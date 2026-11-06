Renovación Popular pide que Roberto Burneo no intervenga en debate sobre credenciales de Rafael López Aliaga

El magistrado Roberto Burneo interviene durante un acto oficial junto a un encuadre circular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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Renovación Popular solicitó formalmente que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, no intervenga en el debate y resolución del procedimiento de entrega de credenciales a Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima Metropolitana.

A través de un escrito, el personero del partido Fernando Sandoval solicitó a los magistrados del JNE que evalúen la inhibición respecto a Burneo.

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“La presente solicitud se sustenta en la denuncia penal presentada el 30 de octubre del 2026 por la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones contra Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, por la presunta comisión de los delitos de acoso y coacción, en agravio del presidente del mismo órgano electoral, el magistrado Roberto Burneo”, se lee en el documento.

Según la defensa de Renovación Popular, la denuncia penal contra López Aliaga y el comediante Carlos Álvarez es un hecho que, “por su naturaleza y por la relación directa que mantiene con uno de los candidatos cuyos asuntos electorales pueden ser sometidos a conocimiento del Pleno, amerita una evaluación rigurosa sobre la procedencia de la inhibición solicitada”. Ello, dicen, con el objetivo de “preservar la imparcialidad y la confianza pública en las decisiones que adopte el máximo órgano electoral”.

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El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones, Ronald Angulo, detalla la denuncia interpuesta contra Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones agraviantes y coacción. Se analiza la línea entre crítica legítima y discursos que atentan contra derechos fundamentales.

El Pleno del JNE deberá decidir si admite o no el pedido de inhibición planteado.

La denuncia contra Rafael López Aliaga

La Procuraduría Pública del JNE presentó una denuncia penal contra Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, y el excandidato presidencial Carlos Álvarez por los presuntos delitos de acoso y coacción contra el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo. El escrito fue radicado el 30 de octubre ante la fiscalía de turno de Lurín, según confirmó el procurador público del JNE, Ronald Angulo.

El origen de la denuncia se remonta a un acto público realizado el 24 de octubre en el distrito limeño de Lurín, donde Álvarez reprodujo en tono de burla una frase de connotación sexual que López Aliaga había dirigido contra Burneo meses antes. “Rafael le quería meter morrocoy por el poto porque el poto de Burneo es un ánfora”, dijo el comediante ante el público, mientras el exalcalde de Lima reía a carcajadas. Imágenes del evento, difundidas luego en redes sociales, muestran a cinco niños que acompañaban a ambos en el estrado durante la escena.

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Las expresiones originales de López Aliaga contra Burneo datan de abril de este año, cuando el entonces candidato presidencial de Renovación Popular exigió al titular del JNE declarar la nulidad de las elecciones bajo una amenaza con plazo fijo. “Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre… el morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”, declaró entonces el dirigente.

Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez en el desayuno electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procurador Angulo sostuvo que la reiteración de estos comentarios por parte de dos personas en momentos distintos constituye “un patrón de conducta y no un hecho aislado”. El procurador explicó que la denuncia comprende el delito de acoso, tipificado en el artículo 151-A del Código Penal, y el de coacción. “Consideramos que se habría incurrido en los tipos penales denunciados debido a que se han extralimitado en cuanto al límite de cuestionar o no estar de acuerdo con una decisión electoral o un acto administrativo del presidente del JNE”, indicó el funcionario en un video difundido por el propio organismo electoral.

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El procurador agregó que las expresiones tienen una connotación degradante y que, en cierta forma, tratarían de condicionar un pronunciamiento del magistrado en el ejercicio de sus funciones. “El derecho de uno termina donde comienza el derecho de otra persona”, señaló Angulo al justificar la posición legal del JNE. El funcionario citó además criterios del Tribunal Constitucional que distinguen entre la crítica legítima a los funcionarios públicos y las expresiones vejatorias que vulneran derechos fundamentales.