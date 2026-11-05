Volquete aplasta automóvil con padre e hija de ocho años en el interior: ambos sobreviven en Chorrillos

La menor logró salir del automóvil segundos después del impacto, mientras los vecinos acudieron para auxiliarla junto a su padre (Créditos: Latina)

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Un aparatoso accidente de tránsito estuvo a punto de convertirse en una tragedia en la urbanización San Genaro en Chorrillos. Un padre de familia y su hija de ocho años sobrevivieron luego de que un camión volquete que transportaba desmonte perdiera el control y terminara volcado encima del automóvil en el que viajaban. El vehículo particular quedó completamente aplastado por el peso de la unidad pesada.

El episodio generó indignación entre los residentes, quienes denunciaron el constante desplazamiento de camiones por calles estrechas y empinadas, donde también transitan escolares y adultos mayores.

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De acuerdo con Latina Noticias, el accidente ocurrió cuando el vehículo de carga intentaba subir por la calle Pampas. En esas circunstancias, el peso del material que trasladaba habría provocado que el conductor perdiera el control y la unidad comenzara a deslizarse hacia atrás. La situación tomó por sorpresa a peatones y automovilistas que se encontraban en los alrededores, quienes tuvieron que reaccionar rápidamente para evitar ser alcanzados.

Padre e hija quedaron atrapados debajo del camión volquete

Las imágenes difundidas muestran que una mujer que caminaba junto a su pequeña hija advirtió el peligro y consiguió apartarla de la trayectoria del vehículo pesado. Ambas lograron ponerse a salvo segundos antes del vuelco. Sin embargo, un automóvil rojo que circulaba por la zona no tuvo la misma suerte.

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El camión perdió el control cuando intentaba subir por la calle Pampas y terminó aplastando un vehículo rojo tras chocar contra una baranda metálica y un poste - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El conductor intentó retroceder para evitar una colisión, pero el camión continuó desplazándose sin control, chocó contra una baranda metálica y un poste de alumbrado público antes de caer sobre el coche. La estructura terminó prácticamente destruida por la magnitud del impacto.

En el interior permanecían un hombre y su hija de ocho años, quienes milagrosamente sobrevivieron. Incluso, poco después del accidente, la menor consiguió salir de la unidad siniestrada. Los vecinos se acercaron para auxiliar a los ocupantes de ambos vehículos y brindarles ayuda mientras llegaban las autoridades.

La noticia causó especial preocupación entre los familiares del conductor. Su esposa contó que el hombre había recogido a la niña de su colegio y que ambos se dirigían a casa para pasar por ella y posteriormente recoger a otro familiar. La mujer se enteró de lo sucedido cuando un niño se acercó para advertirle que un camión había aplastado un automóvil en la parte baja de la calle.

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Al llegar al lugar y reconocer el vehículo, temió lo peor. La escena la dejó conmocionada, pues desconocía si su pareja y la menor habían logrado sobrevivir. Ambos fueron auxiliados y posteriormente trasladados a la comisaría de San Genaro para las diligencias correspondientes.

El automóvil rojo quedó completamente aplastado y prácticamente destruido luego de que el volquete cayera sobre su estructura - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Vecinos denuncian peligro por circulación de vehículos pesados

El accidente reavivó las quejas de los habitantes de esta urbanización, quienes aseguran que el tránsito de volquetes y camiones de carga es constante y se produce a cualquier hora del día. Según manifestaron, estas unidades utilizan vías angostas y con pronunciadas pendientes, pese a que por ellas también circulan familias, estudiantes y personas de la tercera edad.

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Uno de los principales temores está relacionado con los horarios de ingreso y salida de los colegios, cuando aumenta la presencia de menores en las veredas. Los residentes sostienen que deben compartir espacios reducidos con vehículos de grandes dimensiones, situación que incrementa las posibilidades de nuevos siniestros.

Asimismo, cuestionaron la manera en que algunos transportistas recorren las pendientes, especialmente durante los descensos. Según sus testimonios, ciertas unidades bajan sin tomar las precauciones necesarias y ponen en riesgo a automóviles particulares, motociclistas y transeúntes.

Ante este escenario, solicitaron la intervención de la Municipalidad de Chorrillos para establecer restricciones y regular el desplazamiento de unidades de carga pesada por San Genaro. También exigieron que se evalúen horarios específicos para evitar que estos vehículos circulen durante los momentos de mayor movimiento vecinal.

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Finalmente, ambos vehículos fueron retirados de la vía con ayuda de grúas. Entretanto, el caso quedó en manos de la comisaría de San Genaro, cuyos efectivos investigan las circunstancias del vuelco y buscan determinar las responsabilidades correspondientes.