Martha Maisch no va más en el JNE: Tomás Gálvez dispone cese de magistrada por límite de edad

Martha Maisch, magistrada del Jurado Nacional de Elecciones, aparece ante un estrado con el emblema del organismo.

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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ordenó el cese de la fiscal suprema provisional Martha Maisch Molina, actual magistrada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en representación del Ministerio Público.

De acuerdo con la resolución 3509-2026-MP-FN publicada hoy viernes 6 de noviembre en el diario oficial El Peruano, Maisch Molina está próxima a cumplir 70 años de edad, edad máxima para permanecer en la magistratura. Esto ocurrirá el 10 de diciembre, día de su cumpleaños.

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“Cesar por límite de edad, a partir del 10 de diciembre de 2026, a la abogada Martha Elizabeth Maisch Molina, fiscal suprema provisional, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3606-2023-MP-FN, de fecha 22 de diciembre de 2023; dándosele las gracias por los servicios prestados a la Institución”, se lee en la resolución suscrita por Gálvez.

En el mismo documento el fiscal de la Nación dispuso notificar a la Junta Nacional de Justicia para que proceda a cancelar el título de magistrada de Maisch cuando la fiscal suprema provisional cumpla 70 años.

Una resolución de la Fiscalía de la Nación de Perú dispone el cese por límite de edad de la fiscal suprema provisional Martha Elizabeth Maisch Molina.

Maisch Molina es representante del Ministerio Público ante el JNE desde diciembre de 2023, en reemplazo de Delia Espinoza, quien venía desempeñándose como magistrada del Jurado, pero tuvo que volver al cargo de fiscal suprema titular ante la crisis desatada por el caso Valkiria que involucró a Patricia Benavides.

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El fiscal llamado a suceder a Maisch inmediatamente esta sea cesada es el fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay Castillo, a menos que la Junta de Fiscales Supremos decida nombrar otro representante entre sus miembros titulares.

Alcides Chinchay.

En este último escenario, se abriría la posibilidad de que vaya al JNE Patricia Benavides Vargas, Juan Carlos Villena Campana, Víctor Rodríguez Monteza o Luis Arce Córdova. Los dos últimos ya pasaron por el Jurado y tuvieron actuaciones polémicas.

Polémicas

Si bien la actuación de Martha Maisch no se ha visto manchada por escándalos, sus votos en determinados casos podrían haber generado cierta polémica aunque se trate de un asunto netamente jurisdiccional electoral. El más reciente es su voto en el caso de Rafael López Aliaga.

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Tras la renuncia de Luis Rubio como candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, López Aliaga pasó a encabezar la lista de regidores, lo que abrió la posibilidad de que vuelva a la alcaldía para el periodo 2027-2030 pese a la prohibición constitucional de reelección inmediata. Un ciudadano pidió excluirlo de la candidatura, pero el Jurado Electoral Especial (JEE) rechazó el pedido por presentarse fuera de plazo.

Luego, Maisch, junto con el presidente del JNE, Roberto Burneo, y los magistrados Rubén Torres y Aarón Oyarce, confirmó esa decisión el 4 de setiembre, sin pronunciarse sobre el fondo constitucional del asunto. El magistrado Gunther Gonzales Barrón fue el único voto en minoría a favor de excluir al candidato.

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Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

Esta decisión generó varias denuncias en su contra. La asociación civil Iniciativa Democrática presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pidiendo la destitución de Burneo y Maisch, además de su suspensión provisional, por supuesta falta disciplinaria al no evaluar las implicancias constitucionales del caso.

La misma organización denunció también ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) a Maisch, Burneo, Torres y Oyarce, acusándolos de vulnerar el Código de Ética del Abogado al cerrar el caso por un argumento procesal sin resolver la cuestión de fondo. Piden su suspensión como colegiados y, de comprobarse responsabilidad, la expulsión definitiva.

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El JNE atraviesa un cuestionamiento más amplio por la falta de un criterio uniforme sobre la “reelección encubierta”: distintos jurados electorales especiales tomaron decisiones contradictorias sobre si alcaldes en funciones pueden ser proclamados nuevamente tras la renuncia del candidato original a la alcaldía.