Viaje del papa León XIV al Perú EN VIVO: La ruta que seguirá desde Roma hasta su llegada a Lima, agenda y últimas noticias

El regreso del papa León XIV al Perú tiene una ruta cuidadosamente organizada que comenzará mucho antes de su llegada al territorio nacional. El pontífice partirá de Roma el viernes 6 de noviembre para iniciar una gira apostólica por Sudamérica que incluirá visitas a Uruguay y Argentina, antes de aterrizar en Lima el miércoles 11 de noviembre, fecha marcada para su reencuentro con el país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral.
El itinerario contempla una intensa sucesión de actividades religiosas, encuentros institucionales y desplazamientos entre distintas ciudades. Desde su salida del aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino hasta su retorno a Italia, previsto para el martes 17 de noviembre, León XIV recorrerá miles de kilómetros y participará en celebraciones que congregarán a miles de fieles.
La agenda también revela la importancia que tendrá el Perú dentro de esta visita apostólica. Además de Lima, el papa llegará a Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades vinculadas a diferentes expresiones de la vida religiosa y cultural del país.
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Viernes 6 de noviembre: de Roma a Montevideo, primera escala de su recorrido
El viaje del papa León XIV comenzará el viernes 6 de noviembre. De acuerdo con el programa oficial, el avión partirá a las 07:00 horas desde el aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino con destino a Montevideo, Uruguay.
La llegada está prevista para las 16:30 horas al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco, donde se realizará la acogida oficial.
Su primera jornada incluirá una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, programada para las 17:30 horas. Quince minutos después sostendrá un encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
A las 18:15 horas visitará al presidente de Uruguay en el edificio José Artigas. La jornada concluirá con la celebración de las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago.
Sábado 7 y domingo 8: actividades en Uruguay antes de viajar a Argentina
El sábado 7 de noviembre, León XIV continuará su agenda en territorio uruguayo. A las 08:25 horas viajará en avión desde Montevideo hacia Paysandú, donde llegará a las 09:10 horas.
A las 10:00 horas celebrará una misa en el Parque París Londres. Después de esta actividad regresará a Montevideo en un vuelo programado para las 12:45 horas.
Durante la tarde participará en un encuentro con la realidad social de Casavalle, en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y posteriormente sostendrá una reunión con representantes del mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay. El día concluirá con una vigilia de oración en el Estadio del Centenario, prevista para las 19:00 horas.
El domingo 8, el pontífice viajará hacia Florida para celebrar una misa a las 10:30 horas en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.
Luego compartirá un almuerzo con los obispos en la Casa de Acogida Jesús Buen Pastor y participará en la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco.
A las 15:30 horas partirá hacia Buenos Aires, Argentina. Su llegada al aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery está prevista para las 16:30 horas. Allí comenzará la siguiente etapa de su recorrido sudamericano.
Del 8 al 11 de noviembre: el recorrido del papa León XIV por Argentina
La agenda argentina comprenderá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
El domingo 8, después de su llegada, el papa visitará el monumento al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la plaza San Martín. Posteriormente participará en la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y sostendrá un encuentro con el presidente de la República. La jornada finalizará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
El lunes 9 visitará al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. También celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y participará en encuentros con representantes del mundo del trabajo y líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas.
Para el martes 10 está previsto un desplazamiento aéreo hacia Córdoba. El avión partirá de Buenos Aires a las 07:30 horas y llegará a las 09:00 horas. A las 10:00 horas celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.
Después de un encuentro con representantes de la Iglesia, regresará a Buenos Aires y participará, a las 20:15 horas, en una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
El miércoles 11 de noviembre será el día más esperado por los fieles peruanos. Antes de abandonar Argentina, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, a las 08:00 horas, y celebrará una misa a las 10:00 horas en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.
A las 13:30 horas tendrá lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires Ministro Pistarini. Media hora después, a las 14:00 horas, partirá en avión rumbo a Lima.
Miércoles 11 de noviembre: el papa León XIV aterrizará en el Perú
La llegada del pontífice está programada para las 17:30 horas del miércoles 11 de noviembre en la Base Aérea del Callao, correspondiente al Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú.
Después de la acogida oficial, se trasladará al Palacio de Gobierno, donde a las 18:15 horas se realizará la ceremonia de bienvenida. A las 18:45 horas visitará al presidente de la República.
Su primera jornada en el país concluirá con un encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, programado para las 19:45 horas.
El jueves 12 de noviembre, León XIV permanecerá en Lima. A las 09:30 horas se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. Luego participará en la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima y sostendrá un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.
Uno de los momentos centrales de esta jornada será la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, prevista para las 18:00 horas en el Estadio Nacional.
Viernes 13 y sábado 14: el esperado regreso a Chiclayo
El viernes 13 de noviembre, el papa viajará desde Lima hacia Chiclayo. Su salida está programada para las 07:40 horas desde la Base Aérea del Callao y su llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo será a las 09:10 horas.
A las 10:30 horas celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. Posteriormente realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.
Durante la tarde sostendrá un encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y participará en una reunión con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La jornada concluirá con una cena junto a los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.
El sábado 14 tendrá una agenda especialmente significativa. A las 08:00 horas participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.
Luego abordará un helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo con destino a Santa Cruz de Succhabamba. El despegue está previsto para las 09:10 horas y su llegada al helipuerto de esta localidad será a las 09:50 horas.
A las 11:00 horas celebrará una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. Después regresará en helicóptero a Chiclayo y, por la tarde, participará en un encuentro de oración con la comunidad católica con motivo de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado al santo.
Domingo 15: una jornada entre Cusco y Pucallpa
El domingo 15 de noviembre será una de las jornadas con mayor desplazamiento dentro del territorio peruano. León XIV saldrá de Chiclayo a las 07:50 horas rumbo a Cusco, donde llegará a las 10:00 horas al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete.
Su agenda contempla un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, a las 10:30 horas. A las 11:45 horas participará en la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.
Al mediodía continuará su recorrido hacia Pucallpa. El vuelo partirá de Cusco a las 13:05 horas y aterrizará en el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo a las 14:30 horas.
En esta ciudad sostendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a las 15:00 horas. Posteriormente, a las 16:45 horas, celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.
Tras completar sus actividades, partirá hacia Lima a las 19:05 horas. Su llegada a la Base Aérea del Callao está prevista para las 20:20 horas.
Lunes 16: última misa en Perú y regreso a Roma
El lunes 16 de noviembre será el último día de León XIV en territorio peruano. Antes de abandonar el país, visitará al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, a las 08:30 horas.
Uno de los momentos centrales de la despedida será la celebración de la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, programada para las 10:30 horas.
A las 13:15 horas se desarrollará la ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao. Treinta minutos después, a las 13:45 horas, el avión papal despegará con destino a Roma.
El retorno a Italia está previsto para el martes 17 de noviembre, cuando el pontífice llegue a las 10:25 horas al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino.
Así concluirá un recorrido sudamericano de doce días que llevará a León XIV desde Roma hasta Uruguay, Argentina y Perú. Para los fieles peruanos, sin embargo, el viaje tendrá un significado especial: será la oportunidad de recibir nuevamente al pontífice en el país donde vivió durante más de cuatro décadas y con el que mantiene una profunda vinculación pastoral.
¿Cuándo llega el papa León XIV al Perú y cuánto tiempo permanecerá?
El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026. Según el itinerario publicado por la Santa Sede, el avión partirá desde Buenos Aires a las 14:00 horas y aterrizará en la Base Aérea del Callao a las 17:30 horas.
Su visita apostólica concluirá el lunes 16 de noviembre, con una ceremonia de despedida en el Callao y su posterior salida rumbo a Roma, programada para las 13:45 horas.
Durante esos seis días, el pontífice recorrerá distintas regiones del país para reencontrarse con comunidades que formaron parte de su historia religiosa. La agenda combina actos oficiales, actividades pastorales y celebraciones multitudinarias.
¿Por qué es tan especial el regreso de León XIV al Perú?
La llegada del papa León XIV representa un acontecimiento histórico por su estrecha relación con el Perú. Antes de convertirse en pontífice, Robert Francis Prevost desarrolló buena parte de su misión religiosa en nuestro país, donde trabajó como misionero, formador de sacerdotes y obispo.
Su primera llegada al Perú ocurrió en 1985, cuando se incorporó a la misión agustiniana de Chulucanas, en Piura. Posteriormente, desde 1988, desarrolló una extensa labor en Trujillo, donde asumió responsabilidades de formación religiosa y acompañamiento pastoral.
En 2014 regresó al país por disposición del papa Francisco para asumir la administración apostólica de Chiclayo. Un año después fue nombrado obispo de esa diócesis y, en agosto de 2015, obtuvo la nacionalidad peruana.
Durante su gestión en Lambayeque permaneció ocho años y mantuvo contacto directo con comunidades urbanas y rurales. Su labor también estuvo marcada por el acompañamiento a las poblaciones afectadas por el fenómeno El Niño y por la emergencia sanitaria de la COVID-19.
El 30 de enero de 2023 fue convocado a Roma para asumir la prefectura del Dicasterio para los Obispos. Posteriormente, fue nombrado cardenal y el 8 de mayo de 2025 resultó elegido como el papa número 267 de la Iglesia católica, con el nombre de León XIV.
Uno de los momentos más recordados de su elección fue su primer mensaje en español, cuando expresó su cariño por la diócesis de Chiclayo y recordó a quienes lo acompañaron durante su misión pastoral.
Aunque suele hablarse de los casi 40 años de vínculo con el Perú, es importante precisar que no permaneció viviendo ininterrumpidamente en el país durante todo ese periodo: su trayectoria peruana tuvo distintas etapas, desde su primera misión en 1985 hasta su traslado definitivo a Roma en 2023.
¿Cuál será el itinerario oficial del papa León XIV en Perú?
La Santa Sede publicó el programa completo de la visita apostólica. Estas son las actividades previstas, con horarios correspondientes a la hora peruana:
- Miércoles 11 de noviembre: llegada a Lima y Callao
El primer día estará dedicado a la recepción oficial y a los encuentros institucionales.
- 14:00 horas: salida del avión papal desde Buenos Aires, Argentina.
- 17:30 horas: llegada a la Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8).
- 18:15 horas: ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno.
- 18:45 horas: visita al presidente de la República.
- 19:45 horas: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.
La llegada del pontífice movilizará a las autoridades nacionales y a las instituciones encargadas de garantizar su seguridad durante los desplazamientos por la capital.
- Jueves 12 de noviembre: encuentro con la Iglesia y los jóvenes en Lima
La segunda jornada tendrá un carácter principalmente pastoral. León XIV se reunirá con representantes de la Iglesia peruana y participará en una actividad dedicada a los desafíos y las esperanzas de la población.
- 09:30 horas: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.
- 10:20 horas: celebración de la Hora Media con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de equipos pastorales en la Basílica Catedral de Lima.
- 11:30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la plaza de la Catedral.
- 18:00 horas: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.
- 20:00 horas: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.
Uno de los momentos más esperados será la vigilia con jóvenes y universitarios. La organización considera esta actividad una oportunidad para acercar el mensaje del pontífice a las nuevas generaciones.
- Viernes 13 de noviembre: León XIV regresa a Chiclayo
El viaje a Chiclayo será uno de los momentos más emotivos de la visita. Allí, Robert Prevost ejerció como obispo entre 2015 y 2023 y construyó una relación cercana con los fieles de Lambayeque.
- 07:40 horas: salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo.
- 09:10 horas: llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
- 10:30 horas: Santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.
- 12:40 horas: visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.
- 16:30 horas: encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
- 17:45 horas: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- 19:00 horas: cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo.
La misa en las Pampas de Pimentel será una de las principales celebraciones religiosas de su recorrido por el norte del país.
- Sábado 14 de noviembre: Santa Cruz de Succhabamba y Zaña
La cuarta jornada tendrá como escenario Lambayeque y Cajamarca. El Papa se desplazará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba para presidir una celebración eucarística.
- 08:00 horas: rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.
- 09:10 horas: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba.
- 09:50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
- 11:00 horas: Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.
- 13:15 horas: salida en helicóptero de regreso a Chiclayo.
- 14:00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo.
- 17:30 horas: encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado al santo.
La jornada tendrá especial relevancia para las comunidades religiosas del norte y para los fieles que participarán en las celebraciones vinculadas con Santo Toribio de Mogrovejo, figura fundamental de la evangelización en el Perú.
- Domingo 15 de noviembre: Cusco y Pucallpa
El domingo será una de las jornadas de mayor despliegue logístico, debido a que el pontífice recorrerá dos regiones muy distintas: Cusco y Ucayali.
Actividades en Cusco:
- 07:50 horas: salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco.
- 10:00 horas: llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.
- 10:30 horas: encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.
- 11:45 horas: oración del Ángelus en la plaza frente a la Basílica Catedral de Cusco.
- 13:05 horas: salida en avión rumbo a Pucallpa.
Actividades en Pucallpa:
- 14:30 horas: llegada al Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo.
- 15:00 horas: encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.
- 16:45 horas: Santa Misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.
- 19:05 horas: salida en avión rumbo a Lima.
- 20:20 horas: llegada a la Base Aérea del Callao.
El encuentro con los representantes de los pueblos amazónicos será uno de los actos más significativos de esta jornada, pues permitirá visibilizar la realidad de las comunidades de la Amazonía peruana y el trabajo de quienes desarrollan su labor pastoral en esa región.
- Lunes 16 de noviembre: misa multitudinaria y despedida del Perú
La última jornada estará dedicada a la despedida del pontífice y tendrá como actividad central una misa multitudinaria en Lima.
- 08:30 horas: visita a los trabajadores y residentes de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
- 10:30 horas: Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.
- 13:15 horas: ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao.
- 13:45 horas: salida del avión papal rumbo a Roma.
La misa de Las Palmas será el acto de mayor convocatoria de toda la visita. La organización estima la participación de aproximadamente 1,2 millones de personas.