Perú

Misa del papa León XIV en Lima: Metropolitano, corredores y Línea 1 ampliarán sus horarios con servicios nocturnos

La ATU y la Policía Nacional desplegarán personal en los principales accesos y puntos de concentración para facilitar la circulación vehicular y el desplazamiento de los asistentes

La ATU dispondrá de buses adicionales en estaciones estratégicas del Metropolitano y en el paradero Balta del corredor Azul para responder a una mayor demanda de pasajeros - Créditos: Andina.
La ATU dispondrá de buses adicionales en estaciones estratégicas del Metropolitano y en el paradero Balta del corredor Azul para responder a una mayor demanda de pasajeros - Créditos: Andina.
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Los asistentes a la misa que ofrecerá el papa León XIV el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, podrán utilizar el transporte público durante la madrugada. El Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado extenderán sus horarios de atención para cubrir los desplazamientos hacia el recinto religioso, cuyo ingreso estará habilitado desde las 10 p. m. del domingo 15.

La medida forma parte del plan de movilidad “El Papa vuelve a casa”, presentado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El dispositivo contempla servicios nocturnos, ocho recorridos especiales y una flota superior a los 1000 buses convencionales para las actividades centrales de la visita pontificia.

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¿Cómo funcionará el transporte público durante la misa del papa?

Los principales sistemas de transporte masivo mantendrán sus operaciones mediante servicios nocturnos, conocidos como “Lechuceros”, que permitirán enlazar la atención del domingo con la jornada del lunes. La ampliación comprenderá al Metropolitano, la Línea 1 y los tres corredores complementarios.

Horario especial en el transporte público de Lima y Callao por el Día del Trabajador
. El Metropolitano, la Línea 1 y los corredores Azul, Rojo y Morado ampliarán sus horarios para facilitar el traslado de los fieles a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas - Créditos: Andina.

Además, durante sus respectivos horarios habituales, estos servicios funcionarán con todas sus rutas y unidades disponibles ambos días. La programación especial responde al inicio anticipado del ingreso de los fieles a la Base Aérea Las Palmas, previsto para las 10 p. m. del domingo.

A esta oferta se incorporarán ocho recorridos de transporte convencional que partirán de diferentes sectores de Lima y Callao. Las rutas conectarán Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador y Pucusana, además del eje de la Vía Expresa Sur, con puntos estratégicos próximos al lugar de la celebración, como el Mall del Sur, el jirón Alipio Ponce y la avenida Próceres.

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Los buses realizarán los trayectos de ida desde las 9 p. m. del domingo 15 hasta las 8 a. m. del lunes 16. También estarán disponibles para los viajes de regreso una vez finalizada la ceremonia religiosa.

¿Dónde habrá buses adicionales?

La ATU establecerá puntos de reserva para incorporar vehículos según el movimiento de pasajeros. En el caso del Metropolitano, se ubicarán unidades adicionales sin pasajeros en las estaciones Matellini, Estadio Unión, Balta y Plaza de Flores.

Por su parte, el corredor Azul tendrá buses disponibles en vacío en el paradero Balta, correspondientes a la ruta 301. Estas unidades podrán sumarse a la operación cuando sea necesario.

El despliegue también incluirá personal de la ATU en los principales accesos y salidas, mientras que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) apoyarán en el control vehicular y la seguridad de las zonas con mayor concentración de personas.

La Base Aérea Las Palmas abrirá sus puertas a los asistentes desde las 10 p. m. del domingo 15 de noviembre, por lo que el transporte público ampliará sus operaciones - Créditos: Andina.
La Base Aérea Las Palmas abrirá sus puertas a los asistentes desde las 10 p. m. del domingo 15 de noviembre, por lo que el transporte público ampliará sus operaciones - Créditos: Andina.

Cambios de rutas y horarios por las actividades del 11 y 12 de noviembre

El operativo comenzará antes de la misa. El miércoles 11, durante la bienvenida al pontífice en Palacio de Gobierno, el Metropolitano dispondrá de buses adicionales sin pasajeros en las estaciones Jirón de la Unión y Tacna. Los corredores Azul y Morado también reforzarán su presencia en los alrededores de la plaza de Armas.

Ese mismo día, el encuentro del papa con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional ocasionará modificaciones en el tránsito. Debido al cierre de algunas vías, 15 rutas convencionales desviarán sus recorridos por las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura.

El papa León XIV encabezará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas el lunes 16 de noviembre - Créditos: Andina.
El papa León XIV encabezará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas el lunes 16 de noviembre - Créditos: Andina.

Asimismo, la estación La Cultura de la Línea 1 permanecerá cerrada durante la actividad. Los servicios 201, 204, 206 y 209 del corredor Rojo tampoco realizarán paradas en el paradero La Cultura, ubicado en la avenida Aviación.

Para el jueves 12, los corredores Azul y Morado, además de los servicios regulares A y C del Metropolitano, iniciarán sus operaciones desde las 4 a. m. La disposición permitirá llegar a la Plaza de Armas, donde León XIV participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

Al término de esta actividad, habrá buses adicionales de los corredores Azul y Morado en las avenidas Tacna y Abancay, respectivamente. El Metropolitano contará con vehículos de reserva en la Estación Central para atender el movimiento de pasajeros en Jirón de la Unión y Tacna.

Finalmente, por la vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, se reforzarán los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano y los corredores Azul y Morado. También se dispondrá de transporte convencional en Paseo de la República, la avenida Isabel La Católica y Bausate y Meza, con conexiones hacia Ate, Miraflores, Santiago de Surco y Villa El Salvador.

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