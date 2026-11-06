Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 6 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.
Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.
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El IGP registró un sismo de magnitud 4,5 a 43 kilómetros al norte de Pucallpa
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/Censis/RS 2026-0765, el evento ocurrió el 5 de noviembre a las 20:10:11. El sistema de monitoreo determinó una magnitud de 4,5 y una profundidad de 159 kilómetros, con coordenadas de latitud -8.00 y longitud -74.53.
El organismo indicó que la intensidad alcanzó el nivel III en Pucallpa. El informe identificó como referencia geográfica el punto situado a 43 kilómetros al norte de esa ciudad, capital de la región Ucayali. El dato corresponde a la evaluación técnica inicial realizada por el Censis con la información disponible en su red instrumental.
Entre los principales datos divulgados por el IGP figuran:
- Fecha y hora local: 5 de noviembre de 2026, a las 20:10:11.
- Magnitud: 4,5.
- Profundidad: 159 kilómetros.
- Epicentro: 43 kilómetros al norte de Pucallpa, Coronel Portillo, Ucayali.
- Intensidad reportada: III en Pucallpa.
- Código del reporte: IGP/Censis/RS 2026-0765.
Los sismos pueden tener epicentro frente al litoral, en la sierra o en la selva
La actividad sísmica peruana está vinculada, en buena parte, a la interacción de placas tectónicas frente al océano Pacífico. El país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con actividad geológica que concentra terremotos y volcanes en varios países de la costa americana y asiática.
No obstante, los movimientos telúricos no se limitan al litoral. Los reportes oficiales incluyen eventos localizados en la sierra, la selva y áreas cercanas a fallas geológicas. Un sismo en Ucayali, como el registrado cerca de Pucallpa, puede tener una profundidad elevada y características distintas de otro que ocurra mar adentro frente a la costa de Ica o Arequipa.
La ubicación del epicentro tampoco define por sí sola los lugares donde el movimiento puede sentirse con mayor intensidad. La percepción depende de factores como la distancia, la profundidad, el tipo de suelo y la propagación de las ondas sísmicas. Por eso, las autoridades recomiendan revisar siempre los datos técnicos antes de difundir versiones sobre daños, alertas o posibles consecuencias.
El IGP actualiza sus reportes luego de procesar la información que recibe desde sus estaciones. Una variación posterior en la magnitud, la profundidad o la referencia del epicentro responde a un ajuste técnico y no supone, por sí misma, un incremento del riesgo para la población.
La preparación familiar debe incluir rutas de evacuación y una mochila de emergencia
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que las familias identifiquen previamente las zonas seguras en viviendas, oficinas, centros educativos y otros espacios de uso frecuente. Esos lugares deben mantenerse alejados de ventanas, mamparas, estantes, repisas, bibliotecas y objetos que puedan desprenderse durante un movimiento telúrico.
También resulta necesario definir rutas de evacuación y un punto de encuentro fuera del inmueble. El plan debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que requieran medicamentos o asistencia permanente. Los simulacros ayudan a comprobar si puertas, pasillos y salidas permanecen libres de obstáculos.
Una mochila de emergencia puede contener los siguientes artículos:
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Linterna, pilas, radio portátil y cargador externo.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Abrigo, productos de higiene y copias de documentos.
- Dinero en efectivo, pañales y alimentos especiales, según las necesidades de cada familia.
Durante un sismo, las recomendaciones oficiales señalan que se debe conservar la calma, proteger la cabeza y el cuello, y mantenerse lejos de elementos que puedan caer. No se aconseja correr hacia escaleras, patios o puertas mientras el suelo permanece en movimiento. El uso de ascensores tampoco es recomendable en una emergencia de este tipo.
Tras un movimiento telúrico, la evacuación debe realizarse por zonas previamente identificadas
Una vez terminado el movimiento, la salida debe efectuarse de forma ordenada y mediante las rutas previstas. Al evacuar, se debe evitar permanecer cerca de fachadas, muros, postes, cables eléctricos o construcciones que presenten daños visibles. Si existen riesgos en la vivienda, conviene alejarse del área hasta que una evaluación permita determinar las condiciones de seguridad.
Las familias también deben revisar posibles fugas de gas, filtraciones de agua y desperfectos en las instalaciones eléctricas. Ante una emergencia, los Bomberos atienden llamadas en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde en el 106. Las autoridades recomiendan seguir únicamente los canales oficiales y mantener medidas de prevención ante la posibilidad de réplicas.