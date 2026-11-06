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Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Comienza la penúltima jornada de la competición: Sporting Cristal visitará a ADT, Universitario recibirá a CD Moquegua, Alianza Lima chocará con Los Chankas, y mucho más

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
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Hoy, viernes 6 de noviembre, inicia la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, la penúltima del campeonato que definirá el futuro de los clubes. Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Sport Huancayo, y Alianza Lima continuarán con su lucha rumbo al título de la Liga 1.

Hay triple empate en el liderato: los ‘cerveceros’, ‘cremas’ y el ‘rojo matador’ igualan en puntaje, tienen 31 puntos. Por ello, esta jornada será decisiva para determinar quiénes llegarán con chances al final de la competición.

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Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Viernes 6 de noviembre

- Atlético Grau vs Cusco FC (15:00 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 7 de noviembre

- ADT vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Unión de Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- FC Cajamarca vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- FC Melgar vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Sport Huancayo (20:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 8 de noviembre

- Los Chankas vs Alianza Lima (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs UTC (15:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs CD Moquegua (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura 2026
Así se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Canal TV para ver los partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

La fecha 16 de la Liga 1 2026 tendrá transmisión en vivo por televisión y servicios digitales mediante la señal L1 Max.

Los aficionados podrán seguir los partidos desde celulares, tabletas y computadoras a través de la aplicación Liga 1 Play, que reunirá la programación correspondiente a la jornada.

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Los suscriptores de Movistar también podrán acceder a los encuentros en directo por medio de Movistar Play.

La difusión de los compromisos se desarrolla bajo el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol para la administración de los derechos audiovisuales del torneo.

Quienes no puedan ver los duelos en tiempo real encontrarán la cobertura de Infobae Perú antes, durante y después de cada partido. El medio informará las principales incidencias de la fecha.

Liga 1 confirmó cómo se jugará la fecha final del Torneo Clausura 2026.
Liga 1 confirmó cómo se jugará la fecha final del Torneo Clausura 2026. Crédito: Difusión.

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