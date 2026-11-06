Perú

Keiko Fujimori fijó cinco años de metas para la educación: ¿qué propone el Reglamento de Disciplina Escolar anunciado por la presidenta?

El Plan Nacional busca ordenar las políticas públicas del sector mediante cambios en las aulas, asistencia a estudiantes y soluciones temporales para centros afectados por sismos

Keiko Fujimori expone medidas de educación durante un balance televisado de 100 días de gobierno. El informe muestra textos y materiales educativos, además de imágenes de una actividad escolar, mientras la transmisión destaca el Plan Nacional de Educación y un reglamento de disciplina escolar.
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Keiko Fujimori planteó una agenda educativa centrada en la disciplina escolar, la infraestructura y el acceso a recursos para estudiantes de todo el país, durante su mensaje a la nación. La presidenta sostuvo que el sistema debe “recuperar su rumbo” y priorizar la formación de ciudadanos con libertad, pensamiento crítico y respeto por la autoridad docente.

La propuesta presentada por Fujimori combina cambios normativos, distribución de materiales, programas para alumnos de alto rendimiento y medidas de respuesta ante emergencias. El eje político del anuncio quedó definido bajo la consigna de orden en el aula, con una referencia directa a los problemas de convivencia que, según afirmó, afectan a las instituciones educativas.

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La mandataria señaló que su Gobierno encontró casos de maltrato psicológico y físico en escuelas, inquietud entre padres de familia y docentes que, de acuerdo con su diagnóstico, han perdido herramientas para ejercer autoridad. Frente a ese escenario, anunció la elaboración de un Reglamento de Disciplina Escolar, que buscará restituir el respeto hacia los maestros y establecer reglas de convivencia dentro de las aulas.

Keiko Fujimori aparece ante un podio junto a libros y materiales educativos escolares
Keiko Fujimori presenta su agenda educativa durante un mensaje a la nación, mientras se exhiben libros y materiales para estudiantes.

El Gobierno anunció un reglamento para reforzar la autoridad de los docentes

La iniciativa se inscribe en el Plan Nacional de Educación, presentado el 14 de septiembre, que contiene objetivos para los próximos cinco años. Fujimori afirmó que el documento pretende ordenar las políticas del sector y fijar metas para elevar las condiciones de aprendizaje, atender la violencia escolar y fortalecer el papel de los docentes.

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El anuncio sobre disciplina escolar apunta a una discusión que involucra a estudiantes, familias, profesores y autoridades educativas. La presidenta sostuvo que las reglas deben proteger a los alumnos, pero también otorgar respaldo a los maestros ante situaciones que alteren la convivencia. “Queremos formar ciudadanos con libertad y pensamiento crítico”, expresó al referirse a la orientación que busca dar a la política educativa.

La propuesta también incluye una revisión del enfoque pedagógico y de los contenidos que llegan a las escuelas. Fujimori cuestionó lo que calificó como ideologías importadas dentro del sistema educativo y planteó que la enseñanza debe concentrarse en conocimientos, valores, responsabilidad y capacidades para la vida ciudadana. El reglamento, según adelantó, será una de las herramientas para llevar ese planteamiento a las instituciones de educación básica.

Estudiantes con uniformes escolares de faldas oscuras y polos blancos caminan con mochilas por un pasillo escolar
Varios estudiantes caminan y conversan por un pasillo escolar en el contexto del debate sobre la disciplina y la convivencia educativa en Perú.

La distribución de materiales alcanzó los 13 millones de unidades

En el balance de las medidas ejecutadas, la presidenta informó que el Estado distribuyó 13 millones de materiales educativos. La entrega incluyó textos escolares, cuadernos y kits para estudiantes, con buzos y mochilas. El objetivo es que los alumnos cuenten con recursos básicos desde el inicio de sus actividades académicas.

La entrega de materiales forma parte de una estrategia que busca reducir las diferencias entre escuelas de distintas regiones y condiciones socioeconómicas. El anuncio incorporó elementos de apoyo escolar y vestimenta, con el propósito de aliviar parte de los gastos que afrontan las familias y garantizar que los estudiantes dispongan de instrumentos para desarrollar sus clases.

Fujimori también se refirió a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), orientados a estudiantes con desempeño académico destacado. En coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), su Gobierno recuperó 6.500 laptops destinadas a los alumnos de estas instituciones. La medida busca ampliar el acceso a herramientas tecnológicas para tareas de investigación, clases y proyectos académicos.

Estudiantes sentados en carpetas escolares frente a una pizarra verde con esquemas e información escrita sobre terremotos
La prueba PISA 2025 advirtió que en Perú la clave no es solo la curiosidad de los escolares, sino cómo el sistema educativo la canaliza hacia aprendizajes relevantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las becas COAR y las aulas modulares completan el plan de atención educativa

Durante el mensaje, la presidenta anunció la creación de la Beca COAR, destinada a los egresados de los colegios de alto rendimiento. El programa prevé la entrega de 2.000 becas para que los estudiantes continúen su formación superior. La iniciativa busca sostener la trayectoria educativa de jóvenes que culminan la secundaria en este modelo de enseñanza.

La propuesta de becas se suma a la entrega de computadoras para los COAR y apunta a una etapa posterior al colegio. El Gobierno plantea que los alumnos con mejores resultados puedan acceder a oportunidades de formación profesional, dentro del país o en el exterior, según las opciones que establezca el programa. Los criterios de selección, las universidades involucradas y las condiciones de financiamiento deberán definirse en la reglamentación correspondiente.

Un grupo de estudiantes jóvenes, algunos con gafas, escribe en cuadernos sobre pupitres de madera dentro de un aula con un pizarrón blanco.
La imagen muestra a un grupo de estudiantes universitarios peruanos concentrados mientras toman apuntes o realizan una tarea en un aula moderna de su universidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda educativa incluyó, además, acciones para atender los daños provocados por el terremoto en Junín y Ayacucho. Fujimori informó que se instalaron 124 aulas domo y que comenzó el proceso de adquisición de 1.500 aulas modulares. Estas estructuras permitirán reanudar o sostener las clases en zonas afectadas mientras se evalúan soluciones de infraestructura de mayor alcance.

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