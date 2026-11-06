Perú

Con helicóptero, drones prohibidos y alertas al 105: Chiclayo blinda la visita del papa León XIV

Un despliegue policial con refuerzos de Lima, vigilancia aérea y cierres viales busca resguardar al pontífice y a los peregrinos que llegarán a Lambayeque

El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV
El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV| Foto: Vatican News/Andina
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Un helicóptero EC 145, unidades de inteligencia, motocicletas enviadas desde Lima y anillos de seguridad formarán parte del operativo especial que la Policía Nacional del Perú (PNP) prepara en Chiclayo para la llegada del papa León XIV.

El despliegue incluirá restricciones al uso de drones, rutas alternas y una línea exclusiva en la central 105 para alertas sobre hechos sospechosos durante las actividades oficiales.

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La Región Policial Lambayeque informó que el plan prevé comprometer a la mayor parte de sus efectivos y solicitar apoyo de equipos especializados de Lima y otras regiones.

El general PNP Roberto Mercado Calderón, jefe policial regional, señaló que la misión busca proteger al pontífice y a los peregrinos nacionales y extranjeros que arribarán para la visita prevista para noviembre. La coordinación alcanza a personal de protección de personas, intervención rápida, inteligencia y logística.

Helicóptero EC 145 estará en alerta durante los recorridos del pontífice

La aeronave permanecerá en alerta en Chiclayo para intervenir ante emergencias en las Pampas de Pimentel y en los traslados que requieran vigilancia aérea, incluido el recorrido hacia Zaña.

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Mercado Calderón explicó que el EC 145 ya efectuó sobrevuelos de reconocimiento y evaluaciones en tierra para revisar las condiciones de operación. El dispositivo aéreo contará con médico, paramédico y equipos de primera respuesta. La Policía identificó además un establecimiento de salud especializado para una eventual evacuación aeromédica.

La restricción sobre aeronaves no tripuladas alcanzará a los equipos particulares. Solo la Policía Nacional y la Fuerza Aérea del Perú tendrán autorización para operar drones en los actos papales, como parte de la vigilancia del espacio aéreo.

El operativo también contempla cierres de calles, desvíos, rutas principales y alternativas en los sectores donde se desarrollen las actividades del papa. Las autoridades difundirán las vías restringidas y los recorridos disponibles para el tránsito ciudadano.

El helicóptero conectará Chiclayo con Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. El recorrido tomará entre 30 y 40 minutos y responde a las condiciones geográficas del destino. Gob
El helicóptero conectará Chiclayo con Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. El recorrido tomará entre 30 y 40 minutos y responde a las condiciones geográficas del destino. Gob

Central 105 recibirá información sobre situaciones sospechosas

La central de emergencias 105 dispondrá de un grupo destinado a recibir, evaluar y derivar avisos ciudadanos sobre situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad del evento.

La medida busca ampliar la capacidad de respuesta ante la concentración de visitantes en Lambayeque, donde se esperan asistentes de otras zonas del Perú y del exterior. “Mientras más ojos y oídos tengamos para este evento, podemos garantizar mejor la seguridad de todos”, enfatizó Mercado Calderón.

El jefe policial pidió a la población comunicar cualquier actividad inusual a través del 105. Según indicó, la llegada de numerosos visitantes puede ser aprovechada por personas inescrupulosas, por lo que la información recibida será sometida a evaluación.

El plan involucra al Ejército del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público. El apoyo militar aportará recursos para el transporte y alojamiento de los agentes que lleguen como refuerzo.

Mercado Calderón afirmó que el operativo de seguridad para la visita del papa León XIV no reducirá los patrullajes ni las intervenciones habituales contra la delincuencia en la región.

También participaron en la conferencia el obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Edgardo Farfán Córdoba; el gobernador regional Jorge Pérez Flores, y el comandante general de la Sétima Brigada de Infantería del Ejército Peruano, general de brigada EP Alan Carlo Nuñez Rivera.

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