Policía descubre más de 200 celulares de procedencia ilícita en galería de Las Malvinas

El general PNP Víctor Meza precisó que los resultados eran preliminares, debido a que los agentes continuaban inspeccionando otros locales para detectar más equipos de procedencia ilícita (Créditos: Panamericana TV)

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Una intervención en la galería Mesa Redonda en Las Malvinas, ubicada en la avenida Argentina, permitió descubrir una presunta actividad de comercialización de teléfonos móviles de procedencia ilícita. Agentes del Escuadrón Verde y de la Región Policial Lima Centro inspeccionaron diez stands dedicados a la venta y reparación de equipos, donde hallaron 230 dispositivos confirmados como robados y 219 chips. Además, seis personas fueron detenidas durante las diligencias.

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Meza, informó que estas cifras corresponden al resultado preliminar del operativo, debido a que los efectivos continuaban abriendo otros establecimientos para verificar si existían más artículos vinculados con actividades delictivas.

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“Se han intervenido diez stands y se están abriendo otros más. El resultado inicial que le tenemos que dar cuenta a la ciudadanía son 230 celulares que está confirmado que son hurtados o de procedencia ilícita. Asimismo, 219 chips”, declaró el alto mando a las cámaras de Buenos días Perú de Panamericana TV.

Encuentran 219 chips registrados a nombre de una persona

Otro de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de tarjetas SIM encontradas en uno de los locales inspeccionados. Según la información proporcionada durante la intervención, estos elementos figuraban a nombre de un solo titular, quien tendría presuntos vínculos con la comercialización ilegal de dichos recursos.

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La Policía investiga si los chips encontrados podrían estar relacionados con actividades delictivas y busca establecer quiénes figuran como responsables de esas líneas telefónicas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Al respecto, Meza se refirió a las medidas que busca impulsar el Gobierno para limitar el acceso a líneas telefónicas y evitar que sean utilizadas en actividades ilícitas. El general señaló que existe preocupación por el empleo irregular de estos recursos, debido a su posible vinculación con diferentes delitos.

“El Estado, este Gobierno, está en la firme decisión de limitar el acceso a chips y precisamente estas facultades legislativas que se han otorgado están permitiendo que se reevalúe eso. Tenemos ese problema con las armas que adquieren las personas y con los chips”, manifestó.

Las autoridades deberán establecer quiénes figuran como titulares de las tarjetas y si existe alguna conexión entre esos números y las actividades investigadas en la galería.

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Seis personas fueron detenidas por presunta receptación

Como parte de las diligencias, cinco hombres y una mujer fueron intervenidos cuando atendían en los establecimientos donde se encontraron los teléfonos de dudosa procedencia. Los ciudadanos quedaron bajo investigación por su presunta participación en el delito de receptación.

El general explicó que, en esta primera etapa, los involucrados serían investigados por su posible relación con los bienes sustraídos. No obstante, advirtió que las pesquisas podrían determinar otras responsabilidades penales, dependiendo de los elementos que se incorporen al expediente.

“Ellos han estado atendiendo en estos establecimientos, en estos stands donde se han encontrado estos celulares robados. Por lo tanto, inicialmente y preliminarmente, estarían en el delito de receptación. Sin embargo, no se descarta que podríamos incluir en el proceso penal algunos otros delitos más”, sostuvo Meza.

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Los detenidos podrían afrontar otras imputaciones penales si las investigaciones permiten identificar su participación en actividades distintas a la presunta receptación - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Comerciante asegura que desconocía la procedencia de los equipos

Durante el procedimiento, uno de los vendedores rechazó tener conocimiento sobre el origen ilícito de los dispositivos encontrados en su establecimiento. El hombre aseguró que se dedicaba a comprar y reparar teléfonos que le entregaban sus clientes, por lo que negó estar involucrado en actividades ilegales.

Incluso, sostuvo que algunos aparatos pertenecían a personas que podían ser contactadas para corroborar su versión. Sobre otro de los artículos, explicó que lo había recibido para realizar un servicio técnico, pero que el propietario nunca regresó a recogerlo.

“Este me lo trajeron para repararlo, pero nunca vino a buscarlo y ya está. Y no sabía y lo tenía ahí”, manifestó ante las cámaras de televisión.

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Pese a los descargos del comerciante, la Policía continuará con las actuaciones para establecer la procedencia de cada teléfono, identificar a sus legítimos propietarios y determinar si existen otros participantes en la presunta cadena de comercialización.

Finalmente, las diligencias fueron derivadas a la unidad de ciberdelincuencia, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes. Los agentes tampoco descartaron ampliar las imputaciones si aparecen nuevos indicios que permitan identificar otras actividades delictivas.