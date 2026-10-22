Línea 2 del Metro de Lima y Callao: por fin culminaron los trabajos de excavaciones luego de 12 años del inicio de obras

Línea 2 del Metro de Lima: terminan excavaciones

Guardar

La llegada de la tuneladora Micaela a la estación Carmen de la Legua marcó la culminación de las excavaciones de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y del ramal de la Línea 4. El avance corresponde al primer sistema de metro subterráneo del Perú, cuya construcción comenzó hace 12 años.

Las obras de la Línea 2 se iniciaron oficialmente el 29 de diciembre de 2014, durante el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala Tasso. Su administración suscribió el contrato de concesión en abril de ese año y dio inicio a los trabajos en el patio taller de Santa Anita. En 2012, Humala había anunciado que el trazado sería completamente subterráneo, de este a oeste.

PUBLICIDAD

Línea 2 del Metro de Lima: terminan excavaciones

La tuneladora Micaela completó más de siete kilómetros de recorrido

La máquina llegó a Carmen de la Legua, en el Callao, después de avanzar más de siete kilómetros bajo tierra. Con ese recorrido, concluyeron las excavaciones previstas para las estaciones de la Línea 2 y para el ramal que conectará con la Línea 4.

El proyecto contempla 35 kilómetros de extensión y 35 estaciones. De ese total, 27 pertenecen a la Línea 2, mientras que las ocho restantes forman parte del ramal de la Línea 4. La infraestructura conectará directamente a 10 distritos y tendrá influencia en otros 13, según la información oficial.

La Línea 2 unirá Ate con el Callao a través de un eje subterráneo que atravesará zonas de alta demanda de transporte. La obra busca reducir los tiempos de desplazamiento entre el este y el oeste de Lima, además de ampliar las alternativas para quienes se movilizan entre la capital y la provincia constitucional.

PUBLICIDAD

Línea 2 del Metro de Lima: terminan excavaciones

La Línea 2 del Metro de Lima proyecta movilizar 660 mil pasajeros al día

La inversión estimada para la construcción de la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 asciende a USD 5.350 millones. Cuando entre en funcionamiento en toda su extensión, el sistema tendría capacidad para transportar alrededor de 660 mil pasajeros diarios.

El servicio beneficiaría a cerca de 2,5 millones de habitantes de Lima y Callao. Además, se prevé que se integre con el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y las futuras rutas del sistema ferroviario urbano.

La culminación de las excavaciones no supone el fin de las obras. El proyecto aún requiere trabajos de implementación ferroviaria, sistemas eléctricos, señalización, equipamiento de estaciones y pruebas operativas antes de la puesta en marcha total del servicio.

PUBLICIDAD

La presidenta Keiko Fujimori participó en la supervisión de la llegada de la tuneladora Micaela a Carmen de la Legua - MTC

Buscan acelerar la apertura de tres estaciones en Ate

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la concesionaria acordaron reforzar las acciones para adelantar la entrada en operación de las estaciones Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate. Estas paradas forman parte de la ampliación progresiva del servicio de la Línea 2.

La apertura gradual de estaciones permitiría incorporar nuevos tramos mientras continúan los trabajos en otras áreas del proyecto. Hasta el momento, la Línea 2 ya cuenta con una etapa inicial en funcionamiento entre las estaciones Mercado Santa Anita y Evitamiento.

La presidenta Keiko Fujimori participó en la supervisión de la llegada de la tuneladora Micaela a Carmen de la Legua, junto con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, y otras autoridades del actual gobierno.

PUBLICIDAD