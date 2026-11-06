Perú

Empresas ahora ven con pesimismo la economía peruana para los próximos meses

A pesar de algunas mejoras en las perspectivas empresariales en los últimos meses, ahora la mayoría ha caído. La más importante: cómo ven la economía en estos meses del fenómeno El Niño

Elmer Cuba del MEF
El BCRP revela que las empresas ben ahora con pesimismo la economía peruana en los próximos meses. En el Ejecutivo queda que El Niño no impacté tanto. - Crédito MEF
Guardar

El fenómeno El Niño ya está aquí: ya se sienten las primeras grandes lluvias, ha aumentado el precio de algunos alimentos y el gobierno ya se mueve para prever el impacto económico en las familias peruanas.

Así, ya en la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP (de fines de octubre) han caído las expectativas empresariales. Esto es la opinión y proyección que tienen las empresas sobre diversos aspectos macroeconómicos.

PUBLICIDAD

La caída más importante, así, ha sido sobre cómo ven la economía peruana las empresas en el país. A pesar de que en otros aspectos las bajas no hacen que estas expectativas salgan del margen positivo, sí por primera vez la visión sobre la economía cae al tramo pesimista.

Juan Sheput, ministro de trabajo, y Elmer Cuba, ministro de Economía del Perú
Menor expectativa de contratación, menor economía saludable. Así ven el impacto de El Niño las empresas. - Crédito Congreso

Expectativas sobre la economía peruana

“En octubre de 2026, la mayoría de los indicadores de situación actual y todos los de expectativas disminuyeron, pero se mantienen en el tramo optimista, excepto el nivel de demanda con respecto a lo esperado y el de economía a 3 meses. Dieciséis indicadores de un total de 18 se ubicaron en el tramo optimista”, señala los resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas que realiza cada mes el BCRP.

PUBLICIDAD

Por un lado, las expectativas sobre la economía a 3 meses se ubican en 49,5 puntos a octubre de 2026 (la cifra fue de 57,3 en agosto y 56,8 en setiembre), con lo que ingresan al tramo pesimista. A 12 meses también caen, pero siguen en el tramo optimista: la expectativa se situó en 63,1 puntos (68,1 en agosto y 67,6 en setiembre).

¿Y qué piensan de su sector las empresas? En esta lado, las expectativas bajaron a 51,9 puntos en octubre (56,5 en agosto y 56,1 en setiembre). A 12 meses, el indicador fue de 62,4 puntos (67,3 en agosto y 66,7 en setiembre).

Durante una transmisión oficial desde Palacio de Gobierno, el ministro de Economía y Finanzas expone un paquete de medidas contracíclicas y de contingencia fiscal ante el impacto del fenómeno de El Niño. La presentación incluye diapositivas con datos sobre déficit fiscal, niveles de deuda pública y la asignación de bonos de apoyo económico para familias vulnerables afectadas por lluvias, huaicos y bajas temperaturas en diversas regiones del país. TV Perú

Por otro lado, las empresas también ven su propia situación peor, menos positiva. Las expectativas sobre la situación de la empresa a 3 meses se ubicaron en 53,8 puntos en octubre (60,5 en agosto y 59,0 en setiembre). A 12 meses, el indicador llegó a 65,7 puntos (70,3 en agosto y 68,1 en setiembre).

También se sugiere que ven un mercado con menor demanda de sus productos, dado que las expectativas sobre esto a 3 meses se situaron en 59,3 puntos en octubre (62,7 en agosto y 63,1 en setiembre). A 12 meses, el indicador fue de 67,5 puntos (71,2 en agosto y 71,7 en setiembre).

En menor medida han caído las expectativas sobre la contratación de personal. A 3 meses llegaron a 54,9 puntos en octubre (56,5 en agosto y 55,8 en setiembre). A 12 meses, el indicador se ubicó en 62,3 puntos (64,9 en agosto y 64,6 en setiembre).

Mientras, sobre la inversión de la empresa a 3 meses las expectativas fueron de 54,8 puntos en octubre (56,3 en agosto y 55,2 en setiembre). A 12 meses, el indicador llegó a 64,2 puntos (65,3 en agosto y 66,0 en setiembre).

Inflación
La inflación interanual de Lima Metropolitana alcanzó 5,25% en octubre de 2026, su nivel más alto en 38 meses.

Inflación, PBI y dólar

Como se sabe, la encuesta consulta a analistas económicos, a empresas del sistema financiero y a empresas no financieras. ¿Cómo ven estas la inflación? Sin duda se espera que suba.

  • Analistas económicos esperan una inflación de 4,40% a fines del 2026 (la proyección fue de 4,00% en agosto y 4,20% en setiembre)
  • Sistema financiero espera una inflación de 4,50% a fines del 2026 (la proyección fue de 4,00% en agosto y 4,00% en setiembre)
  • Empresas no financieras esperan una inflación de 3,52% a fines del 2026 (la proyección fue de 3,00% en agosto y 3,48% en setiembre).

Por el lado del crecimiento del PBI, no hay muchas correcciones de las expectativas a mayor baja:

  • Analistas económicos esperan un crecimiento de 3,1% para el 2026 (la proyección fue de 3,2% en agosto y 3,2% en setiembre)
  • Sistema financiero espera un crecimiento de 3,2% para el 2026 (la proyección fue de 3,2% en agosto y 3,2% en setiembre)
  • Empresas no financieras esperan un crecimiento de 3,2% para el 2026 (la proyección fue de 3,2% en agosto y 3,2% en setiembre).
mano cambia dólares con cambista
El dólar ha tenido alzas, pero tras las primarias estaodunidenses ha caído. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Finalmente, sobre el precio del dólar, esperan que el tipo de cambio sí sea un poco más alto que antes, hacia fin de año. Se debe apuntar que esta consulta fue antes de la subida de la última semana.

  • Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,38 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,39 en agosto y S/ 3,37 en setiembre)
  • Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,35 en agosto y S/ 3,35 en setiembre)
  • Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,40 en agosto y S/ 3,40 en setiembre).

Temas Relacionados

MEFBCRPEncuestas de Expectativas MacroeconómicasEconomía Peruanaperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cómo llegar al Estadio Nacional para el encuentro con el papa León XIV?

La ATU señaló que el transporte público será reforzado para facilitar el traslado de jóvenes y universitarios al encuentro con el sumo pontífice

¿Cómo llegar al Estadio Nacional para el encuentro con el papa León XIV?

Escolar denunció a su profesor por abuso sexual dentro de un colegio de Huancayo: Fiscalía investiga el caso

La UGEL Huancayo dispuso la separación preventiva del profesor mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales.

Escolar denunció a su profesor por abuso sexual dentro de un colegio de Huancayo: Fiscalía investiga el caso

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Tras el empate en la ida, las ‘blanquiazules’ y las ‘cerveceras’ determinarán la llave rumbo a la final de la competición. Entérate todos los detalles del duelo en Matute

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Receta de enrollado de pollo relleno

Aprende cómo preparar enrollado de pollo relleno de jamón, queso y verduras. Una receta fácil al horno, ideal para compartir en familia.

Receta de enrollado de pollo relleno

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

La defensa del exasesor presidencial acusa al fiscal superior Daniel Jara Espinoza de prevaricato tras su dictamen desfavorable. Por ello pidió su apartamiento, pero la Sala Penal rechazó excluirlo y ratificó la audiencia para el 24 de noviembre

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

Los Pulpos, La Jauría, Tren de Aragua, Los Choneros y Comando Vermelho, en la mira del Poder Ejecutivo

Renovación Popular pide que Roberto Burneo no intervenga en debate sobre credenciales de Rafael López Aliaga

Cien días del gobierno de Keiko Fujimori: balance del inicio del mandato de Fuerza Popular

Martha Maisch no va más en el JNE: Tomás Gálvez dispone cese de magistrada por límite de edad

ENTRETENIMIENTO

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Florcita Polo denuncia por brutal agresión a Luiggi Yarasca: documento detalla forcejeo, empujones y reclamos por celos

Pamela López sorprende como conductora en los Premios Heat 2026

Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 arrasan en los Premios HEAT 2026: una noche histórica para el Perú en México

Bahiano, voz histórica de Los Pericos, regresa a Lima con concierto exclusivo de reggae

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Femenina 2026

Ministerio Público vigila el tramo decisivo de la Liga 1 2026 tras polémica arbitral: ¿Qué tiene que ver Alianza Lima?

Programación de octavos de final ida por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Carlos Desio reveló por qué renovó con Sport Boys pese que tuvo ofertas importantes de otros clubes de la Liga 1: “Pedí cuatro o cinco refuerzos”

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos