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Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 6 de noviembre de 2026

La sacudida ocurrió a las 20:10 del jueves cerca de la capital regional y presentó una profundidad de 159 kilómetros, de acuerdo con la evaluación oficial inicial

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.

Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.

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11:55 hsHoy

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Mapa satelital del Perú con límites regionales blancos, un punto rojo en Ucayali, nubes y el logotipo del IGP
Una imagen satelital del Instituto Geofísico del Perú ubica con un punto rojo la región de Ucayali, en el Perú, con fecha del 6 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:50 hsHoy

El IGP registró un sismo de magnitud 4,5 a 43 kilómetros al norte de Pucallpa

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/Censis/RS 2026-0765, el evento ocurrió el 5 de noviembre a las 20:10:11. El sistema de monitoreo determinó una magnitud de 4,5 y una profundidad de 159 kilómetros, con coordenadas de latitud -8.00 y longitud -74.53.

El organismo indicó que la intensidad alcanzó el nivel III en Pucallpa. El informe identificó como referencia geográfica el punto situado a 43 kilómetros al norte de esa ciudad, capital de la región Ucayali. El dato corresponde a la evaluación técnica inicial realizada por el Censis con la información disponible en su red instrumental.

Entre los principales datos divulgados por el IGP figuran:

  • Fecha y hora local: 5 de noviembre de 2026, a las 20:10:11.
  • Magnitud: 4,5.
  • Profundidad: 159 kilómetros.
  • Epicentro: 43 kilómetros al norte de Pucallpa, Coronel Portillo, Ucayali.
  • Intensidad reportada: III en Pucallpa.
  • Código del reporte: IGP/Censis/RS 2026-0765.
Mapa topográfico con Pucallpa, un punto sísmico, una línea subterránea de 159 kilómetros y el logotipo del IGP
El Instituto Geofísico del Perú ubica un epicentro sísmico a unos 43 kilómetros al norte de Pucallpa y a 159 kilómetros de profundidad, en Ucayali. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:24 hsHoy

Los sismos pueden tener epicentro frente al litoral, en la sierra o en la selva

La actividad sísmica peruana está vinculada, en buena parte, a la interacción de placas tectónicas frente al océano Pacífico. El país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con actividad geológica que concentra terremotos y volcanes en varios países de la costa americana y asiática.

No obstante, los movimientos telúricos no se limitan al litoral. Los reportes oficiales incluyen eventos localizados en la sierra, la selva y áreas cercanas a fallas geológicas. Un sismo en Ucayali, como el registrado cerca de Pucallpa, puede tener una profundidad elevada y características distintas de otro que ocurra mar adentro frente a la costa de Ica o Arequipa.

Una persona observa pantallas con mapas y gráficos sísmicos en una sala con una consola del Instituto Geofísico del Perú.
Una sala del Instituto Geofísico del Perú registra mapas y ondas sísmicas con una señal ubicada en Ucayali, al norte de Pucallpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del epicentro tampoco define por sí sola los lugares donde el movimiento puede sentirse con mayor intensidad. La percepción depende de factores como la distancia, la profundidad, el tipo de suelo y la propagación de las ondas sísmicas. Por eso, las autoridades recomiendan revisar siempre los datos técnicos antes de difundir versiones sobre daños, alertas o posibles consecuencias.

El IGP actualiza sus reportes luego de procesar la información que recibe desde sus estaciones. Una variación posterior en la magnitud, la profundidad o la referencia del epicentro responde a un ajuste técnico y no supone, por sí misma, un incremento del riesgo para la población.

Mapa de Perú con un marcador amarillo, nombres de ciudades y el texto «M 4.5»
Un mapa de Perú ubica un sismo de magnitud 4,5 a 43 kilómetros al norte de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali. (IGP)
05:53 hsHoy

La preparación familiar debe incluir rutas de evacuación y una mochila de emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que las familias identifiquen previamente las zonas seguras en viviendas, oficinas, centros educativos y otros espacios de uso frecuente. Esos lugares deben mantenerse alejados de ventanas, mamparas, estantes, repisas, bibliotecas y objetos que puedan desprenderse durante un movimiento telúrico.

También resulta necesario definir rutas de evacuación y un punto de encuentro fuera del inmueble. El plan debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que requieran medicamentos o asistencia permanente. Los simulacros ayudan a comprobar si puertas, pasillos y salidas permanecen libres de obstáculos.

Cuatro personas caminan de espaldas hacia una puerta abierta siguiendo una línea amarilla trazada sobre el suelo de un pasillo.
Una familia realiza un ejercicio de evacuación en su vivienda en Perú siguiendo una ruta señalizada en el piso hacia la salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mochila de emergencia puede contener los siguientes artículos:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, pilas, radio portátil y cargador externo.
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
  • Abrigo, productos de higiene y copias de documentos.
  • Dinero en efectivo, pañales y alimentos especiales, según las necesidades de cada familia.
Mochila abierta sobre una mesa con agua embotellada, linterna, radio, pilas, alimentos, botiquines, medicamentos, documentos y una manta térmica.
Una mochila de emergencia reúne agua, alimentos, botiquines, medicamentos y documentos junto a un plano de evacuación en una vivienda de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un sismo, las recomendaciones oficiales señalan que se debe conservar la calma, proteger la cabeza y el cuello, y mantenerse lejos de elementos que puedan caer. No se aconseja correr hacia escaleras, patios o puertas mientras el suelo permanece en movimiento. El uso de ascensores tampoco es recomendable en una emergencia de este tipo.

05:37 hsHoy

Tras un movimiento telúrico, la evacuación debe realizarse por zonas previamente identificadas

Una vez terminado el movimiento, la salida debe efectuarse de forma ordenada y mediante las rutas previstas. Al evacuar, se debe evitar permanecer cerca de fachadas, muros, postes, cables eléctricos o construcciones que presenten daños visibles. Si existen riesgos en la vivienda, conviene alejarse del área hasta que una evaluación permita determinar las condiciones de seguridad.

Mochila abierta con agua, radio, linterna y botiquín sobre una mesa, frente a cuatro personas que caminan hacia la salida.
Una mochila con provisiones básicas en primer plano complementa la práctica de evacuación de una familia hacia el punto de reunión exterior durante un simulacro de sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias también deben revisar posibles fugas de gas, filtraciones de agua y desperfectos en las instalaciones eléctricas. Ante una emergencia, los Bomberos atienden llamadas en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde en el 106. Las autoridades recomiendan seguir únicamente los canales oficiales y mantener medidas de prevención ante la posibilidad de réplicas.

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