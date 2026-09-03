Ley de Presupuesto: MEF plantea reducir la evasión tributaria en dos años para obtener S/20 mil millones adicionales

El proyecto de presupuesto público para 2027 asciende a S/266.506 millones y representa un aumento de 3,5% frente al año anterior.

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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, planteó ante el Pleno del Congreso reducir la evasión tributaria en dos puntos porcentuales en un plazo de dos años, con el objetivo de disponer de recursos equivalentes a S/20 mil millones.

Según explicó, ese monto podría repartirse entre infraestructura y gasto social, sin elevar las tasas del Impuesto General a las Ventas (IGV) ni del Impuesto a la renta (IR).

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MEF calcula un potencial de S/20 mil millones por menor evasión

Durante la sustentación del proyecto de presupuesto público para 2027, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calculó que dos puntos de evasión representan US$6.000 millones, equivalentes a unos S/20 mil millones. “Si lográsemos en dos años bajar la evasión tributaria, podríamos tener ahí 20 mil millones”, señaló.

Cuba propuso como alternativa destinar S/10 mil millones a infraestructura y otros S/10 mil millones a gastos sociales. No precisó qué medidas aplicará el Ejecutivo para lograr esa reducción, cuándo comenzará el plazo de dos años ni si la cifra corresponde a recursos anuales o acumulados durante ese período.

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El ministro vinculó la necesidad de ampliar los ingresos fiscales con la limitada base de contribuyentes que pagan impuesto a la renta. Según sostuvo, Perú cuenta con 18 millones de trabajadores, pero solo 1,5 millones tributan por ese concepto.

El presupuesto 2027 prevé S/31 mil millones para el servicio de la deuda, S/57 mil millones para inversión pública y S/112 mil millones para personal y pensiones.

El presupuesto público subió 35% desde 2022

Cuba destacó el aumento acumulado del presupuesto público como una señal de la capacidad fiscal del país. El proyecto para 2027 asciende a S/266.506 millones, cifra que implica un incremento cercano a S/9 mil millones, o 3,5%, respecto al año anterior.

El titular del MEF afirmó que el presupuesto aumentó 35% entre 2022 y 2027. En su exposición, contrastó esa evolución con la situación de países que, según dijo, enfrentan presupuestos estancados, ajustes fiscales o restricciones sobre los servicios públicos.

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“En solo cinco años, el presupuesto público ha aumentado 35%. Eso permite hacer soñar a los peruanos”, afirmó Cuba. También sostuvo que el país mantiene condiciones que le permiten incrementar el gasto público mientras avanza en un proceso de consolidación fiscal.

“No es normal ver un país cualquiera en desarrollo que en solo cinco años ha aumentado el presupuesto público en 35%. No es menor”, dijo. Para 2027, el MEF espera que la economía crezca 3,5%.

El gasto del Gobierno nacional creció 19% entre 2022 y 2027, por debajo del alza de 35% del presupuesto total, según el MEF.

El Gobierno nacional creció menos que el presupuesto total

El ministro señaló que el gasto correspondiente al Gobierno nacional se incrementó 19% entre 2022 y 2027, por debajo del crecimiento de 35% registrado por el presupuesto total durante el mismo período.

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Cuba atribuyó la diferencia al enfoque descentralista de la propuesta. Indicó que una partida que no identificó de manera específica durante la intervención pasó de S/57 mil millones en 2022 a cerca de S/100 mil millones en 2027.

De acuerdo con sus cifras, ese componente registra un crecimiento de 72% en cinco años. El MEF sostiene que el presupuesto debe garantizar la continuidad de los servicios y de las inversiones públicas, con una mayor participación de los niveles subnacionales de gobierno.

El MEF sostuvo que el presupuesto 2027 debe garantizar servicios e inversiones públicas con mayor participación subnacional y con una proyección de crecimiento económico de 3,5%.

El Estado prevé pagar S/31 mil millones por la deuda

La exposición también incluyó el detalle de las principales partidas del presupuesto. El Estado prevé destinar S/31 mil millones al servicio de la deuda en 2027, monto que comprende obligaciones internas y externas, en soles y dólares, por principal e intereses.

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La inversión pública alcanzará S/57 mil millones, mientras que el gasto en personal y pensiones sumará S/112 mil millones. A ello se agregan S/39 mil millones para bienes y servicios, rubro que incluye medicinas, materiales educativos, combustible, insumos para hospitales y recursos para comisarías y Defensa.

Cuba indicó que la deuda pública representa cerca de 30% del producto bruto interno (PBI). Sostuvo que ese nivel permite mantener condiciones de financiamiento más favorables.