Perú

Pensión 65 cambia de directora ejecutiva, previo a la entrega del nuevo monto de S/700

Hay nueva jefa en Pensión 65, y se encargará de que se implemente la nueva subvención, que en total suma S/700. Se entrega ya este 30 de noviembre

Adulto mayor cobrando en el Banco de la Nación su dinero
La medida conseguiría mantenerse hasta el 2027. - Crédito Midis
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El Gobierno hace cambios en Pensión 65. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha visto necesario cambiar a la directora ejecutiva del programa que entrega la subvención cada dos meses a adultos mayores en situación de pobreza extrema.

“Se ha visto por conveniente dar por concluida la encargatura antes señalada y designar a la persona que ocupará dicho cargo”, señala la norma legal.

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Así, el cambio ha sido de Rossana Pilar Taquia Gutierrez, a quien se le dio “las gracias por los servicios prestados”, por Caty Vásquez Asencios, quien es la nueva directora. Como se sabe, esta decisión viene en el mismo mes en que se entregará el nuevo monto de subvención de S/700.

Pensión 65
Pensión 65

Pensión 65 aumenta a S/700

Como se sabe, el cambio viene luego de que el Gobierno haya logrado que el Congreso apruebe la Ley de crédito suplementario, que daría presupuesto extra para este año, también, para avanzar con el plan de subir la Pensión 65 a S/700.

Como se sabe, la subvención a los adultos mayores es de S/250 y tiene un adicional de S/100 (contemplado en la Ley de Presupuesto del 2026). Esto suma a S/350.

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Así, tras el anuncio de la presidenta de Keiko Fujimori, finalmente se aplica la promesa de duplicar este monto. El cual ahora tiene un aumento de S/350 a los montos anteriormente descritos, tal como se ha promulgado en la Ley de crédito suplementario, la primera de este Gobierno.

Ya desde el lunes 30 de noviembre se pagará en el Banco de la Nación el nuevo monto de S/700 para los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Mientras, en el Congreso se discute la Ley de Presupuesto 2027, la cual asegurará este monto para el siguiente año.

El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

¿Cómo se configura el monto de S/700?

Así, este noviembre de 2026 ya se pagará el nuevo monto de S/700, el cual se configura del siguiente modo:

  • La subvención económica regular de Pensión 65 es de S/250
  • El artículo 62 de la Ley de Presupuesto Público 2026 autorizó un adicional de S/100
  • Esta Ley de crédito suplementario autoriza un bono adicional de S/350
  • Es decir, todos estos montos se suman y forman una pensión de S/700.

Asimismo, se señala que “dicha subvención adicional es inembargable, no es heredable y no está sujeta al pago de devengados”.

Serán beneficiados 800 mil adultos mayores

Asimismo, e acota que este adicional de S/350 se financia con cargo a los recursos autorizados en el numeral 3.1 del artículo 3 de la presente ley, a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Persona que cobrará pensión con cartel de Pensión 65
Pensión 65 será de S/700, el doble de antes. - Crédito Andina

Además, está contemplado dentro de “la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/8 mil 228 millones 414 mil 502, con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales”.

Cabe recordar que mediante el Informe N° D000432-2026-MIDIS-OP, la Oficina de Presupuesto sustentaba una demanda de S/288 millones 522 mil 850, correspondiente al periodo bimestral noviembre-diciembre de 2026, para beneficiar a 824 mil 351 usuarios de continuidad del citado programa con el aumento de S/350.

¿Cuándo se paga Pensión 65?

Como se recuerda, este año ya estaba aprobado y revelado el cronograma de cada padrón de Pensión 65 que se paga este año.

Se detalla así—la primera fecha es del pago en el Banco de la Nación y el segundo del inicio de pago del los carritos y avioncitos pagadores—:

  • Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero / 11 de marzo
  • Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo / 13 de mayo
  • Padrón III (mayo–junio): 1 de junio / 9 de julio
  • Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto / 10 de setiembre
  • Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre / 11 de noviembre
  • Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre / 8 de enero de 2027.

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