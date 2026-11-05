Perú

Condenan a más de tres años de prisión a hombre que usó IA para falsificar un pago de Yape en Huancavelica

El establecimiento afectado ya había detectado maniobras similares en meses anteriores, lo que permitió advertir el fraude a tiempo

Sujeto fue condenado por usar IA para falsificar comprobante de pago con YAPE. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
Sujeto fue condenado por usar IA para falsificar comprobante de pago con YAPE. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
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El Poder Judicial condenó a Ángel Antony Aparco Paitán, de 23 años, a tres años, ocho meses y 26 días de pena privativa de libertad suspendida, tras declararlo responsable del delito de estafa agravada en la región de Huancavelica. La sentencia se dictó en el marco de un proceso inmediato que culminó en apenas 48 horas, con la aplicación de la figura de terminación anticipada.

El condenado utilizó herramientas de inteligencia artificial para generar un comprobante falso del aplicativo Yape, con el que simuló haber realizado una transferencia de S/111 por la compra de productos en la licorería La Huantina. El hecho ocurrió la noche del 15 de octubre de 2026, cuando presentó el documento digital falsificado ante el personal del establecimiento como prueba de pago.

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Falsificó el comprobante de Yape con IA

El comprobante presentado por Aparco Paitán imitaba de manera precisa una operación bancaria real realizada a través de BCP/Yape, lo que le permitió aparentar que el monto correspondiente a su compra había sido transferido con normalidad. La investigación fiscal determinó que el documento fue elaborado con tecnología digital capaz de replicar los elementos visuales característicos de las notificaciones de pago que emite la aplicación.

Esta modalidad de fraude no era un hecho aislado en el establecimiento afectado. El personal de la licorería había registrado operaciones similares en meses anteriores, lo que generó sospechas suficientes para advertir la maniobra del acusado en el momento en que intentó concretar la compra con el comprobante falso.

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Policía lo detuvo tras alerta del comerciante

Ante la sospecha del fraude, el personal del establecimiento alertó a las autoridades, lo que permitió que efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieran y detuvieran a Aparco Paitán en flagrancia. La rápida reacción del comercio resultó determinante para que el caso avanzara sin mayores dilaciones hacia la vía judicial.

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, a cargo del fiscal provincial Jhomny Mantilla, reunió los elementos de convicción necesarios para sustentar la acusación ante el juzgado de flagrancia. Entre las pruebas presentadas figuraron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, las declaraciones de los testigos y la aceptación de los cargos por parte del propio investigado, lo que permitió acelerar el trámite del proceso.

Ordenan pagar S/4.500 de reparación civil

Con base en esos elementos, el órgano jurisdiccional impuso la pena privativa de libertad suspendida, sujeta a un periodo de prueba de dos años. Además, el fallo estableció 105 días multa, reducidos a 88 tras la aplicación de una bonificación procesal por acogerse al proceso de terminación anticipada.

La sentencia fijó también una reparación civil de S/4.500 a favor del establecimiento afectado, de la cual el condenado abonó S/3.000 durante la misma diligencia judicial. El Distrito Fiscal de Huancavelica informó que el saldo restante, equivalente a S/1.500, deberá cancelarse en dos cuotas adicionales, según los términos acordados en el proceso.

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