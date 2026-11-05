El mar debilita el malecón de San Bartolo: muros de contención separados de la pista y hasta 30 grandes aberturas

Fernando Loa, presidente de Playa Sur, pidió la intervención de las entidades responsables ante las grietas, separaciones y huecos que comprometen la estabilidad de la infraestructura costera. Buenos Días Perú

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El deterioro de la infraestructura costera de San Bartolo expone un problema que afecta tanto la seguridad de los vecinos como las condiciones de tránsito en uno de los sectores del distrito. En Playa Sur, el contacto constante del mar con las estructuras de protección debilitó distintos tramos del malecón y dejó zonas de la vía sin un soporte firme.

Las afectaciones se concentran en el muro de contención y la pista que bordea la playa. La pérdida de arena, tierra y piedra debajo de estas estructuras provocó separaciones entre ambas construcciones, además de huecos que comprometen la estabilidad del pavimento. El problema genera preocupación ante la posibilidad de que nuevos sectores cedan por efecto del oleaje.

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La situación también representa un riesgo para quienes utilizan esta vía, en particular para los conductores que transitan cerca de las zonas afectadas. Algunos vecinos expresaron su temor de que la pista se desplome sin previo aviso, debido a que parte del deterioro se encuentra debajo de la superficie y no resulta visible desde el exterior.

Fernando Loa, presidente de Playa Sur, advirtió que el problema requiere una intervención de las entidades responsables de la infraestructura y los servicios básicos. Según explicó, la pérdida de material debajo del malecón también podría comprometer las redes de agua y desagüe que pasan por el sector.

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Grietas y separaciones comprometen la estabilidad del malecón

Uno de los principales problemas identificados corresponde al debilitamiento de los muros de contención. Fernando Loa explicó que estas estructuras deberían permanecer unidas a la pista, pero la fuerza del oleaje y la elevación del nivel del mar provocaron que sus bases perdieran soporte.

Durante una inspección de la zona, el representante vecinal mostró la distancia que existe entre el muro y la superficie de concreto armado. En algunos puntos, la separación permite introducir los dedos en el espacio que quedó entre ambas estructuras. También advirtió que determinados tramos de la pista permanecen prácticamente suspendidos, debido a la ausencia de una base firme.

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El problema se extiende por más de un kilómetro del malecón de Playa Sur. En ese recorrido, Loa identificó entre 25 y 30 grandes aberturas en los muros de protección, una situación que evidencia el deterioro de la infraestructura.

La preocupación también alcanza a las áreas destinadas al descanso y la permanencia de los visitantes. Los vecinos advirtieron que algunos sectores próximos al muro podrían ceder, por lo que consideran necesario revisar las condiciones del suelo antes de que ocurra un nuevo desprendimiento.

Mareas altas incrementan el deterioro de las pistas

El contacto constante del mar con los muros de contención debilitó las bases de la infraestructura costera. composición: Infobae

El comportamiento del mar constituye otro factor que agrava las condiciones del malecón. Durante los periodos de marea alta, las olas superan los muros de contención y alcanzan la pista, lo que provoca que la superficie permanezca expuesta al impacto constante del agua.

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Uno de los vecinos explicó este fenómeno mediante una comparación: “Cuando la marea está alta, es como llenar el vaso de agua a tope”. Según describió, el movimiento de las olas genera salpicaduras que llegan hasta la vía y contribuyen al desgaste de la infraestructura.

La exposición al oleaje también favorece la pérdida de los materiales que sirven de soporte a las construcciones. La arena, la tierra y la piedra chancada que permanecían debajo de las estructuras dejan espacios vacíos, lo que incrementa la posibilidad de hundimientos y nuevas fracturas.

Este escenario mantiene en alerta a los residentes, quienes consideran que el deterioro podría avanzar hacia otros tramos del malecón. La principal preocupación está relacionada con la posibilidad de que una parte de la pista se desprenda de forma repentina y afecte a las personas que circulan por el lugar.

Vecinos solicitan intervención de las autoridades desde 2018

Fernando Loa cuestionó la falta de respuesta a los pedidos vecinales para atender el deterioro del muro de contención. Según indicó, desde 2018 los residentes remitieron cartas y solicitudes a las entidades competentes para que se ejecuten trabajos de reparación y sellado de las estructuras.

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El representante de Playa Sur pidió la intervención de la Autoridad Nacional de Infraestructura, de las entidades responsables de atender los riesgos vinculados al fenómeno El Niño y de Sedapal. El reclamo apunta a que las instituciones correspondientes evalúen los daños y adopten medidas antes de que el malecón sufra nuevos desprendimientos.

La preocupación no se limita a la infraestructura vial. Debajo de la zona afectada existen tuberías de agua y desagüe cuya estabilidad también podría quedar comprometida por la pérdida de los materiales que las cubren.

Tuberías de agua y desagüe también están expuestas

El debilitamiento del terreno representa un riesgo adicional para las redes de saneamiento que atraviesan el sector. Loa advirtió que, si las tuberías pierden el soporte de arena, tierra y piedra chancada, podrían romperse como consecuencia del deterioro de la superficie.

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El representante vecinal alertó sobre las posibles consecuencias de una falla en las conexiones de desagüe. “Lo que va a suceder es que las tuberías de desagüe colapsen y viertan todo el desagüe hacia el mar”, señaló al explicar el peligro que representa la pérdida de estabilidad del suelo.

El daño de estas instalaciones podría afectar directamente al entorno marino de Playa Sur, debido a un eventual vertimiento de aguas residuales. Por ese motivo, el pedido de intervención también comprende la revisión de las redes subterráneas, además de la reparación de los muros y las pistas del malecón.

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