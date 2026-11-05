Precios de estos alimentos se incrementaron en más de 300% en solo dos años: ¿cuáles son?

Descubre el alarmante aumento de precios de productos básicos como la arveja, papa, tomate y más, en un análisis detallado de noviembre. ¿Cómo afecta esto tu economía? | Canal N

Guardar

El precio de varios productos agrícolas registró importantes incrementos entre noviembre de 2024 y noviembre de este año, en medio del actual episodio de El Niño, fenómeno climático que eleva por encima de lo normal la temperatura del mar en el Pacífico ecuatorial.

La zanahoria encabeza la lista, con una variación superior al 300%, mientras que el choclo, el frejol grano verde y la haba también figuran entre los alimentos que más se encarecieron.

PUBLICIDAD

Los precios de los alimentos continúan siendo una preocupación para los consumidores, especialmente cuando realizan sus compras habituales en mercados y centros de abastos. Una comparación de los valores registrados en noviembre de 2024 y los actuales permite identificar qué productos acumularon las mayores variaciones durante los últimos dos años.

De acuerdo con el listado difundido este miércoles por Canal N, la zanahoria presenta el mayor incremento porcentual. Hace dos años, el kilo costaba S/0,54, mientras que actualmente alcanza los S/2,27. Esta diferencia representa un aumento aproximado del 320,4%.

El choclo registró una subida de 287,2%, al pasar de S/2,26 a S/8,75 por kilo, seguido por el frejol grano verde, con un alza de 237%

Otro producto que experimentó una fuerte subida fue el choclo. En noviembre de 2024, su precio se ubicaba en S/2,26 por kilo, pero ahora llega a S/8,75. La variación equivale al 287,2%, uno de los incrementos más pronunciados de la relación.

PUBLICIDAD

El frejol grano verde también figura entre los alimentos con mayores alzas. Su valor actual alcanza los S/7,75, lo que representa un incremento del 237% frente al registrado hace dos años.

En el caso de la haba grano verde, el kilo pasó a costar S/2,43, con una variación positiva del 203%. Una tendencia similar se observa en el olluco, cuyo precio subió de S/1,78 a S/4,83. El encarecimiento acumulado de este tubérculo alcanza el 171%.

La vainita tampoco quedó al margen de esta tendencia. En noviembre de 2024, el kilo costaba S/2,30, pero actualmente se comercializa a S/6,20. La diferencia representa un aumento del 169,5%.

PUBLICIDAD

Por su parte, la arveja verde registra una variación del 151,6%. Su precio actual se sitúa en S/8,63, aunque el valor puede ser mayor en los mercados minoristas. Según la referencia difundida, en algunos establecimientos de barrio el kilo puede encontrarse entre S/12 y S/14.

Los incrementos se producen en medio del actual episodio de El Niño, que afecta las condiciones climáticas y coincide con mayores precios de alimentos en mercados y centros de abastos

La cebolla también experimentó un incremento considerable. Hace dos años, el kilo costaba S/1,08, mientras que ahora alcanza los S/2,43. Esto supone una subida aproximada del 125%.

En tanto, el zapallo pasó de S/1,25 a S/2,63 por kilo, una diferencia equivalente al 110,4%. La papa, cuyo precio depende de la variedad, registró un aumento cercano al 90%: de S/2,48 a S/4,73.

PUBLICIDAD

Finalmente, el tomate presentó una variación menor en comparación con los demás productos de la relación. Su valor pasó de S/2,04 a S/2,87 por kilo, lo que representa un incremento aproximado del 40,7%.

El Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) señaló en su último reporte de la semana pasada que las lluvias que produce este evento en el litoral peruano, que pueden provocar grandes inundaciones, se irán incrementando en lo que resta de 2026 por encima de los promedios habituales.

Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serían de normales a inferiores y el Enfen advirtió que esta condición será más acentuada en la zona del lago Titicaca, ubicado en el sur del país, donde se esperan precipitaciones inferiores a lo habitual.

PUBLICIDAD