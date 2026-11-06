Perú

Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 arrasan en los Premios HEAT 2026: una noche histórica para el Perú en México

El cantautor peruano obtuvo el galardón a Compositor del Año, mientras que Torpoco conquistó su primer premio internacional en la categoría de salsa. Grupo 5 se coronó como Mejor Artista Tropical y rindió homenaje a Olga Tañón en la gala en Puerto Vallarta, México

Retrato de Gian Marco y fotografías de Brunella Torpoco y tres integrantes de Grupo 5 en un escenario con un trofeo
Gian Marco, Brunella Torpoco y los integrantes de Grupo 5 se imponen en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México.
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Gian Marco fue reconocido como Compositor del Año en los Premios HEAT 2026, celebrados este jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México, bajo el concepto Al Estilo Jalisco. El galardón se suma a una lista de triunfos peruanos en la ceremonia, que incluyó a la cantante Brunella Torpoco como Mejor Artista Salsa y a Grupo 5 como Mejor Artista Tropical, en una edición donde los representantes nacionales lograron hitos históricos.

Gian Marco recibe el premio tras el lanzamiento de su álbum de salsa

El cantautor peruano agradeció el reconocimiento con un mensaje dirigido a sus seguidores y a la organización del evento. “Agradezco a todos los que votaron por mi trabajo y por mis canciones. Siempre lo digo, el destino de una canción es la gente. Gracias a Premios HEAT por considerarme en esta categoría y por seguir reconociendo y enalteciendo el talento de los artistas y la diversidad de géneros de nuestra música latina”, expresó Gian Marco.

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Retrato de Gian Marco con los textos «Ganador 2026» y «Compositor del Año», además de logotipos de los Premios HEAT y Jalisco
Gian Marco fue reconocido como Compositor del Año en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México.

El premio llega en un momento particular de su carrera, tras el lanzamiento de “Bajo La Manga”, su más reciente álbum de salsa, estrenado el 15 de octubre. La producción consta de siete canciones con las que el cantautor exploró nuevos matices musicales dentro del género.

A este lanzamiento se suma su reciente ingreso al Salón de la Fama de los grandes compositores de la música latina, distinción que reconoce el legado de los artistas que han marcado la historia musical de la región.

Brunella Torpoco obtiene su primer triunfo internacional

Brunella Torpoco se impuso en la categoría Mejor Artista Salsa, en un resultado que compitió frente a exponentes consolidados del género y que representó su primer reconocimiento internacional. La categoría fue presentada por Kate Candela, encargada de anunciar a la ganadora ante el público presente en la gala.

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Publicación de Instagram con una fotografía de Brunella Torpoco y el texto «Ganadora 2026, Mejor Artista Salsa»
Brunella Torpoco ganó el premio a Mejor Artista Salsa en los Premios HEAT 2026.

Visiblemente emocionada al subir al escenario, la cantante chalaca dedicó el premio a su entorno más cercano. “Buenas noches con todos. Soy del Perú y del rico chimpum Callao. Este premio se lo dedico a Dios, que por él estoy cumpliendo todos mis sueños, para mi familia y equipo. Gracias a todos, que Dios me los bendiga siempre. No lo creo. Muchísimas gracias”, afirmó Torpoco durante su discurso.

Brunella Torpoco sube al escenario de los Premios HEAT, recibe un galardón y ofrece un discurso de agradecimiento ante el público. La cantante peruana fue reconocida en la categoría Mejor Artista Salsa durante la ceremonia realizada en Puerto Vallarta, México. Video: Instagram octaviogutierrezoficial

El triunfo representó una de las sorpresas de la noche para la salsa peruana, que según medios locales continúa ganando terreno fuera de las fronteras del país.

Grupo 5 se corona en la categoría tropical y rinde homenaje a Olga Tañón

Grupo 5 se consagró ganador de la categoría Mejor Artista Tropical, en la que compitió también la agrupación peruana Corazón Serrano. El triunfo marcó el primer galardón internacional de la llamada orquesta del Perú en los Premios HEAT, reconocimiento que la banda dedicó a la memoria de Elmer Yaipén, fundador de la agrupación.

Tres hombres con trajes oscuros posan bajo el texto «Ganador 2026 Grupo 5, Mejor Artista Tropical»
Grupo 5 obtuvo su primer galardón internacional en los Premios HEAT como Mejor Artista Tropical y lo dedicó a Elmer Yaipén.

Previo a la entrega de premios, Grupo 5 compartió escenario con la cantante puertorriqueña Olga Tañón durante un homenaje musical en vivo dedicado a la trayectoria de la artista conocida como ‘La Mujer de Fuego’. Tañón se refirió públicamente a la agrupación peruana antes de la presentación conjunta y la calificó como “los más grandes del Perú”.

Integrantes de Grupo 5 suben al escenario de los HEAT Latin Music Awards para recibir el galardón a Mejor Artista Tropical. La agrupación ofrece un discurso de agradecimiento ante los asistentes durante la ceremonia. Video: Instagram octaviogutierrezoficial

A través de su cuenta oficial en Instagram, la organización de los Premios HEAT felicitó a Grupo 5 por el reconocimiento. “El ritmo tropical tiene dueño. Felicidades a @elgrupo5oficial por alzarse con el galardón a Mejor Artista Tropical 2026 en los Heat Latin Music Awards. Un reconocimiento merecido a su trayectoria, su sabor único y a poner a bailar a todo el continente”, publicó la cuenta del evento, que acumuló comentarios de felicitación por parte de seguidores de la agrupación.

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