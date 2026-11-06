Perú Deportes

Carlos Desio habló de las limitaciones de Sport Boys para sostener ventaja ante Universitario: “Me iba a meter yo”

El entrenador argentino explicó las dificultades que tuvo para realizar modificaciones en el Monumental debido a las bajas y la poca experiencia de sus suplentes

Carlos Desio habló de las dificultades de Sport Boys para sostener la ventaja ante Universitario.
Carlos Desio habló de las dificultades de Sport Boys para sostener la ventaja ante Universitario. Crédito: LFP
Guardar

Sport Boys estuvo cerca de llevarse una victoria del estadio Monumental, pero terminó empatando 2-2 ante Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El conjunto ‘rosado’ llegó a tener dos goles de ventaja, aunque no pudo sostener el resultado en los minutos finales. Tras el compromiso, Carlos Desio explicó uno de los factores que condicionó su planteamiento: las pocas alternativas que tenía en el banco de suplentes.

En declaraciones para el programa ‘El Arranque’ de Exitosa, el entrenador argentino detalló que afrontó el encuentro con varias ausencias. Hernán Da Campo todavía no estaba recuperado, mientras que Gustavo Dulanto y Yuriel Celi no se encontraban habilitados para disputar el partido ante los ‘cremas’. A ello se sumó el desgaste físico que arrastraba su equipo después del esfuerzo realizado tres días antes en Cusco.

PUBLICIDAD

Carlos Desio explicó cómo planteó el partido ante Universitario

El técnico rosado detalló que su intención era igualar las marcas en el mediocampo para neutralizar el funcionamiento ofensivo de Universitario. Sin embargo, reconoció que los movimientos de los futbolistas cremas representaban un desafío para su estrategia.

“La intención era sobre todo igualar en el medio, porque con Calcaterra iba a ir el ‘Chino’ (Jostin Alarcón), Illanes iba con Flores y Mora iba a ir con Concha. Entonces ahí igualábamos, persecución. Y cambios de movimiento si saltaba el Chino al central, Pablo Erustes se metía con el volante de contención que tenía ahí, pero ellos tienen muy buenos movimientos, porque por ahí utilizaban mucho la bajada de Valera y la profundidad del ‘Oreja’ Flores. Pero nosotros estábamos bien parados y lo agarrábamos de frente, no nos iban a hacer daño por el medio”, explicó.

PUBLICIDAD

El entrenador de Sport Boys explicó las dificultades que tuvo para realizar variantes ante Universitario y reconoció la diferencia de alternativas entre ambos planteles. (Video: Exitosa)

Carlos Desio también señaló que su principal preocupación estaba en las bandas del campo, por lo que priorizó los movimientos defensivos para evitar que Universitario encontrara espacios por los lados.

“El miedo mío era por el costado, por eso prioricé los laterales libres cada vez que saltaba el extremo mío, en un lado Cristian Cueva, del otro lado ‘Tito’ Urruti, cerrar con el defensa y adelantarlo, cosa de hacernos fuertes del lado de la pelota”, agregó.

Carlos Desio y las limitaciones Sport Boys

Uno de los aspectos que más lamentó el entrenador fue la diferencia de alternativas entre ambos planteles. Mientras Universitario podía recurrir a futbolistas con experiencia internacional, Sport Boys tenía en el banco a varios juveniles que todavía buscan consolidarse en el fútbol profesional.

“Salió, pero esos centros también son peligrosos. O sea que la ‘U’ tiene mucha variante, tiene muchos jugadores que te cambian los partidos. Yo por ahí en el banco miraba y tenía a Luciano Zambrano, al Chatito Huamán, a Davey, jugadores de 18 años, que no tienen esa solución que ellos tienen”, manifestó.

En esa misma línea, el argentino mencionó algunos de los futbolistas que ingresaron en el conjunto ‘crema’ y reconoció las dificultades que representaba enfrentarlos con las alternativas que tenía disponibles.

“Ellos ponían a Piero Quispe que viene de Pumas, Bryan Reyna que viene de Belgrano, el otro viene de Racing, el otro viene de Liga de Quito. Mamita, yo decía: ‘¿Cómo podemos hacer nosotros con esa edad?’. Era sufrir, yo sufro. En un momento me iba a meter yo, en un momento lo tumbo a uno”, expresó entre risas.

El cuadro 'crema' salvó un empate agónico 2-2 frente a los 'rosados' en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Finalmente, Desio recordó el ingreso de Bryan Reyna y bromeó sobre la intensidad con la que el atacante disputó sus primeros minutos. “Lo vi a uno, que Reyna se me paraba ahí encima, entró picante, y digo: ‘Le meto una patada yo’”, comentó entre risas.

De esta manera, el entrenador explicó las limitaciones que tuvo para administrar los cambios y sostener la ventaja de Sport Boys ante Universitario, que terminó rescatando un empate en los minutos finales.

Temas Relacionados

Carlos DesioSport BoysUniversitario de Deportesperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La meta de Mariane Casas con Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley: “Estoy convencida de que vamos a llegar”

La atacante brasileña reveló su método de preparación mental junto a su psicóloga deportiva y expresó su certeza sobre la clasificación del equipo a la siguiente fase de la competencia

La meta de Mariane Casas con Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley: “Estoy convencida de que vamos a llegar”

“¿Dónde está la gente?”: Catherine Flood pidió a los hinchas de Universitario colmar las gradas en los partidos de las ‘pumas’

La punta estadounidense asistió al último juego del equipo de fútbol y quedó sorprendida por el marco en el estadio Monumental. En ese sentido, cuestionó por qué la afición no acude en masa al Polideportivo

“¿Dónde está la gente?”: Catherine Flood pidió a los hinchas de Universitario colmar las gradas en los partidos de las ‘pumas’

Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con diversos encuentros en la Europa League, Conference League y otros certámenes con la posible participación de jugadores peruanos

Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

César Ccahuantico, icono de Cienciano, fulmina a Horacio Melgarejo y Gonzalo Aguirre: “Hay mercenarios que no nos representan”

El ‘Sinchi’ ha compartido su desilusión por el poco profesionalismo del entrenador del ‘papá’ e incomodidad hacia el joven centrocampista por haber vejado el escudo del club. “¿A quién car*** le ganó?“, sostuvo

César Ccahuantico, icono de Cienciano, fulmina a Horacio Melgarejo y Gonzalo Aguirre: “Hay mercenarios que no nos representan”

La asistencia de Marcos López en el triunfo del FC Copenhague por la Conference League: su equipo está en zona de octavos de final

El lateral peruano fue protagonista en la jugada del segundo gol danés, que finalmente fue adjudicado como autogol de Vahid Selimovic. El conjunto escandinavo acumula siete puntos y se mantiene en zona de clasificación directa a segunda ronda

La asistencia de Marcos López en el triunfo del FC Copenhague por la Conference League: su equipo está en zona de octavos de final
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ética verá caso de diputado Christian Aranda, investigado por filtrar datos médicos y bloquear aborto legal

Ética verá caso de diputado Christian Aranda, investigado por filtrar datos médicos y bloquear aborto legal

Franco Vidal se declara “loco contra el sistema” y ataca a la prensa tras revelarse gasto de S/ 34 millones en fiestas y eventos

Otra moneda de un sol lanzada al aire definirá al próximo alcalde de un distrito de Huancayo tras empate electoral

Pleno del JNE ya estaría debatiendo casos de reelecciones encubiertas: Tribunal definirá cómo serán las proclamaciones

La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano sorprende en el concierto de María Becerra en Lima: el público coreó el ‘Mix Poco Yo’ de principio a fin

Corazón Serrano sorprende en el concierto de María Becerra en Lima: el público coreó el ‘Mix Poco Yo’ de principio a fin

Christian, Elmer y Andy Yaipén lloran al escuchar el mensaje de su padre gracias a la inteligencia artificial

Revelan la condición de salud de Florcita Polo luego de su ingreso a emergencia: “De milagro está bien”

Florcita Polo corrió descalza y llorando detrás de Luiggi Yarasca para que no la deje: así fue la pelea que alarmó a los testigos

Florcita Polo terminó en emergencia tras segundo enfrentamiento con Luiggi Yarasca: habría sufrido accidente con escaleras y hermana lo acusa

DEPORTES

“¿Dónde está la gente?”: Catherine Flood pidió a los hinchas de Universitario colmar las gradas en los partidos de las ‘pumas’

“¿Dónde está la gente?”: Catherine Flood pidió a los hinchas de Universitario colmar las gradas en los partidos de las ‘pumas’

Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

César Ccahuantico, icono de Cienciano, fulmina a Horacio Melgarejo y Gonzalo Aguirre: “Hay mercenarios que no nos representan”

La asistencia de Marcos López en el triunfo del FC Copenhague por la Conference League: su equipo está en zona de octavos de final

¿Qué necesita Sporting Cristal para ganar el Torneo Clausura 2026?: ‘celestes’ apuntan a alcanzar los ‘play-offs’ de la Liga 1