Perú

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú: “Del Chimpún Callao”

La cantante chalaca se impuso en los Premios Heat de Puerto Vallarta y celebró el logro como una vitrina internacional para su carrera musical y el Perú, con una dedicatoria a su hijo y familia

Composición con una mujer con vestido, dos hombres con traje, un cartel de Brunella Torpoco, una bandera del Perú y un círculo naranja
Una composición presenta a Brunella Torpoco como ganadora de los Premios Heat junto a imágenes de Marc Anthony y Rubén Blades en el Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Brunella Torpoco consiguió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera al imponerse en los Premios Heat frente a reconocidas figuras de la salsa internacional como Marc Anthony, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa. La cantante chalaca se llevó el galardón a Mejor Artista Salsa durante la ceremonia realizada en Puerto Vallarta, México, donde representó al Perú y dedicó su victoria a Dios, su familia, su hijo y su país. La celebración nacional también tuvo como protagonista a Grupo 5, que ganó en la categoría Mejor Artista Tropical y recordó a su fundador, Elmer Yaipén.

La noticia tomó especial relevancia por los nombres que compartían la categoría con la intérprete peruana. No se trataba de una competencia cualquiera: entre sus contrincantes figuraban artistas que han construido carreras internacionales y se han convertido en referentes de la salsa. Sin embargo, el nombre de Brunella terminó siendo anunciado como el ganador, desatando la emoción de la delegación peruana presente en la gala.

PUBLICIDAD

Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.
Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

La artista no ocultó su alegría al recibir el reconocimiento y aprovechó los minutos sobre el escenario para destacar el lugar del que proviene. Su primera referencia fue precisamente el Callao, territorio con una importante tradición musical y salsera en el Perú, al que mencionó con orgullo frente a los asistentes.

“Soy del Perú, del Chimpún Callao. Este premio se lo dedico a Dios, a mi familia, a mi hijo y a mi país. Estoy feliz. Muchas gracias”, expresó la cantante al recibir el galardón.

La intérprete peruana celebró su reconocimiento internacional y recordó sus raíces chalacas al recibir el galardón. Por su parte, Grupo 5 ganó en la categoría Mejor Artista Tropical y emocionó con un homenaje a 'Papito Elmer'. Radio Nueva Q.

Brunella Torpoco supera a Marc Anthony, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa

La categoría Mejor Artista Salsa reunió a importantes representantes del género, entre ellos Marc Anthony, Tito Nieves, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa. La presencia de estos intérpretes elevaba las expectativas alrededor del resultado, debido a sus respectivas trayectorias y al reconocimiento que han conseguido en diferentes países.

PUBLICIDAD

En medio de esa lista de nominados, Brunella Torpoco consiguió quedarse con el galardón, un resultado que representa un importante paso en su carrera musical. La cantante peruana logró destacar frente a nombres de amplia trayectoria y llevó el nombre del Callao a una de las premiaciones de música latina.

Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.
Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

El triunfo también tuvo un significado especial por la manera en que la artista ha construido su identidad musical. Su procedencia chalaca forma parte de su presentación ante el público y fue precisamente lo primero que quiso resaltar cuando tuvo el micrófono en sus manos.

La intérprete no se limitó a agradecer por el premio. También mencionó a su hijo, a quien incluyó entre las personas a las que dedicó el reconocimiento, además de su familia, Dios y el Perú. De esta manera, convirtió su discurso en un momento de celebración personal y de representación nacional.

Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.
Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

La cantante chalaca confesó que estaba nerviosa antes de conocer el resultado

La victoria de Brunella tuvo un detalle adicional. Minutos antes de subir al escenario para recibir el premio, la artista había desfilado por la alfombra magenta de los Premios Heat, donde compartió sus impresiones sobre su participación en la ceremonia.

Durante ese encuentro, la salsera reconoció que estaba nerviosa por competir con algunas de las figuras más importantes de la música latina. La posibilidad de enfrentarse a intérpretes como Marc Anthony y Rubén Blades representaba un reto importante, considerando el peso que tienen sus nombres dentro de la historia de la salsa.

Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.
Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

Sin embargo, la expectativa terminó convirtiéndose en alegría cuando los presentadores anunciaron que la ganadora era la cantante peruana. El reconocimiento significó una sorpresa para quienes seguían la competencia y una satisfacción para sus seguidores, que celebraron que una representante del Callao consiguiera imponerse en una categoría con artistas internacionales.

Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.
Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

Grupo 5 también gana en los Premios Heat y dedica su reconocimiento a ‘Papito Elmer’

La música peruana tuvo otro motivo para celebrar durante la gala realizada en Puerto Vallarta, México. Grupo 5 consiguió el premio a Mejor Artista Tropical, sumando así un segundo galardón para el Perú en la ceremonia internacional.

Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.
Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

Los hermanos Christian, Elmer y Andy Yaipén recibieron el reconocimiento con evidente emoción. Para ellos, el premio tuvo un significado especial porque representó una oportunidad para recordar la historia de la agrupación y rendir homenaje a su padre, Elmer Yaipén, fundador de la orquesta.

Christian Yaipén fue quien tomó la palabra en nombre del grupo. Durante su intervención, destacó que actualmente representan a la segunda generación de un proyecto musical que ha conseguido mantenerse vigente durante más de cinco décadas.

Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.
Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

“Estamos muy emocionados, somos la segunda generación de un sueño llamado Grupo 5, tenemos 53 años de trayectoria”, expresó el cantante al recibir el galardón.

El artista también aprovechó el momento para dedicar el reconocimiento a su padre, conocido cariñosamente como ‘Papito Elmer’, y agradecer a los seguidores que participaron en las votaciones y respaldaron a la agrupación.

“Este premio se lo dedicamos a nuestro padre, a papito Elmer que está en el cielo. Gracias a los fans que votaron por nosotros y nos siguen. No lo puedo creer”, manifestó.

Retrato de Gian Marco y fotografías de Brunella Torpoco y tres integrantes de Grupo 5 en un escenario con un trofeo
Gian Marco, Brunella Torpoco y los integrantes de Grupo 5 se imponen en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México.

Temas Relacionados

Brunella TorpocoGrupo 5Marc AnthonyRubén BladesPremios Heat 2026peru-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viaje del papa León XIV EN VIVO: Robert Prevost inicia su camino de regreso a Perú desde Roma, itinerario, agenda y últimas noticias

El pontífice inició su recorrido el viernes 6 de noviembre desde Roma y visitará Uruguay y Argentina antes de llegar al Perú el miércoles 11. Su agenda contempla vuelos internacionales, desplazamientos en helicóptero, misas multitudinarias y encuentros con autoridades, jóvenes y comunidades religiosas. Permanecerá en territorio peruano hasta el lunes 16, cuando emprenderá el viaje de regreso al Vaticano

Viaje del papa León XIV EN VIVO: Robert Prevost inicia su camino de regreso a Perú desde Roma, itinerario, agenda y últimas noticias

Resultados ganadores del Gana Diario de este lunes 11 de mayo

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Resultados ganadores del Gana Diario de este lunes 11 de mayo

Keiko Fujimori y su plan contra la delincuencia: dos megapenales, reforma policial, expulsiones y control penitenciario

Durante su balance por los primeros 100 días de gobierno, la presidenta detalló las acciones que impulsa su gestión, entre ellas la intervención de cinco establecimientos penitenciarios, la captura de requisitoriados y la coordinación de las fuerzas del orden

Keiko Fujimori y su plan contra la delincuencia: dos megapenales, reforma policial, expulsiones y control penitenciario

Luis Galarreta y fiscal de la Nación acuerdan reforzar operativos contra el crimen organizado y rastreo de dinero ilícito

La reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel permitió establecer nuevas coordinaciones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Las autoridades también abordaron posibles medidas legislativas contra el crimen organizado

Luis Galarreta y fiscal de la Nación acuerdan reforzar operativos contra el crimen organizado y rastreo de dinero ilícito

Keiko Fujimori presentó balance de sus 100 días de gobierno en Mensaje a la Nación: qué dijo sobre seguridad, El Niño y economía

La presidenta presentó los resultados de su administración en materia de seguridad ciudadana, prevención del fenómeno El Niño, economía y obras públicas. También reconoció las dificultades pendientes y ratificó las prioridades para los próximos meses

Keiko Fujimori presentó balance de sus 100 días de gobierno en Mensaje a la Nación: qué dijo sobre seguridad, El Niño y economía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Galarreta y fiscal de la Nación acuerdan reforzar operativos contra el crimen organizado y rastreo de dinero ilícito

Luis Galarreta y fiscal de la Nación acuerdan reforzar operativos contra el crimen organizado y rastreo de dinero ilícito

Keiko Fujimori presentó balance de sus 100 días de gobierno en Mensaje a la Nación: qué dijo sobre seguridad, El Niño y economía

Ética verá caso de diputado Christian Aranda, investigado por filtrar datos médicos y bloquear aborto legal

Franco Vidal se declara “loco contra el sistema” y ataca a la prensa tras revelarse gasto de S/ 34 millones en fiestas y eventos

Otra moneda de un sol lanzada al aire definirá al próximo alcalde de un distrito de Huancayo tras empate electoral

ENTRETENIMIENTO

Pamela López sorprende como conductora en los Premios Heat 2026

Pamela López sorprende como conductora en los Premios Heat 2026

Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 arrasan en los Premios HEAT 2026: una noche histórica para el Perú en México

Bahiano, voz histórica de Los Pericos, regresa a Lima con concierto exclusivo de reggae

“Los hijos se encaprichan”: la reacción de Susy Díaz desde España al enterarse del ataque contra Florcita Polo

Gisela Valcárcel no descarta una relación con un hombre menor que ella: “Ya no estás para ser madre de nadie”

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cecilia Tait volvió a representar al vóley peruano en una ceremonia internacional: “Un saludo para el Perú”

Miguel Araujo y Cristiano da Silva representan ausencias de peso para la defensa de Sporting Cristal ante ADT en Tarma

Mano Menezes siguió de cerca el cruce de Pablo Guede y Hernán Barcos en pasado Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Vi cosas que no me gustaron”

Ministerio Público vigila el tramo decisivo de la Liga 1 2026 tras polémica arbitral: ¿Qué tiene que ver Alianza Lima?