Perú

Los Pulpos, La Jauría, Tren de Aragua, Los Choneros y Comando Vermelho, en la mira del Poder Ejecutivo

Las bandas criminales investigadas por secuestros, explotación sexual, extorsiones y narcotráfico podrían recibir una nueva clasificación legal, abriendo un nuevo escenario para la intervención militar

Informe de 24 Horas sobre la propuesta del Ejecutivo para calificar como grupos hostiles a cinco organizaciones criminales. El reporte incluye imágenes de operativos policiales, un caso de secuestro en Trujillo y la entrevista remota al especialista en seguridad ciudadana Jorge Nureña.
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El avance de organizaciones criminales vinculadas a delitos como la extorsión, el secuestro, el sicariato y la trata de personas representa uno de los principales desafíos para la seguridad en el Perú. Algunas de estas estructuras han extendido sus operaciones más allá de sus territorios de origen y mantienen conexiones con redes delictivas de otros países.

Frente a este escenario, el Ejecutivo busca que cinco organizaciones criminales sean calificadas como grupos hostiles, una categoría que permitiría ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas bajo un marco legal específico. La propuesta apunta a bandas con antecedentes de violencia y operaciones en diferentes zonas del país y de la región.

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¿Cuáles son las cinco bandas criminales que busca incluir el Gobierno?

Entre las organizaciones que estarían en la mira del Ejecutivo figuran ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’, ambas vinculadas a la criminalidad en la región La Libertad. También aparecen agrupaciones transnacionales como el ‘Tren de Aragua’, ‘Los Choneros’ y el ‘Comando Vermelho’.

  • Los Pulpos: organización criminal originada en Trujillo, vinculada a delitos de extorsión, secuestro y sicariato. Sus actividades se han extendido a otros territorios.
  • La Jauría: banda que mantiene una rivalidad con Los Pulpos. Uno de sus cabecillas recibió una condena de cadena perpetua por el secuestro y asesinato del empresario Manuel Rodríguez, en La Libertad.
  • Tren de Aragua: organización criminal de origen venezolano cuyas facciones en el Perú han sido investigadas por trata de personas y explotación sexual.
  • Los Choneros: agrupación ecuatoriana que se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas de ese país y que está vinculada al narcotráfico.
  • Comando Vermelho: organización criminal brasileña que ha extendido su presencia hacia la Amazonía peruana.
Personas con el rostro cubierto y armas, una bandera del Perú, una mujer con gafas y micrófono y varios emblemas circulares
Una composición reúne a personas armadas, la bandera del Perú y a una mujer con micrófono para ilustrar una propuesta del Gobierno peruano. (Infobae Perú)

El especialista en seguridad ciudadana y criminalidad Jorge Nureña advirtió que estas organizaciones no necesariamente operan de manera aislada. Por el contrario, pueden establecer alianzas o enfrentarse por el control de actividades ilícitas y territorios.

“Ha habido alianzas, como también ha habido conflictos de interés, peleas entre ellos, y los saldos son mucha más violencia”, explicó en Panamericana.

Especialista cuestiona la falta de medidas concretas

Aunque la eventual calificación como grupos hostiles permitiría ampliar el margen de intervención de las Fuerzas Armadas, Nureña consideró que el anuncio no será suficiente si no está acompañado de estrategias operativas para enfrentar las estructuras criminales.

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Tren de Aragua en Perú
Pese a que en el Perú ya existían peligrosas bandas criminales, no hay registros de alguna, como el Tren de Aragua, que haya ofrecido precio por las cabezas de altos mandos policiales. (Composición: Infobae Perú)

“Es una especie de populismo, porque si no hay acciones concretas detrás y, sobre todo, en temas que tienen que ver con inteligencia operativa por parte de la Policía”, sostuvo.

En esa línea, señaló que la lucha contra estas organizaciones requiere identificar y desarticular las redes que facilitan sus actividades, más allá de intervenir directamente contra sus integrantes.

El especialista también hizo referencia a la cooperación internacional como una herramienta para las investigaciones. Recordó que, en el caso de Johnson Pulpo, se contó con apoyo tecnológico del FBI para rastrear y realizar una geolocalización a partir de los mensajes que enviaba.

Según explicó, este tipo de colaboración evidencia la importancia del respaldo de organismos extranjeros para fortalecer las capacidades de investigación frente a organizaciones criminales que operan en distintos territorios.

Finalmente, Nureña advirtió que todavía no están claras las medidas concretas que acompañarían la eventual declaración de estas cinco bandas como grupos hostiles. La efectividad de la propuesta dependerá de cómo se implemente y de si contempla mecanismos de inteligencia, investigación y desarticulación de sus redes criminales.

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