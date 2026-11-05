Magaly Medina advierte a Karla Tarazona por disfrazarse de las mentiras de Christian Domínguez: “No deberías burlarte, podría regresar”

La expareja de Christian Domínguez reaccionó al atuendo de la conductora y consideró innecesario volver a poner en el centro de la conversación los episodios de infidelidad. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La elección de Karla Tarazona para celebrar Halloween terminó convirtiéndose en motivo de críticas y comentarios en televisión. La conductora apareció con un disfraz que llevaba pegadas distintas frases asociadas a las excusas que suelen utilizar las personas infieles, entre ellas “Confía en mí”, “Estás imaginando cosas” y “Ya no volverá a pasar”. Aunque aparentemente buscaba tomarse con humor los episodios que marcaron su relación con Christian Domínguez, su ocurrencia no tuvo la recepción que esperaba y provocó una ola de cuestionamientos en redes sociales.

El tema fue abordado por Magaly Medina en la edición del 4 de noviembre de Magaly TV La Firme. La conductora no estuvo de acuerdo con que Tarazona utilizara esas experiencias para hacer una broma pública y consideró que, lejos de generar simpatía, terminó exponiéndose nuevamente a las burlas. Incluso planteó que la presentadora podría recibir una de las distinciones de su particular premiación de fin de año, la Urraca de Oro, por lo que calificó como uno de los papelones de la temporada.

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Magaly Medina le recuerda a Karla Tarazona su pasado con Christian Domínguez y advierte: “Nunca se sabe cuándo nos sorprenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Hace tiempo que no hacemos la Urraca de Oro. Bueno, deberíamos de hacerle. Esta se llevaría el premio. La Urraca de plata por lo menos disputaría”, comentó al introducir el informe sobre el disfraz de Tarazona.

La periodista cuestionó que la conductora hubiera elegido precisamente las frases que, según el reportaje, formaron parte de las explicaciones que recibió durante su relación con el cantante. Para Medina, una cosa es reírse de uno mismo y otra convertir una experiencia dolorosa en una exposición pública que termine generando más comentarios sobre su vida sentimental.

“Yo no sé qué pensó ella. No sé si ella pensó: ‘Ay, qué bonito, no hay nada mejor que reírse de uno mismo’. Ah, sí, por supuesto, pero no cuando esa verdad o ese reírse de uno mismo hace que hagas el gran papelón del año”, sostuvo.

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Magaly Medina le recuerda a Karla Tarazona su pasado con Christian Domínguez y advierte: “Nunca se sabe cuándo nos sorprenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Karla Tarazona se disfrazó con frases relacionadas con las infidelidades de Christian Domínguez

La nota presentada en el programa mostró el atuendo de Karla Tarazona y las frases que llevaba adheridas al cuerpo. Entre ellas aparecían expresiones como “Ya no volverá a pasar”, “Estás imaginando cosas” y “Confía en mí”, que el informe relacionó con las explicaciones que suelen utilizar quienes intentan justificar una infidelidad.

La producción también recogió las reacciones de los usuarios, cuyos comentarios fueron bastante duros. Algunos consideraron que el disfraz no tenía gracia y que la conductora estaba recordando públicamente una etapa complicada de su vida. Otros interpretaron su elección como una señal de falta de amor propio y cuestionaron que hubiera decidido convertir ese episodio en una broma.

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Entre los mensajes difundidos se escucharon expresiones como: “Pero si no es disfraz, sino su realidad”, “Tengo miedo de llegar a esa edad y volverme así de ridícula” y “Vergüenza ajena”. Otro comentario fue todavía más directo: “Bebé, borra, das vergüenza”.

Las críticas también incluyeron frases como “Está fuerte la baja autoestima. Hasta te casaste con la misma mentira” y “Esta mujer no se ama un poquito”. El informe ironizó con que Tarazona habría querido provocar risas, pero terminó convirtiéndose nuevamente en blanco de comentarios sobre su relación con Domínguez.

Magaly Medina le recuerda a Karla Tarazona su pasado con Christian Domínguez y advierte: “Nunca se sabe cuándo nos sorprenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Melani Martínez reaccionó al disfraz de Karla Tarazona y cuestionó que se exponga

Una de las personas consultadas por el programa fue Melani Martínez, quien también tuvo una relación con Christian Domínguez. Al preguntarle de qué creía que se había disfrazado Karla, respondió entre risas: “Las mentiras de su marido, supongo”.

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La entrevistada consideró que la conductora estaba recordando situaciones de su pasado sentimental cuando, aparentemente, su presente con el cantante era otro. Por eso, no entendió por qué había decidido volver a poner esos episodios en el centro de la atención pública.

Magaly Medina le recuerda a Karla Tarazona su pasado con Christian Domínguez y advierte: “Nunca se sabe cuándo nos sorprenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Excelente disfraz. Parecían estar tranquilos ellos, bien felices y todo bien, ¿no? ¿Pa’ qué levantar otra vez el polvo? No entiendo por qué se expone tanto. Si sabe que la gente la va a hacer miércoles, ¿por qué hacer algo así?”, comentó.

Martínez también fue consultada sobre si ella habría elegido un disfraz de ese tipo. Su respuesta fue tajante: “Jamás. No. Un poquito de dignidad, chico. Poquito, aunque sea un gramo”. Luego añadió que, a su parecer, la dignidad no era precisamente una característica que destacara en Tarazona.

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Magaly Medina le recuerda a Karla Tarazona su pasado con Christian Domínguez y advierte: “Nunca se sabe cuándo nos sorprenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Kurt Villavicencio recordó los episodios de Christian Domínguez que inspiraron las frases

Otro de los comentarios que se incluyeron en el reportaje fue el de Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, quien recordó algunos episodios vinculados a la relación de Karla Tarazona y Christian Domínguez. El conductor cuestionó que ella utilizara esas frases como parte de un disfraz y mencionó situaciones que, según recordó, estuvieron relacionadas con los viajes del cantante y las sospechas de infidelidad.

Magaly Medina le recuerda a Karla Tarazona su pasado con Christian Domínguez y advierte: “Nunca se sabe cuándo nos sorprenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

“‘Me voy de viaje a trabajar’. Ah, ¿y ya no se acuerda Karla cuando él se fue de viaje a Chile y viajó también la Chavela, y en un viaje a Huancayo también creo que la Chavela también estuvo?”, comentó.

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Villavicencio también recordó una de las explicaciones que, según su intervención, habría recibido Tarazona cuando cuestionaba determinadas situaciones de su relación: “Estás exagerando”. Además, hizo referencia al episodio del calzón de Chavela que, según relató, habría aparecido en el maletín de Christian Domínguez.

El conductor planteó que quizá Karla había decidido asumir lo ocurrido y convertirlo en una broma, aunque advirtió que no debería molestarse después por las reacciones que generara su elección. “O de repente ya Karla asumió todo lo que le pasó y se está burlando de la desgracia que vivió. Se quiere hacer la graciosa, pero después no te piques, Karla”, expresó.

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Magaly Medina le recuerda a Karla Tarazona su pasado con Christian Domínguez y advierte: “Nunca se sabe cuándo nos sorprenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina repasó las frases que suelen utilizar las personas infieles

Después de presentar las críticas y los comentarios de los entrevistados, Magaly Medina volvió a referirse al disfraz y leyó algunas de las frases que Tarazona había llevado pegadas al cuerpo. La conductora sostuvo que varias de ellas eran expresiones recurrentes en situaciones de engaño y que no resultaban precisamente originales.

“De veras, ya le dijeron todo lo que nosotros también podíamos decirle, pero la gente es más directa: ‘Vergüenza ajena, tengo miedo de llegar a esa edad y volverme así de ridícula. Pero si eso no es disfraz, sino tu realidad’”, comentó entre risas.

Magaly Medina le recuerda a Karla Tarazona su pasado con Christian Domínguez y advierte: “Nunca se sabe cuándo nos sorprenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista también cuestionó que Tarazona se burlara de un pasado sentimental que, desde su perspectiva, todavía podía generar nuevas controversias. Incluso lanzó una advertencia al señalar que no debería dar por cerrado un capítulo que podría volver a convertirse en motivo de discusión.

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“Quién sabe, de repente, la intuición le está anunciando a ella que esas frasecitas que ella se pone como que parte de su pasado, de lo que ya puede reírse, podría volverse actual. Quién sabe. Karla Tarazona, no deberías de ser tan audaz y tan avezada en burlarte de un pasado que podría regresar, porque con Domínguez debería ya saber que nunca se sabe cuándo nos sorprenda”, manifestó.

Magaly Medina le recuerda a Karla Tarazona su pasado con Christian Domínguez y advierte: “Nunca se sabe cuándo nos sorprenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Medina volvió a leer algunos de los comentarios que recibió la conductora, entre ellos: “Bebé, borra, das vergüenza. Está fuerte la baja autoestima”. A partir de esa reacción, sostuvo que Tarazona terminaba exponiéndose por decisión propia.

“Solita se humilla. Eso es cierto, solita se humilla”, afirmó. Luego reflexionó sobre las personas que, según su interpretación, llegan a encontrar una forma de satisfacción en la exposición de sus propias experiencias dolorosas. “Hay gente que a veces goza con el martirio, goza con la humillación, goza con eso. Sienten que si no se humillan públicamente no valen nada. Es que hay gente que cree que no merece nada”, añadió.

La conductora fue todavía más dura al referirse a la relación de Karla con el cantante. “Esta mujer no se ama ni un poquito. Hoy no, pero recién se dan cuenta que no se ama ni un poquito hace rato. Para estar casada con ese hombre que le hizo lo que le hizo, por supuesto no se quiere nada”, expresó.

Magaly Medina le recuerda a Karla Tarazona su pasado con Christian Domínguez y advierte: “Nunca se sabe cuándo nos sorprenda”. Captura: Magaly TV La Firme.