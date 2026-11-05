“No dependemos de nadie”, la advertencia de Fabián Bustos tras agónico empate Universitario vs Sport Boys

La advertencia de Fabián Bustos tras agónico empate Universitario vs Sport Boys. (A Presión)

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Universitario de Deportes sacó un agónico empate 2-2 ante Sport Boys en el Estadio Monumental, luego de un partido en el que tuvo dificultades para definir sus ocasiones.

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El esquema defensivo planteado por Carlos Desio complicó al equipo dirigido por Fabián Bustos, que desperdició oportunidades en los metros finales y llegó al tramo decisivo con el resultado en contra.

La reacción crema apareció sobre el cierre. Los goles de Alex Valera y Caín Fara permitieron igualar la ventaja de los rosados y evitar la derrota en un encuentro que parecía encaminado para los ‘rosados’.

El cuadro 'crema' salvó un empate agónico 2-2 frente a los 'rosados' en el Monumental - Crédito: L1MAX.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre el empate de Universitario vs Sport Boys?

Fabián Bustos sostuvo que Universitario de Deportes fue ampliamente superior a Sport Boys, aunque admitió que a la ‘U’ le faltó precisión para transformar sus ocasiones en goles. El técnico consideró que esa falta de eficacia explicó las dificultades que tuvo para resolver el partido ante el conjunto rosado.

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“Me parece que fuimos ampliamente superiores contra un gran equipo, entrenador y jugadores que vinieron a hacer su planteamiento. Nosotros estuvimos imprecisos. No comparto de que no estuvimos bien. Desbordamos creo que 21 veces, tuvimos ataques de área y el rival hizo su trabajo tácticamente, pero creo que, en posesión, intensidad y juego, hasta un penal erramos, no teníamos la claridad para abrir el partido o darle vuelta antes. Era injusto no haberlo dado vuelta antes. Costó mucho. Se jugó menos de lo que se debería haber jugado”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

El director técnico se refirió a las chances de la 'U' rumbo al título del Torneo Clausura 2026. (Latina Deportes)

También remarcó que el objetivo central de la ‘U’ sigue siendo conquistar el tetracampeonato de la Liga 1 a falta de dos fechas para que termine la competición.

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“Vuelvo a repetir, parece que no quedó claro. Universitario depende de sí mismo para ser campeón nacional. Es lo más importante para el hincha. Pregúntale al hincha que quiere, quiere ganar todos los partidos, quiere que ganemos en Clausura. Pero para ser campeón nacional no dependemos de nadie. Después fíjense ustedes si quieren”, añadió.

El 11 titular que planteó Fabián Bustos en Universitario ante Alianza Atlético en Trujillo. - créditos: Universitario

“No gasto energía”

Fabián Bustos evitó profundizar en la actuación del árbitro Micke Palomino, aunque manifestó su desacuerdo con algunas decisiones, entre ellas el penal que permitió la apertura del marcador mediante Christian Cueva.

El entrenador insistió en que su equipo debe definir los encuentros con mayor anticipación para no llegar al desenlace con la necesidad de remontar.

“No hay nada en el primer cobro importante, nada más. Pero no me quejo, no gasto energía. Me enfoco en nosotros. Tenemos que ser más intensos, precisos. Tenemos que abrir los partidos porque no es fácil ganar, hacer los goles porque el rival también juega. Lo más importantes es que jugamos con un rival que tiene la posesión y hoy (ayer) fue 70-30”, apuntó el DT.

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Fabián Bustos vivió un cálido ambiente en Campo Mar en su regreso a Universitario. - créditos: Universitario

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026

- Universitario de Deportes vs CD Moquegua (domingo 8 de noviembre / 20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (programación por confirmar / estadio IPD de Huancayo / L1 Max, L1 play, Movistar TV)