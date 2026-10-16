MEF se va a Estados Unidos: Elmer Cuba buscará inversiones en roadshow en Nueva York

Cuba viajará a Nueva York en búsqueda de inversiones para el país. - Crédito MEF

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A fines de octubre, la presidenta Keiko Fujimori viajará a El Salvador a reunirse con el mandatario Nayib Bukele, pero no será la única funcionaria que tendrá actividades en otro país.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Rafael Cuba Bustinza, integrará la delegación peruana que participará en el roadshow inPERÚ Nueva York 2026 y en las reuniones conexas, programados del 25 al 28 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

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Así, mediante la Resolución Suprema N.° 297-2026-PCM, el Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro del 24 al 28 de octubre de 2026. Durante su ausencia, se encargará el Despacho de Economía y Finanzas a Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas, mientras el titular se encuentre fuera del país.

El MEF quedará en manos del ministro Guillermo Shinno. - Crédito Andina

Cuba se va a Nueva York

El Director Ejecutivo de inPERÚ invitó al Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas para integrar la delegación peruana que participará en el roadshow inPERÚ Nueva York 2026 y reuniones conexas, que se llevarán a cabo del 25 al 28 de octubre de 2026, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

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Según la misma normal legal, inPERÚ es una asociación privada sin fines de lucro, cuyo principal propósito es promover el desarrollo de los mercados financieros y de capitales nacionales, descentralizados e inclusivos, a nivel local e internacional, mostrando al Perú como potencial destino de inversión financiera y directa; para tal efecto, organiza roadshows internacionales que permiten presentar las oportunidades y fortalezas del país ante inversionistas, instituciones financieras y empresas en los principales mercados internacionales.

Así, la participación del ministro de Economía y Finanzas en el citado evento permitirá, cree el Gobierno, fortalecer el posicionamiento del Perú ante inversionistas internacionales, propiciar el intercambio de información sobre las perspectivas económicas y financieras del país y promover oportunidades de inversión, en línea con el objetivo de continuar impulsando la inversión privada para favorecer el crecimiento económico sostenible, la generación de empleo, la incorporación de tecnología y la mejora de la productividad.

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Los roadshow son espacios que pueden ser usados para que el país traiga y asegure inversiones en el país. - Crédito ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA/TURESPAÑA

Los gastos de Cuba

Para este viaje, el Ejecutivo ha determinado la entrega de unos viáticos al ministro Elmer Cuba, los cuales ascienden a US$ 1.320 (alrededor de S/4501,2)

Estos se dan para ser gastados en conceptos de alimentación y traslados que irrogue el “cumplimiento de la presente Resolución Suprema”, es decir el viaje al roadshow.

Estos serán cubiertos con cargo al Presupuesto Institucional 2026 de la Unidad Ejecutora 001 - Administración General del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas.

El presidente de CONFIEP evalúa las medidas económicas del gobierno, destacando la importancia de la disciplina fiscal y la necesidad de recuperar el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas para impulsar la inversión. (Crédito: Latina Noticias)

¿Qué busca el inPERÚ?

El evento organizado inPERÚ busca, principalmente, lo siguiente:

Promover la colaboración y el diálogo público – privado para el desarrollo de la inversión financiera y directa en el Perú

Posicionar a la inversión privada no solo como una fuente de desarrollo económico y generación de empleo sino, además, como promotor y articulador del desarrollo social y cultural de nuestro país

Contribuir con el desarrollo de sinergias en el sector privado a través de la colaboración y el diálogo en el marco de las actividades de inPERÚ.