciones por nivel salarial, hasta alcanzar los beneficios completos en los tramos superiores
  • Hacer progresiva la participación en utilidades según tamaño empresarial y revisar los umbrales que incentivan a no superar determinado número de trabajadores
  • Flexibilizar la protección frente al despido dentro de un régimen común.

Sobre los feriados

En tanto, más tarde, el ministro de Economía señaló que modificó su propuesta sobre los días feriados nacionales y ahora plantea trasladarlos a los lunes, en lugar de los viernes como se había anunciado previamente. La medida busca reducir el impacto sobre la productividad y beneficiar al sector turismo, permitiendo fines de semana largos sin afectar otras industrias. Cuba aclaró que no se reducirá la cantidad de feriados, sino que solo se reorganizarán en el calendario para optimizar su impacto económico y laboral.

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