Keiko Fujimori llegó a Tumbes para inspeccionar albergue temporal y hospital de campaña

Keiko Fujimori camina por una pista de aterrizaje en Tumbes tras llegar para inspeccionar un albergue temporal y un hospital de campaña. (Presidencia Perú)

Guardar

La presidenta Keiko Fujimori llegó hoy a la región Tumbes para supervisar el albergue plataforma “Villa Primavera”, ubicado en Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, como parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer la capacidad de respuesta ante las intensas lluvias y la alerta del fenómeno El Niño.

Este albergue cuenta con 16 carpas y ya atiende a 48 familias cuyas viviendas resultaron afectadas por el desborde del río Zarumilla tras las precipitaciones registradas esta semana. La visita se enmarca en el viaje de trabajo número 28 de la mandataria, quien está acompañada por el ministro de Salud, Luis Dyer; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), gobernadores regionales y autoridades locales.

PUBLICIDAD

A “Villa Primavera”, el INDECI ha trasladado bienes de ayuda humanitaria, entre ellos agua y alimentos no perecibles, que ya se distribuyen entre las familias damnificadas. La atención directa en el terreno forma parte de la estrategia del Ejecutivo para anticiparse a los efectos más severos del fenómeno climático.

Keiko Fujimori saluda a personal militar durante su llegada a Tumbes, donde inspeccionará un albergue temporal y un hospital de campaña. (Presidencia Perú)

Además de este albergue, el organismo de defensa civil instaló dos puntos de atención adicionales: uno en Aguas Verdes, en el colegio Gran Chirimasa, y otro en el distrito de Tumbes, dentro del complejo deportivo Alberto Terranova. Ambos cuentan con 25 carpas equipadas y tienen capacidad para albergar a 150 personas, y están listos para recibir a familias ante nuevas emergencias.

PUBLICIDAD

El hospital de campaña amplía hasta 120 camas la atención médica en la zona

La presidenta Fujimori también inspeccionará la implementación de un hospital de campaña instalado en el colegio María Mafalda Lama. El establecimiento fue recibido en cesión de uso por parte del Ejército Peruano en el marco del “Plan Corazón Tumbes”, una iniciativa de respuesta sanitaria coordinada entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Salud.

El hospital contará con entre 80 y 120 camas y la asistencia de 143 brigadistas, lo que permitirá ampliar de manera significativa la capacidad de atención de pacientes durante el período de lluvias y los efectos asociados al fenómeno El Niño. La instalación del centro médico de emergencia busca aliviar la presión sobre los servicios de salud permanentes de la región.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori saluda a personal militar y de emergencia tras llegar a Tumbes, donde inspeccionará un albergue temporal y un hospital de campaña. (Presidencia Perú)

El Ministerio de Salud despliega puestos médicos avanzados junto al principal hospital de Tumbes

El Ministerio de Salud (MINSA) instaló tres Puestos Médicos de Avanzada Tipo 1 en la zona de Terranova, colindante al Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO II), el principal centro de salud de la región. La medida refuerza la cobertura sanitaria en uno de los puntos de mayor demanda potencial.

Como parte de las acciones de preparación ante El Niño, el MINSA también identificó tres establecimientos adicionales que funcionarán como anillo de contención frente a una posible sobredemanda de pacientes. En paralelo, el organismo estableció alerta amarilla en todos los establecimientos de salud del país por los efectos de las lluvias intensas, una medida de carácter preventivo que activa protocolos de refuerzo de personal y suministros.

PUBLICIDAD

Las tres provincias de Tumbes permanecen en estado de emergencia por peligro inminente

La región Tumbes mantiene sus tres provincias y trece distritos en estado de emergencia por peligro inminente ante el fenómeno El Niño. La declaratoria habilita la movilización de recursos del Estado y la coordinación entre organismos nacionales y locales para atender tanto las emergencias actuales como los escenarios de riesgo que puedan presentarse en las próximas semanas.

Keiko Fujimori saluda a personal militar y de emergencia durante su llegada a Tumbes para inspeccionar un albergue temporal y un hospital de campaña. (Presidencia Perú)

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de las precipitaciones y el comportamiento del río Zarumilla, cuyo desborde ya afectó a decenas de familias en la zona de frontera con Ecuador. El INDECI mantiene activos los mecanismos de alerta temprana y coordinación con los gobiernos locales para una respuesta oportuna ante cualquier agravamiento de la situación.

PUBLICIDAD