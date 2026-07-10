Optimismo empresarial se dispara: expectativas sobre la economía vuelven a terreno positivo

La mejora también se reflejó en las proyecciones sobre las empresas, la demanda, el empleo y la inversión. Foto: Oficinas Centenario

Las expectativas empresariales mostraron una recuperación significativa en junio y reflejaron un cambio favorable en la percepción sobre la evolución de la economía peruana. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el indicador que mide las perspectivas económicas para los próximos tres meses volvió a ubicarse en el tramo optimista, luego de registrar un importante avance respecto al mes anterior.

La mejora también se observó en los indicadores de mediano plazo y en las proyecciones relacionadas con el desempeño de los distintos sectores, la situación de las empresas, la demanda, la contratación de personal y las inversiones. Además, la autoridad monetaria informó que la mayoría de los indicadores de situación actual registró resultados superiores a los de mayo.

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Expectativas sobre la economía recuperan el optimismo

El indicador que evalúa las perspectivas sobre el comportamiento de la economía en un horizonte de tres meses pasó de 46,2 puntos en mayo a 55,5 puntos en junio, con lo que regresó al rango considerado optimista. A un plazo de 12 meses, la mejora también fue notoria al aumentar de 55,9 a 68,6 puntos.

Un comportamiento similar registraron las expectativas sobre el desempeño del sector empresarial. En este caso, el índice a tres meses alcanzó 56 puntos, seis unidades por encima del nivel observado en mayo, cuando se ubicó en 50 puntos. Para el horizonte de 12 meses, el indicador avanzó de 58,8 a 68,4 puntos.

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Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, acepta el pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori para liderar la institución por un nuevo período. Una noticia que fue celebrada como una señal de estabilidad para la economía peruana. |Canal N

Empresas prevén mejores resultados y mayor demanda

Las perspectivas sobre la situación de las empresas también continuaron fortaleciéndose durante junio. El indicador correspondiente a los próximos tres meses aumentó de 53,8 a 58,6 puntos, mientras que la medición a 12 meses pasó de 63,4 a 70,3 puntos.

En cuanto a la demanda esperada de productos, las empresas mostraron una visión más favorable. El índice de corto plazo avanzó de 56,5 a 62 puntos entre mayo y junio. En tanto, la expectativa para los siguientes 12 meses se elevó de 66,3 a 71,3 puntos.

Mejores perspectivas para empleo e inversión

Las proyecciones relacionadas con la contratación de trabajadores también reflejaron un mayor optimismo. El indicador de expectativas de empleo para los próximos tres meses subió de 53,2 a 54,6 puntos, mientras que el correspondiente al horizonte de 12 meses pasó de 59 a 63 puntos.

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Por su parte, las expectativas de inversión empresarial permanecieron en terreno optimista. El índice a tres meses registró un ligero incremento, al pasar de 57,2 a 57,5 puntos. En el caso de las proyecciones a 12 meses, el indicador avanzó de 63,7 a 67,2 puntos.

El Dr. Julio Velarde Flores, presidente del BCRP, ofrece una clase magistral sobre la economía peruana durante su investidura como Doctor Honoris Causa. Analiza el histórico período de baja inflación del país, los desafíos actuales y las lecciones aprendidas de las crisis del pasado. - Universidad Andina del Cusco

Indicadores actuales también mostraron avances

El BCRP señaló que, además de la mejora en las expectativas, la mayoría de los indicadores que reflejan la situación actual de las empresas presentó un desempeño más favorable en junio respecto a mayo.

Entre ellos destacó el indicador de situación del negocio, que se mantuvo en el tramo optimista al pasar de 56,4 a 56,6 puntos. Asimismo, los índices vinculados a la producción y a las órdenes de compra registraron incrementos frente al mes previo y continuaron ubicándose en niveles considerados optimistas.

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