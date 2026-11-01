Perú

La inflación se desboca a 5,25% en octubre y se aleja en más de un punto de la proyección del BCRP: su peor nivel en 38 meses

¿Qué hará Julio Velarde? Con El Niño en la puerta, el nuevo directorio del Banco Central deberá evaluar si endurece su política monetaria para frenar una escalada de precios en los próximos meses. La inflación subyacente evitó que el alza fuera mayor

Inflación
La inflación interanual de Lima Metropolitana alcanzó 5,25% en octubre de 2026, su nivel más alto en 38 meses.
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La inflación interanual de Lima Metropolitana llegó a 5,25% en octubre de 2026, su nivel más alto en 38 meses. La cifra superó el 4,5% registrado en setiembre para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la capital peruana.

Con este resultado, los precios en la ciudad se ubicaron 1,05 puntos porcentuales por encima de la proyección de 4,2% que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) planteó para diciembre en su Reporte de Inflación de setiembre.

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El IPC de la capital avanzó 0,57% en octubre frente a setiembre y acumuló un aumento de 4,88% entre enero y octubre, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

A nivel nacional, los precios al consumidor aumentaron 0,56% durante octubre y registraron una variación acumulada de 4,60% en los primeros 10 meses de 2026.

La inflación se dispara a 5,25% y se aleja en más de un punto de la proyección del BCRP

El aumento de 0,57% registrado en octubre es el tercer avance mensual más alto de 2026 en Lima Metropolitana. Solo quedó por debajo de marzo, cuando el IPC subió 2,38% a raíz de la emergencia de Camisea, y de febrero, mes en el que avanzó 0,69%.

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El BCRP mantuvo su tasa de interés de referencia en 4,25%, nivel vigente desde setiembre de 2025. La entidad atribuyó el desvío respecto de su meta al alza de los combustibles y al efecto de ese incremento sobre los costos de transporte.

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El índice inflacionario superó en 1,05 puntos porcentuales la proyección de 4,2% que el BCRP estimó para fin de año.

La tasa de referencia es la señal que usa el BCRP para orientar el costo del dinero en el sistema financiero. No es la tasa que paga directamente una persona por un préstamo, pero influye en las tasas que los bancos cobran por créditos y pagan por depósitos.

Cuando el BCRP sube esa tasa, a los bancos les resulta más costoso obtener recursos y, en general, suben las tasas de los préstamos. Eso encarece las cuotas de créditos hipotecarios, vehiculares, empresariales o de consumo —sobre todo los de tasa variable o los nuevos créditos—, lo que busca moderar el gasto y reducir la presión sobre los precios.

Cuando el BCRP baja la tasa, el crédito puede abaratarse, facilita el consumo y la inversión, y puede impulsar la actividad económica. El traslado no es inmediato ni idéntico para todos los productos, porque cada banco fija sus condiciones según riesgo, plazo, competencia y tipo de cliente. Así es como se controla la inflación.

Diez productos explican la presión sobre los precios en octubre

El alza de 0,57% en Lima Metropolitana tuvo un origen concentrado en alimentos y transporte, más que en una presión generalizada sobre toda la canasta. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 1,62%, con incrementos marcados en pescados y mariscos (11,7%) y hortalizas, legumbres y tubérculos (8,2%). El choclo aumentó 45,3%, el bonito 26,9%, la zanahoria 24,6% y la arveja verde 24,3%.

A ello se sumaron el encarecimiento de los pasajes aéreos, los combustibles para vehículos —que subieron 3,6%—, el gas doméstico y las tarifas eléctricas. La caída en el precio del pollo, los huevos, el arroz y algunas frutas contuvo parcialmente el resultado, pero no compensó las alzas de productos con fuerte peso en el gasto cotidiano.

La inflación subyacente moderó el avance mensual de los precios. REUTERS/Mariana Bazo
La inflación subyacente moderó el avance mensual de los precios. REUTERS/Mariana Bazo

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó solo 0,16% en octubre. Ese dato apunta a que el salto de la inflación interanual a 5,25% responde principalmente a choques de oferta vinculados con productos frescos, combustibles, energía y transporte, una lectura alineada con el diagnóstico previo del Banco Central de Reserva del Perú.

El fenómeno también se extendió al país: las 26 ciudades medidas por el INEI registraron aumentos de precios, mientras que el IPC nacional creció 0,56% y alcanzó una inflación anualizada de 4,83%. La evolución de los alimentos y los combustibles en noviembre y diciembre será decisiva para determinar si la inflación de Lima se aleja aún más de la proyección de 4,2% que el BCRP planteó para el cierre de 2026.

¿El BCRP matendrá sus tipos por más tiempo?

La autoridad prevé que los choques de oferta pierdan fuerza y que la inflación retorne de forma gradual hacia 2% en 2027. No obstante, advirtió que el Fenómeno de El Niño y las tensiones en Medio Oriente pueden mantener la presión sobre los precios de alimentos, energía y transporte.

El BCRP es la entidad autónoma encargada de preservar la estabilidad monetaria del país. Para ello, busca que la inflación se mantenga dentro de su rango meta, de entre 1% y 3%, y utiliza principalmente la tasa de interés de referencia para influir sobre el crédito, el consumo y la evolución de los precios.

Julio Velarde y José Arista mirando a arriba en el Congreso
Los precios al consumidor a escala nacional registraron una variación acumulada de 4,60% en los primeros diez meses de 2026.

Alimentos y combustibles concentran el alza de precios en la capital

Recientemente, el directorio del BCRP quedó completo para el periodo 2026-2031 y será presidido por Julio Velarde, quien inicia su quinto mandato al frente de la entidad.

El organismo está integrado además por Inés Choy, Luis Miguel Palomino y Gustavo Yamada, designados por el Poder Ejecutivo, y por Oswaldo Molina, José Ricardo Stok y Juan José Marthans, elegidos por el Senado. Los siete miembros definen la política monetaria y las decisiones institucionales del banco emisor.

Recientemente, Julio Velarde recibió por segunda vez la calificación A+ de la revista especializada Global Finance, que evalúa el desempeño de las autoridades monetarias de cerca de 100 países y jurisdicciones.

El reconocimiento, anunciado durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Tailandia, destacó su gestión al frente del Banco Central de Reserva del Perú.

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