Juntos por el Perú busca extender el Reinfo hasta 2028 y elevar cobros por tierras a grandes mineras

La diputada Analí Márquez también propone que los titulares de concesiones que cuenten con más de 50 mil y 100 mil hectáreas de terrenos paguen entre 10 y 20 dólares por cada una de forma anual

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La diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez Huanca, presentó un proyecto de ley que pretende extender el periodo de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2028 pese a que este sistema fue señalado previamente por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, como un “paraguas legal” bajo el que opera la minería ilegal a la par con la minería artesanal en el Perú.

Según la iniciativa de la diputada de Juntos por el Perú, la extensión está condicionada al cierre del censo nacional del sector minero y a la revisión de concesiones con señales de inactividad conocidas como “concesiones ociosas”. La iniciativa también eleva el costo de mantener grandes extensiones concesionadas y adelanta los plazos de caducidad para los derechos que no cumplan la producción mínima exigida.

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Tarifas más altas para grandes extensiones de tierras

El proyecto de Juntos por el Perú también considera una modificación en el pago anual por derecho de vigencia, que se cobra por cada hectárea solicitada u otorgada en concesión.

En el régimen general, los titulares con hasta 10.000 hectáreas pagarían USD 3 por hectárea; quienes superen ese límite y acumulen hasta 50.000 hectáreas abonarían USD 5. Los titularse de extensiones de tierras que tienen entre 50.000 y 100.000 hectáreas, USD 10; y por las extensiones mayores deberán pagar USD 20 de forma anual por cada una de las hectáreas de sus concesiones.

Proyecto de ley de Juntos por el Perú propone tarifas más altas para grandes extensiones de tierras. (Foto: Proyecto de ley)

La tarifa correspondiente se aplicaría a toda la superficie acumulada, no solo al área que exceda el tramo anterior. Para determinar esa extensión, se sumarían los petitorios y concesiones que una persona mantenga directamente, mediante empresas bajo su control o a través de compañías sujetas a control común.

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Los pequeños productores mineros conservarían una tarifa de USD 1 por hectárea, mientras que los productores mineros artesanales pagarían USD 0,50. Ambos deberán contar con la calificación legal que corresponda para acceder a esos montos diferenciados.

El INGEMMET deberá cruzar la información del catastro minero con los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Cada seis meses, publicará la relación de titulares, códigos, denominaciones y superficies de los derechos mineros, junto con el área acumulada utilizada para calcular la tarifa.

Caducidad desde el año 15 y extensiones condicionadas

La penalidad por no alcanzar la producción mínima comenzaría durante el primer semestre del undécimo año posterior al otorgamiento de la concesión. Para el régimen general, equivaldría al 10 % de la producción mínima anual exigible; para los pequeños productores, al 5 %; y para los mineros artesanales, al 2 %.

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Proyecto de ley de Juntos por el Perú propone tarifas más altas para grandes extensiones de tierras. (Foto: Proyecto de ley)

La regla general fija la caducidad al concluir el decimoquinto año si el titular no alcanza la producción mínima. No obstante, la concesión podría mantenerse hasta el vigésimo año si acredita labores de exploración, estudios ambientales concluidos e inversión en prospección, o si cuenta con contratos de explotación vigentes con operadores incluidos en un proceso de formalización legalmente habilitado.

Los titulares que aspiren a conservar una concesión hasta el trigésimo año deberán acumular como máximo 10.000 hectáreas y demostrar, en el área evaluada, actividades de exploración, estudios ambientales e inversión en prospección. Durante ambas extensiones, la penalidad anual será del 10 % de la producción mínima exigible por cada hectárea otorgada.

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Los contratos de explotación no reemplazarán las autorizaciones necesarias para operar ni eximirán del cumplimiento de obligaciones ambientales, laborales y de seguridad. La inscripción en el Reinfo tampoco otorgará una concesión, prioridad para obtenerla, ni autorización para realizar actividades mineras.

La ampliación del proceso de formalización quedaría vinculada a dos condiciones: la culminación y publicación del Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y la finalización de las actuaciones sobre concesiones incluidas en un plan especial de verificación. Si ambas se cumplen antes del plazo máximo, el proceso concluirá 60 días después de que el Ministerio de Energía y Minas lo acredite mediante decreto supremo.

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Este reportaje periodístico de Latina Noticias presenta a dos congresistas declarando sobre el sector minero y sus implicancias sobre la ley MAPE y su búsqueda de anular la informalidad minera. Los gráficos en pantalla indican que el tema central son las reacciones ante la posible ampliación del Registro de Formalización Minera (REINFO).

Ministro Shinno rechaza extensión del Reinfo

A finales de octubre, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, se presentó ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para sustentar el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Durante su presentación, reiteró que el Ejecutivo no contempla extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y pidió acelerar el debate de la iniciativa legislativa.

El Gobierno busca establecer un nuevo marco para la formalización de los pequeños productores mineros y mineros artesanales. Según Shinno, alrededor de 30.000 trabajadores todavía deben completar este procedimiento, por lo que consideró necesario simplificar los trámites pendientes y avanzar con la aprobación de la propuesta antes de que termine el plazo vigente del registro.

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El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sostuvo que mantener el registro en sus condiciones actuales dificulta la distinción entre quienes desarrollan actividades mineras informales y quienes operan al margen de la legalidad. Por ese motivo, defendió la necesidad de modificar el esquema vigente y descartó una nueva prórroga.