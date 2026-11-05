Revelan la condición de salud de Florcita Polo luego de su ingreso a emergencia: “De milagro está bien”

Un impactante altercado entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca ha salido a la luz. Las imágenes muestran una confrontación que terminó con Florcita herida y recibiendo atención médica. Se rumorea que los celos habrían sido el detonante. Video: América TV / América Hoy

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Florcita Polo fue trasladada de emergencia a una clínica de Surquillo la noche del miércoles 4 de noviembre, luego de un presunto altercado con su pareja, Luiggi Yarasca. La hija de Susy Díaz permaneció en el área de emergencia del centro médico, donde fue vista por las cámaras del programa ‘Magaly TV La Firme’ recostada en una camilla y acompañada por su hermana.

Deysi Araujo detalló el estado de salud de Florcita Polo tras el incidente

Deysi Araujo, amiga cercana de la familia, contó en una entrevista con el programa ‘América hoy’ que logró comunicarse con Florcita Polo durante la mañana del jueves y conocer detalles de su condición física. Según la exvedette, la empresaria presenta golpes en distintas partes del cuerpo y un hematoma en la frente como consecuencia de la caída por las escaleras.

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“Ahora está con pastillas, tiene un chichón en la frente y el cuerpo adolorido”, afirmó Araujo al describir el estado de la influencer. La exvedette precisó que, pese a las lesiones y molestias físicas, Florcita se encontraba fuera de peligro, según la información que recibió directamente de ella. No obstante, no proporcionó un diagnóstico médico oficial ni precisó cuánto tiempo necesitaría para su recuperación.

La versión de Araujo coincide con la información difundida por ‘América Hoy’, que señaló que los médicos habrían descartado una operación y que Florcita Polo habría recibido el alta médica horas después de su ingreso. “Al parecer, se ha ido temprano. Fue dada de alta y llegaría a instancias legales”, indicaron los reporteros del programa.

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La empresaria presenta golpes en el cuerpo y un hematoma en la frente, según relató Deysi Araujo.

Según relató Araujo, el enfrentamiento habría comenzado por celos, luego de que Yarasca sospechara que la empresaria había permitido el ingreso de otro hombre a la habitación mientras él se encontraba en la piscina. “Fue una pelea por celos. Él la empezó a celar, pensó que Flor había hecho entrar a un chico a la habitación, empezó a querer agredirla, la empuja por las escaleras, ella se cae”, afirmó al explicar cómo se habría producido el incidente.

“El chico pensaba que Flor había hecho entrar a un hombre a la habitación mientras él estaba en la piscina, es por eso que la empuja”, agregó la exvedette sobre el origen de la sospecha de Yarasca.

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El altercado comenzó horas antes en un hotel de Pachacámac

El episodio que terminó en la clínica de Surquillo tuvo un primer capítulo durante el mediodía del miércoles, cuando Florcita Polo y Luiggi Yarasca protagonizaron una fuerte discusión en el hotel y restaurante Rústica, ubicado en Pachacámac. Las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’ muestran a la empresaria llorando, descalza y con el cabello desordenado, mientras corre detrás de Yarasca por distintos ambientes del establecimiento y le ruega que no se marche.

De acuerdo con el testimonio de un trabajador del local recogido por el programa, la pareja había llegado al hotel y pasado la noche allí, y durante la mañana comenzaron a escucharse gritos que derivaron en una discusión. El mismo trabajador contó que Yarasca pidió al personal que sujetara a Florcita porque quería retirarse y aseguró que ella le había roto la nariz, aunque el reportero del espacio de espectáculos indicó que no encontró rastros de sangre en la habitación.

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Reportero de Magaly Medina encontró a Florcita Polo en una clínica de Surquillo tras incidente que involucraría escaleras. ATV/ Magaly TV La Firme.

El conflicto se extendió hasta el estacionamiento del hotel, donde Yarasca se dirigió a su vehículo y, en medio del altercado, le apartó la mano a Florcita. Personal de seguridad del establecimiento debió intervenir para separar a la pareja, y trabajadores del local ayudaron a la empresaria a recoger sus pertenencias antes de que se retirara en una miniván.

El conflicto no terminó en Pachacámac. Según la información recogida por ‘Magaly TV, la firme’ entre personas cercanas al personal de la vivienda de Florcita Polo, ambos volvieron a encontrarse horas más tarde pese a haberse retirado del hotel por separado, y en ese segundo encuentro se produjo la gresca que terminó con la caída de la empresaria por las escaleras.

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La preocupación de Susy Díaz y los antecedentes de Luiggi Yarasca

La situación generó preocupación en el entorno cercano de Florcita Polo. Susy Díaz, quien se encuentra actualmente en España, se enteró de lo ocurrido a través de familiares y se comunicó con la producción de ‘Magaly TV, la firme’ para alertar sobre la presunta agresión sufrida por su hija, según indicó la conductora del programa. Deysi Araujo precisó que la excongresista estaba angustiada porque no conseguía comunicarse con Florcita y se había enterado de su traslado a la clínica a través de las consultas realizadas por la prensa.

En el centro médico, la hermana de Florcita Polo acompañó a la empresaria durante su permanencia en el área de emergencia. Aunque evitó declarar ante las cámaras, se mostró indignada y responsabilizó directamente a Yarasca por lo ocurrido, de acuerdo con el reporte del programa de Magaly Medina.

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Florcita Polo habría sufrido un accidente con escaleras tras reencontrarse con Luigi Yarasca, según fuentes cercanas. Captura: Magaly TV La Firme.

Luiggi Yarasca, de 36 años, es un empresario que se dio a conocer en los espacios de espectáculos a partir de su relación con Florcita Polo, iniciada tras la separación de la empresaria del cantante Néstor Villanueva. Según contó la influencer en su momento, conoció a Yarasca cuando este la contrató como modelo para una activación comercial, vínculo que derivó posteriormente en una relación sentimental.

El empresario ya había estado involucrado en controversias antes de iniciar el romance. En febrero de 2023, un reportaje de ‘Magaly TV, la firme’ reveló que Yarasca había registrado tres intervenciones policiales entre 2020 y 2021, relacionadas con una presunta agresión a efectivos de la Policía Nacional del Perú, posesión de sustancias ilícitas y conducción en aparente estado de ebriedad. Hasta el momento, Yarasca no ha ofrecido una declaración pública sobre las acusaciones de agresión en su contra, y tampoco se ha difundido un parte médico oficial sobre las lesiones de Florcita Polo.

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