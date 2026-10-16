Perú

MEF se va a Estados Unidos: Elmer Cuba buscará inversiones en roadshow en Nueva York

No solo la Presidenta. El ministro de Economía y Finanzas también tendrá un viaje en octubre. ¿El destino? El roadshow inPERÚ Nueva York 2026

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
Cuba viajará a Nueva York en búsqueda de inversiones para el país. - Crédito MEF
Guardar

A fines de octubre, la presidenta Keiko Fujimori viajará a El Salvador a reunirse con el mandatario Nayib Bukele, pero no será la única funcionaria que tendrá actividades en otro país.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Rafael Cuba Bustinza, integrará la delegación peruana que participará en el roadshow inPERÚ Nueva York 2026 y en las reuniones conexas, programados del 25 al 28 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Así, mediante la Resolución Suprema N.° 297-2026-PCM, el Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro del 24 al 28 de octubre de 2026. Durante su ausencia, se encargará el Despacho de Economía y Finanzas a Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas, mientras el titular se encuentre fuera del país.

Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
El MEF quedará en manos del ministro Guillermo Shinno. - Crédito Andina

Cuba se va a Nueva York

El Director Ejecutivo de inPERÚ invitó al Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas para integrar la delegación peruana que participará en el roadshow inPERÚ Nueva York 2026 y reuniones conexas, que se llevarán a cabo del 25 al 28 de octubre de 2026, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

PUBLICIDAD

Según la misma normal legal, inPERÚ es una asociación privada sin fines de lucro, cuyo principal propósito es promover el desarrollo de los mercados financieros y de capitales nacionales, descentralizados e inclusivos, a nivel local e internacional, mostrando al Perú como potencial destino de inversión financiera y directa; para tal efecto, organiza roadshows internacionales que permiten presentar las oportunidades y fortalezas del país ante inversionistas, instituciones financieras y empresas en los principales mercados internacionales.

Así, la participación del ministro de Economía y Finanzas en el citado evento permitirá, cree el Gobierno, fortalecer el posicionamiento del Perú ante inversionistas internacionales, propiciar el intercambio de información sobre las perspectivas económicas y financieras del país y promover oportunidades de inversión, en línea con el objetivo de continuar impulsando la inversión privada para favorecer el crecimiento económico sostenible, la generación de empleo, la incorporación de tecnología y la mejora de la productividad.

Los roadshow son espacios que pueden ser usados para que el país traiga y asegure inversiones en el país. - Crédito ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA/TURESPAÑA
Los roadshow son espacios que pueden ser usados para que el país traiga y asegure inversiones en el país. - Crédito ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA/TURESPAÑA

Los gastos de Cuba

Para este viaje, el Ejecutivo ha determinado la entrega de unos viáticos al ministro Elmer Cuba, los cuales ascienden a US$ 1.320 (alrededor de S/4501,2)

Estos se dan para ser gastados en conceptos de alimentación y traslados que irrogue el “cumplimiento de la presente Resolución Suprema”, es decir el viaje al roadshow.

Estos serán cubiertos con cargo al Presupuesto Institucional 2026 de la Unidad Ejecutora 001 - Administración General del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas.

El presidente de CONFIEP evalúa las medidas económicas del gobierno, destacando la importancia de la disciplina fiscal y la necesidad de recuperar el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas para impulsar la inversión. (Crédito: Latina Noticias)

¿Qué busca el inPERÚ?

El evento organizado inPERÚ busca, principalmente, lo siguiente:

  • Promover la colaboración y el diálogo público – privado para el desarrollo de la inversión financiera y directa en el Perú
  • Posicionar a la inversión privada no solo como una fuente de desarrollo económico y generación de empleo sino, además, como promotor y articulador del desarrollo social y cultural de nuestro país
  • Contribuir con el desarrollo de sinergias en el sector privado a través de la colaboración y el diálogo en el marco de las actividades de inPERÚ.

Temas Relacionados

MEFElmer CubaInversiones en PerúEstados Unidosperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Las ‘leonas’ hicieron su debut en el torneo enfrentando a Palmeiras en Quito. Revisa los marcadores de los partidos de la jornada inaugural y cómo comenzó la lucha por avanzar a los cuartos de final

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Asesinan a balazos a conductor de 23 años mientras manejaba una combi con pasajeros en Lurigancho-Chosica

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital de Vitarte, pero falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas durante el ataque armado

Asesinan a balazos a conductor de 23 años mientras manejaba una combi con pasajeros en Lurigancho-Chosica

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Las cadenas locales ya incluyeron en sus carteleras la experiencia que reunirá a los STAY frente a la pantalla grande

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

Ronaldo Benito Sabino, conocido como Sibenito, cuenta a Infobae Perú cómo pasó de grabar videos con su madre en la chacra de Casma a trabajar con marcas y proyectar un canal digital con series, noticias y entretenimiento

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

U2 anuncia gira mundial en 2027 y deja a Perú fuera de sus primeras fechas

La banda irlandesa actuará en México, Brasil y Argentina entre febrero y marzo, mientras prepara el lanzamiento de su decimosexto disco de estudio

U2 anuncia gira mundial en 2027 y deja a Perú fuera de sus primeras fechas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y Venezuela coordinan expulsiones de ciudadanos venezolanos indocumentados: cómo se ejecutará el plan ‘Vuelta a la patria’

Perú y Venezuela coordinan expulsiones de ciudadanos venezolanos indocumentados: cómo se ejecutará el plan ‘Vuelta a la patria’

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

ENTRETENIMIENTO

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

U2 anuncia gira mundial en 2027 y deja a Perú fuera de sus primeras fechas

Paolo Guerrero vs Magaly Medina: Así fue la cronología de los hechos que llevaron ‘a la Urraca’ a prisión en 2008

Pamela Franco defiende su ONG para niños con autismo y promete llevarla a más regiones: "Hay gente malintencionada"

DEPORTES

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Mia Shalit, la guardiana del arco de Universitario: peruana evitó una goleada en el debut por Copa Libertadores Femenina 2026

Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo