Florcita Polo denuncia por brutal agresión a Luiggi Yarasca: documento detalla forcejeo, empujones y reclamos por celos

El acta difundida en televisión recoge la versión de la hija de Susy Díaz sobre una presunta agresión motivada por celos. La empresaria fue evaluada por un médico legista y su defensa prepara acciones ante la Fiscalía. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Una denuncia por presunta violencia física vuelve a colocar a Florcita Polo en el centro de la atención pública. La hija de Susy Díaz acudió a una evaluación médico-legal luego de un altercado que habría protagonizado con su pareja, Luiggi Yarasca, en el interior de un hotel. El caso fue presentado en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde se difundió el acta de la denuncia y se dieron a conocer detalles del episodio que, según el relato de la empresaria, habría comenzado por una discusión relacionada con los celos.

El documento expuesto en televisión describe una secuencia de acontecimientos que habría terminado con presuntos actos de violencia física. Entre los hechos consignados figura que el denunciado supuestamente la sujetó del cuello, la arrojó sobre una cama y posteriormente la habría empujado contra una pared. La gravedad de las acusaciones motivó que la empresaria pasara por un examen médico legista, mientras que su defensa legal buscaría que el caso llegue a la Fiscalía bajo la figura de un presunto intento de feminicidio.

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Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

La información fue presentada por Magaly Medina, quien adelantó que su espacio televisivo mostraría imágenes de las lesiones que tendría la denunciante. La conductora también confirmó que contaban con el informe médico-legal y explicó cuál sería el siguiente paso que pretende impulsar el abogado de Florcita, Ysrael Castillo.

“Esta noche vamos a presentar imágenes exclusivas de los moretones y heridas que tiene Florcita, que ha pasado por médico legista, ya tenemos el informe en nuestras manos, según su abogado Ysrael Castillo, él quiere llevar la denuncia a la Fiscalía por intento de feminicidio”, expresó la periodista al anunciar el caso.

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Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

Florcita Polo relata una discusión por celos que habría comenzado en un hotel

Según el acta difundida en ‘Magaly TV, la firme’, el presunto episodio de violencia habría ocurrido dentro de un establecimiento hotelero. El documento recoge la versión de Florcita Polo sobre una discusión con Luiggi Yarasca, quien habría regresado a la habitación después de permanecer fuera durante algunas horas.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con el relato consignado en la denuncia, el hombre habría llegado en aparente estado de ebriedad y comenzó a cuestionarla por una supuesta infidelidad. La situación habría generado un nuevo enfrentamiento entre ambos, debido a que la empresaria le habría manifestado su cansancio frente a los constantes cuestionamientos y episodios de celos.

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El acta describe que Yarasca habría revisado distintos espacios de la habitación con la intención de encontrar alguna evidencia que respaldara sus sospechas. Este comportamiento habría incrementado la tensión entre la pareja, mientras Florcita intentaba expresar su incomodidad por la situación que estaba atravesando.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

La denuncia también señala que el hombre se habría retirado del dormitorio para continuar consumiendo bebidas alcohólicas. Unos 40 minutos después, habría regresado a la habitación y comenzado a formularle preguntas que, según la versión de la denunciante, no tenían coherencia.

Uno de los momentos descritos en el documento ocurrió cuando Yarasca habría observado a un hombre que pasó en un vehículo. A partir de esa situación, supuestamente volvió a cuestionar a Florcita sobre quién era esa persona y qué relación tendría con ella. La escena habría provocado otra discusión, en medio de los reclamos por una presunta infidelidad.

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Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

Acta de la denuncia describe presuntos golpes y agresiones físicas

La parte más delicada del documento difundido por el programa de Magaly Medina corresponde a la descripción de los presuntos actos de violencia física. Según la versión de Florcita Polo, durante la discusión Luiggi Yarasca la habría sujetado del cuello y arrojado sobre la cama.

El acta recoge expresamente la siguiente descripción: “Ejerció violencia física contra ella sujetándola del cuello y arrojándola sobre la cama”.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

Este fragmento constituye uno de los principales elementos del relato presentado ante las autoridades. La acusación describe una situación en la que la discusión verbal habría pasado a un presunto episodio de agresión física dentro de la habitación del hotel.

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Sin embargo, el documento también detalla que el enfrentamiento no habría terminado en ese momento. De acuerdo con la denuncia, Florcita se habría levantado para intentar evitar que su pareja abandonara el dormitorio. Fue entonces cuando, según su versión, Yarasca la habría sujetado de una mano y empujado contra una pared.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

El escrito añade que el denunciado habría abierto posteriormente la puerta con la intención de “desplazarla por las escaleras del predio”. La hija de Susy Díaz habría intentado evitar que se retirara y le habría pedido que no se fuera, pero, según lo consignado en el acta, el hombre finalmente se habría marchado.

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La secuencia descrita permite conocer cómo habría evolucionado el altercado, desde los cuestionamientos por celos hasta los presuntos actos de violencia física. No obstante, se trata de los hechos relatados por la denunciante y corresponde a las autoridades realizar las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

Florcita Polo pasó por médico legista tras presentar la denuncia

Luego de denunciar a su pareja, Florcita Polo pasó por una evaluación médico-legal. Este procedimiento fue confirmado por Magaly Medina, quien indicó que su programa tenía en su poder el informe correspondiente y que presentaría imágenes de los moretones y heridas que tendría la empresaria.

La evaluación médico-legal forma parte de las diligencias que pueden permitir documentar lesiones y aportar elementos para el esclarecimiento de una denuncia por presunta agresión física. En este caso, el examen cobra relevancia debido a que el acta describe supuestos golpes y maniobras de sujeción durante el altercado.

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Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora de televisión adelantó que mostraría el material relacionado con las lesiones de Florcita, además de los detalles del documento presentado ante las autoridades. La difusión del caso permitió que se conociera públicamente la versión de la empresaria y la gravedad de los hechos que atribuye a su pareja.

Por su parte, el abogado Ysrael Castillo buscaría llevar la denuncia ante la Fiscalía para que se evalúe la posibilidad de investigarla como un presunto intento de feminicidio. Esta calificación forma parte de la estrategia legal anunciada por la defensa y deberá ser examinada por las autoridades competentes, que determinarán qué diligencias corresponden y bajo qué figura se investigarán los hechos.

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Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

Abogado de Florcita Polo buscaría que el caso sea investigado como intento de feminicidio

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la presentación del caso fue la intención del abogado de Florcita Polo de solicitar una investigación por presunto intento de feminicidio. Magaly Medina fue quien adelantó esta posibilidad al explicar que, según la información proporcionada por Ysrael Castillo, la defensa pretende que la Fiscalía tome conocimiento de los hechos y evalúe su gravedad.

La solicitud representaría un nuevo paso en el proceso legal iniciado tras la denuncia. El objetivo sería que las autoridades no se limiten a revisar el relato de la discusión, sino que también analicen las circunstancias en las que se habrían producido las agresiones descritas, las lesiones que presenta la denunciante y los elementos recogidos durante la evaluación médico-legal.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

La calificación jurídica definitiva no depende de lo anunciado en televisión ni de la interpretación de alguna de las partes, sino de la evaluación que realicen las autoridades a partir de los elementos disponibles. Por ello, será la Fiscalía la encargada de determinar qué tipo de investigación corresponde y qué responsabilidades podrían establecerse.

Hasta la información difundida en el programa, el caso se encontraba marcado por la denuncia de Florcita, el documento que recoge su versión y el examen médico-legal al que fue sometida. La difusión de estos elementos también abrió interrogantes sobre lo que habría ocurrido antes y después del altercado en el hotel.

La denuncia contra Luiggi Yarasca coloca ahora el caso en el ámbito de las investigaciones por presunta violencia contra la mujer. Mientras la defensa de la empresaria busca que se evalúe una posible tentativa de feminicidio, serán las diligencias fiscales y los elementos probatorios los que permitan esclarecer los hechos denunciados.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.