Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú: “Del Chimpún Callao”

Una composición presenta a Brunella Torpoco como ganadora de los Premios Heat junto a imágenes de Marc Anthony y Rubén Blades en el Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Brunella Torpoco consiguió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera al imponerse en los Premios Heat frente a reconocidas figuras de la salsa internacional como Marc Anthony, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa. La cantante chalaca se llevó el galardón a Mejor Artista Salsa durante la ceremonia realizada en Puerto Vallarta, México, donde representó al Perú y dedicó su victoria a Dios, su familia, su hijo y su país. La celebración nacional también tuvo como protagonista a Grupo 5, que ganó en la categoría Mejor Artista Tropical y recordó a su fundador, Elmer Yaipén.

La noticia tomó especial relevancia por los nombres que compartían la categoría con la intérprete peruana. No se trataba de una competencia cualquiera: entre sus contrincantes figuraban artistas que han construido carreras internacionales y se han convertido en referentes de la salsa. Sin embargo, el nombre de Brunella terminó siendo anunciado como el ganador, desatando la emoción de la delegación peruana presente en la gala.

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Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

La artista no ocultó su alegría al recibir el reconocimiento y aprovechó los minutos sobre el escenario para destacar el lugar del que proviene. Su primera referencia fue precisamente el Callao, territorio con una importante tradición musical y salsera en el Perú, al que mencionó con orgullo frente a los asistentes.

“Soy del Perú, del Chimpún Callao. Este premio se lo dedico a Dios, a mi familia, a mi hijo y a mi país. Estoy feliz. Muchas gracias”, expresó la cantante al recibir el galardón.

La intérprete peruana celebró su reconocimiento internacional y recordó sus raíces chalacas al recibir el galardón. Por su parte, Grupo 5 ganó en la categoría Mejor Artista Tropical y emocionó con un homenaje a 'Papito Elmer'. Radio Nueva Q.

Brunella Torpoco supera a Marc Anthony, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa

La categoría Mejor Artista Salsa reunió a importantes representantes del género, entre ellos Marc Anthony, Tito Nieves, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa. La presencia de estos intérpretes elevaba las expectativas alrededor del resultado, debido a sus respectivas trayectorias y al reconocimiento que han conseguido en diferentes países.

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En medio de esa lista de nominados, Brunella Torpoco consiguió quedarse con el galardón, un resultado que representa un importante paso en su carrera musical. La cantante peruana logró destacar frente a nombres de amplia trayectoria y llevó el nombre del Callao a una de las premiaciones de música latina.

Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

El triunfo también tuvo un significado especial por la manera en que la artista ha construido su identidad musical. Su procedencia chalaca forma parte de su presentación ante el público y fue precisamente lo primero que quiso resaltar cuando tuvo el micrófono en sus manos.

La intérprete no se limitó a agradecer por el premio. También mencionó a su hijo, a quien incluyó entre las personas a las que dedicó el reconocimiento, además de su familia, Dios y el Perú. De esta manera, convirtió su discurso en un momento de celebración personal y de representación nacional.

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Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

La cantante chalaca confesó que estaba nerviosa antes de conocer el resultado

La victoria de Brunella tuvo un detalle adicional. Minutos antes de subir al escenario para recibir el premio, la artista había desfilado por la alfombra magenta de los Premios Heat, donde compartió sus impresiones sobre su participación en la ceremonia.

Durante ese encuentro, la salsera reconoció que estaba nerviosa por competir con algunas de las figuras más importantes de la música latina. La posibilidad de enfrentarse a intérpretes como Marc Anthony y Rubén Blades representaba un reto importante, considerando el peso que tienen sus nombres dentro de la historia de la salsa.

Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

Sin embargo, la expectativa terminó convirtiéndose en alegría cuando los presentadores anunciaron que la ganadora era la cantante peruana. El reconocimiento significó una sorpresa para quienes seguían la competencia y una satisfacción para sus seguidores, que celebraron que una representante del Callao consiguiera imponerse en una categoría con artistas internacionales.

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Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

Grupo 5 también gana en los Premios Heat y dedica su reconocimiento a ‘Papito Elmer’

La música peruana tuvo otro motivo para celebrar durante la gala realizada en Puerto Vallarta, México. Grupo 5 consiguió el premio a Mejor Artista Tropical, sumando así un segundo galardón para el Perú en la ceremonia internacional.

Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

Los hermanos Christian, Elmer y Andy Yaipén recibieron el reconocimiento con evidente emoción. Para ellos, el premio tuvo un significado especial porque representó una oportunidad para recordar la historia de la agrupación y rendir homenaje a su padre, Elmer Yaipén, fundador de la orquesta.

Christian Yaipén fue quien tomó la palabra en nombre del grupo. Durante su intervención, destacó que actualmente representan a la segunda generación de un proyecto musical que ha conseguido mantenerse vigente durante más de cinco décadas.

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Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

“Estamos muy emocionados, somos la segunda generación de un sueño llamado Grupo 5, tenemos 53 años de trayectoria”, expresó el cantante al recibir el galardón.

El artista también aprovechó el momento para dedicar el reconocimiento a su padre, conocido cariñosamente como ‘Papito Elmer’, y agradecer a los seguidores que participaron en las votaciones y respaldaron a la agrupación.

“Este premio se lo dedicamos a nuestro padre, a papito Elmer que está en el cielo. Gracias a los fans que votaron por nosotros y nos siguen. No lo puedo creer”, manifestó.

Gian Marco, Brunella Torpoco y los integrantes de Grupo 5 se imponen en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México.