Cien días del gobierno de Keiko Fujimori: balance del inicio del mandato de Fuerza Popular

Una ilustración en acuarela sitúa a Keiko Fujimori frente al Palacio de Gobierno del Perú y señala sus 100 días como presidenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luis Benavente, director de Vox Pópuli y analista político, evaluó el primer tramo de la gestión de Keiko Fujimori y trazó un balance que combina reconocimiento a la actividad inicial de la mandataria con una advertencia clara: la brecha entre los anuncios y los resultados concretos es el principal riesgo que enfrenta su gobierno. A cien días del inicio de su mandato, el especialista advierte que el tiempo político en el Perú se agota más rápido de lo que suelen calcular los gobernantes.

“Ha sido una etapa de un gobierno con actividad, con ganas de actuar, que ha definido las prioridades bastante claramente”, afirmó Benavente, aunque precisó de inmediato que esos avances son “resultados todavía insuficientes frente a la urgencia de las expectativas políticas y ciudadanas”. Para el analista, la presidenta Fujimori mostró voluntad de gobernar con autoridad, pero aún tiene pendiente demostrar que puede hacerlo con eficacia.

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El especialista también apuntó que cien días es un plazo artificialmente corto para medir a cualquier administración, aunque reconoció que esa limitación no exime al gobierno de rendir cuentas. “El ciudadano no tiene mucha paciencia para esperar resultados”, subrayó.

Keiko Fujimori interviene con un micrófono junto a funcionarios durante un informe sobre el fenómeno de El Niño en una sala institucional. (Presidencia de la República)

La herencia acumulada y el margen de acción desaprovechado

Uno de los factores que Benavente consideró central es el peso de los problemas heredados. Puso como ejemplo el fenómeno El Niño: desde marzo de 2017, ocho gobiernos sucesivos —cortos, medianos y largos— no construyeron barreras ni sistemas de contención para los aluviones. Esa omisión de casi una década recayó sobre la actual administración en un plazo imposible de compensar.

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Sin embargo, el analista advirtió que la herencia no explica todo. A su juicio, Fujimori no aprovechó el margen de acción disponible, en especial en materia de seguridad ciudadana: intervenir centros penales, controlar comunicaciones o exigir a las empresas de telecomunicaciones el corte de líneas vinculadas al crimen son medidas que no requerían facultades delegadas del Congreso.

“Pareciera que todo estuvo concentrado en el tema de las facultades delegadas”, señaló Benavente. Esa dependencia de un instrumento que tardó en llegar desde el Parlamento limitó, según el especialista, la capacidad del Ejecutivo de mostrar iniciativa propia en los primeros meses.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial en San Salvador, El Salvador, el 29 de octubre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El Congreso se debilita, pero la oposición no desaparece

El panorama legislativo, si bien complejo, no es tan adverso para el gobierno como podría parecer a primera vista, según Benavente. La oposición parlamentaria ha sufrido bajas y fracturas internas: congresistas señalados por sus propios partidos, casos de mocha sueldos y denuncias por agresión han erosionado su cohesión.

Un indicador concreto que el analista citó es la variación de votos en el Senado: de 31 votos obtenidos para elegir a la Mesa Directiva en julio, el oficialismo pasó a 35 votos al momento de aprobarse la delegación de facultades. “La oposición se ha debilitado bastante”, evaluó.

Aun así, Benavente fue preciso en no subestimar ese flanco. La oposición mantiene una agenda política activa —como la exigencia de la libertad del expresidente Pedro Castillo— pero carece de una agenda de gobierno articulada. “No han salido leyes promovidas por la oposición que vayan a resolver los problemas del país”, afirmó el analista, y concluyó que tanto el gobierno como sus adversarios atraviesan, en paralelo, sus propias dificultades de gestión.

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El presidente Nayib Bukele recibe a Keiko Fujimori en una visita oficial a El Salvador (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

Desaprobación en alza y la única salida: resultados

El tercer desafío que Benavente identificó es de naturaleza política y comunicacional. La desconfianza ciudadana ya se traduce en números: la desaprobación de la gestión presidencial va en aumento, y ese proceso, advirtió el especialista, solo puede revertirse de una manera.

A ese escenario se suman cuestionamientos a figuras clave del gabinete, en particular a los ministros del Interior, de Defensa y de Cultura, cuyas actuaciones han generado polémica pública. Según Benavente, estas debilidades de gestión profundizan la distancia entre los anuncios de la presidenta y lo que la población percibe en su cotidianeidad.

“La presidenta necesita superar la reserva de un sector importante y la principal arma que podría tener es mostrar resultados”, sintetizó el director de Vox Pópuli. En su balance final, Benavente describió estos cien días como un período de avances iniciales y agendas ordenadas, pero también de desafíos pendientes que el gobierno deberá resolver con urgencia si quiere sostener su capital político.

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