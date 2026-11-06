Viaje del papa León XIV al Perú EN VIVO: La ruta que seguirá desde Roma hasta su llegada a Lima, agenda y últimas noticias

El Papa León XIV emprende un viaje a Sudamérica que incluye Uruguay, Argentina y Perú, con una agenda apretada que abarca eventos con diversas comunidades, incluyendo pueblos indígenas y víctimas de abuso. A pesar de una reciente operación pulmonar, el pontífice mantendrá múltiples actividades | AFP

El regreso del papa León XIV al Perú tiene una ruta cuidadosamente organizada que comenzará mucho antes de su llegada al territorio nacional. El pontífice partirá de Roma el viernes 6 de noviembre para iniciar una gira apostólica por Sudamérica que incluirá visitas a Uruguay y Argentina, antes de aterrizar en Lima el miércoles 11 de noviembre, fecha marcada para su reencuentro con el país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral.

El itinerario contempla una intensa sucesión de actividades religiosas, encuentros institucionales y desplazamientos entre distintas ciudades. Desde su salida del aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino hasta su retorno a Italia, previsto para el martes 17 de noviembre, León XIV recorrerá miles de kilómetros y participará en celebraciones que congregarán a miles de fieles.

La agenda también revela la importancia que tendrá el Perú dentro de esta visita apostólica. Además de Lima, el papa llegará a Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades vinculadas a diferentes expresiones de la vida religiosa y cultural del país.