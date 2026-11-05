Alcalde de Piura: “El momento más complicado será en febrero y marzo” y advierte riesgo de desborde del río

Tres hombres empujan un automóvil varado en una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

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Las lluvias que afectan al norte del país mantienen en alerta a las autoridades de Piura, una de las regiones más expuestas a las inundaciones durante los episodios del Fenómeno El Niño. La activación de quebradas, el incremento del caudal de los ríos y las deficiencias en el sistema de drenaje pluvial representan algunos de los principales problemas que enfrenta la población.

En este escenario, el alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Ceballos, advirtió que la ciudad todavía no cuenta con un sistema de drenaje pluvial definitivo y cuestionó los retrasos en los proyectos de infraestructura necesarios para reducir el impacto de las precipitaciones. Según explicó, el proceso podría tomar entre 10 y 12 años, debido a las etapas técnicas y presupuestales que todavía deben cumplirse.

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Hasta 12 años para tener un sistema de drenaje definitivo

Durante una entrevista con RPP, Ceballos señaló que la responsabilidad de desarrollar el sistema de drenaje pluvial definitivo recae en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad que concentra los proyectos correspondientes a los distritos de Piura, Castilla, Catacaos y Veintiséis de Octubre.

El burgomaestre indicó que hace aproximadamente tres meses se presentó un perfil de inversión valorizado en cerca de S/7.000 millones. Sin embargo, todavía falta elaborar el expediente técnico y conseguir el financiamiento necesario para ejecutar las obras.

Para Ceballos, esta situación responde a la centralización de las decisiones sobre infraestructura y a la falta de inversión en prevención durante años anteriores. Recordó que la antigua Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ejecutó obras en pistas, veredas y colegios, pero no priorizó proyectos de drenaje que considera urgentes para la ciudad.

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El alcalde también advirtió que Piura podría perder nuevamente la atención de las autoridades nacionales cuando termine la temporada de lluvias. “Estoy seguro que en mayo o junio del próximo año las lluvias van a dejar de ser noticia y Piura va a pasar nuevamente a un segundo plano”, sostuvo.

La activación de quebradas también afecta las vías de comunicación de Piura. Según el alcalde Juan Francisco Ceballos, la quebrada Serrán dejó incomunicada a Huancabamba hace unos días, mientras que las carreteras hacia Ayabaca y Chulucanas también están expuestas a interrupciones por estos eventos. El burgomaestre indicó que el manejo de estas quebradas está contemplado en los proyectos de intervención de la ANIN.

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Acciones frente a El Niño

Un motociclista cruza una calle anegada en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura tras las lluvias registradas en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Frente al riesgo de desbordes, Ceballos informó que la Municipalidad Provincial de Piura, el Gobierno Regional, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Fundación Romero participaron en los trabajos de descolmatación del río Piura.

De acuerdo con su explicación, las intervenciones permitieron retirar más de medio millón de metros cúbicos de sedimentos en un tramo de aproximadamente seis kilómetros, comprendido entre la presa Los Ejidos y el puente Bolognesi, en la zona urbana.

El objetivo fue recuperar la capacidad hidráulica del cauce para permitir una mayor circulación del agua durante las precipitaciones. El alcalde indicó que, tras los trabajos, se estima que el río podría transportar más de 3.000 metros cúbicos por segundo en ese sector, aunque precisó que esta capacidad deberá confirmarse mediante una batimetría y la actualización de los umbrales correspondientes.

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Ceballos recordó que durante el Fenómeno El Niño de 2017 el río Piura se desbordó cuando alcanzó un caudal de aproximadamente 3.400 metros cúbicos por segundo en la zona urbana.

Al referirse a los próximos meses, el alcalde advirtió que el escenario más complicado para Piura podría presentarse entre febrero y marzo de 2027, periodo en el que históricamente se registran los mayores caudales del río.

Efectivos del Ejército del Perú retiran lodo y agua acumulada en una vía de Piura afectada por las lluvias intensas del fenómeno El Niño. (Ministerio de Defensa)

“Se estima que el momento más complicado va a ser en febrero y marzo del próximo año”, afirmó. La declaración apunta al comportamiento histórico del caudal del río Piura y al riesgo que representan los mayores volúmenes de agua durante esos meses, no necesariamente a que las lluvias más intensas comiencen entonces.

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No obstante, reconoció que la sedimentación acumulada a lo largo de los años continúa siendo un problema y que todavía se necesitan intervenciones en otros tramos del río.

Como parte de las medidas de mitigación, el alcalde señaló que desde que asumió funciones, a mediados de abril, la municipalidad incrementó de siete a 21 las cuencas ciegas atendidas mediante los denominados sistemas alternativos (ARE).

Estos mecanismos permiten captar y almacenar temporalmente el agua de lluvia para luego impulsarla y reducir su acumulación en las zonas urbanas.

Sin embargo, Ceballos reconoció que estas acciones no reemplazan la necesidad de contar con un sistema de drenaje pluvial definitivo que permita evacuar el agua de manera integral.

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Tres obras municipales esperan transferencias del Gobierno central

El alcalde también respondió a los cuestionamientos sobre la falta de preparación de Piura frente a las lluvias y rechazó que su gestión esté solicitando presupuesto para iniciar nuevas obras de infraestructura.

Según explicó, la municipalidad priorizó inicialmente seis proyectos, de los cuales cinco fueron considerados por la presidenta y tres quedaron seleccionados para una primera etapa. Estas intervenciones, aseguró, tienen un avance físico superior al 95%.

Se trata de dos proyectos de pistas y veredas vinculados al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, además de un sistema de videovigilancia para la ciudad, relacionado con el Ministerio del Interior.

Ceballos sostuvo que las obras necesitan completar el porcentaje restante y que su culminación depende de las transferencias económicas que deben realizar ambos sectores, en cumplimiento de los convenios suscritos con la municipalidad.

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El burgomaestre indicó que el ministro de Vivienda le comunicó que estos proyectos serían priorizados mediante un segundo crédito suplementario, cuya aprobación se estimaba para las siguientes dos semanas.

Finalmente, señaló que su gestión busca dejar las obras culminadas antes del 31 de diciembre, fecha en que termina su mandato, para garantizar una transferencia ordenada a la próxima administración municipal.