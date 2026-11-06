Programación de octavos de final ida por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Programación de octavos de final ida por la Copa Perú 2026

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Se vienen los octavos de final de la Etapa Nacional por la Copa Perú 2026. Los duelos se jugarán en una sola jornada en la ida y están programados este domingo 8 de noviembre. Los 16 equipos que siguen en competencia buscarán avanzar en el certamen y mantener vigente la posibilidad de conseguir el ascenso a la Segunda División.

Programación de octavos de final ida por la Copa Perú 2026

Domingo 08 de noviembre

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Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs. ADA Cajabamba (Cajamarca) | 14:00 horas | Estadio Sebastián Vilela, Motupe

Sport Huaja (San Martín) vs. Leones de Anccaca (Puno) | 14:30 horas | Estadio Municipal Eladio Tapullima

CESA (Junín) vs. Unión Minas de Pamputa (Apurímac) | 15:30 horas | Estadio Monumental Jauja

Viargoca FC (Arequipa) vs. CSD Bancos (Ucayali) | 15:30 horas | Estadio Municipal Atico

Sport Machete (Huancavelica) vs. Vinicunca FC (Cusco) | 15:30 horas | Estadio IPD Huancavelica

Deportivo El Inca (La Libertad) vs. Sociedad Tiro 28 (Pasco) | 15:30 horas | Estadio Mansiche, Trujillo

Juventud Palmeiras (Callao) vs. Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) | 16:00 horas | Estadio Facundo Ramírez Aguilar, Ventanilla

Domingo Dianderas FC (Ica) vs. Bella Esperanza (Lima) | 18:00 horas | Estadio Félix Castillo Tardío

Así se jugarán los octavos de final ida por la Copa Perú 2026

Así se jugarán los duelos por los octavos de final ida por Copa Perú

La jornada de ida de los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 comenzará con el duelo entre Cruz de Chalpón y ADA de Cajabamba.

El representante de Lambayaque avanzó tras eliminar a Virgen de la Natividad, mientras que el conjunto cajamarquino dejó fuera a Alianza Arenal.

Más tarde, Sport Huaja enfrentará a Leones de Anccaca. El cuadro de San Martín superó a ADEVIL FC en la ronda previa y el elenco puneño eliminó a Shanao FC.

Cuatro encuentros se jugarán al mismo tiempo: CESA de Junín recibirá a Unión Minas Pamputa, Viargoca FC será local frente a CSD Bancos y Sport Machete chocará con Vinicunca FC.

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Cruces definidos de los octavos de final de la Copa Perú 2026

En el otro partido de ese grupo horario, Deportivo El Inca se medirá con Sociedad Tiro 28. La programación también incluye el cruce entre Juventud Palmeiras y Atlético Nacional de Iquitos.

Domingo Dianderas jugará ante Bella Esperanza. El equipo de Chincha llega a esta instancia como uno de los candidatos de la actual edición del torneo.