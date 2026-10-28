Bono por el Fenómeno El Niño: beneficiarios podrán consultar con su DNI si recibirán la ayuda económica, según el MIDIS

El bono anticíclico del Gobierno de Perú busca asistir a los hogares damnificados por inundaciones y sequías derivadas del fenómeno de El Niño en distritos vulnerables. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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El Gobierno de Perú habilitará una plataforma digital para que las familias afectadas por el fenómeno de El Niño consulten, con su número de DNI, si figuran entre los beneficiarios del bono FEN anunciado por el Ejecutivo. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, confirmó el mecanismo en una entrevista con RPP y precisó que el fondo destinado a la ayuda asciende a 2.500 millones de soles.

La funcionaria explicó que su cartera trabaja junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la definición de montos, plazos y territorios que recibirán el subsidio. Según detalló, el criterio central de focalización son los 893 distritos identificados con mayor vulnerabilidad ante el impacto climático, cifra que representa casi la mitad del total de distritos del país.

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La ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, Maritza Canales, ofrece un discurso sobre las medidas de asistencia para los afectados por el fenómeno de El Niño.

Casi 900 distritos, entre inundaciones y sequía

El universo de distritos priorizados incluye tanto a las zonas de la costa norte, Ica y Lima expuestas a lluvias intensas e inundaciones, como a 700 distritos clasificados bajo riesgo de estrés hídrico por sequía. Canales señaló que en estos últimos territorios el fenómeno golpea a la pequeña agricultura familiar y a la crianza de animales, además de generar un impacto secundario en la Amazonía por la bajante de los ríos, que deja a poblaciones ribereñas aisladas y en riesgo de inseguridad alimentaria.

Para determinar a los beneficiarios, el ministerio cruza información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Ministerio de Trabajo y el Sistema de Focalización de Hogares, que según la ministra cubre a más del 65% de la población peruana y permite establecer la condición socioeconómica de cada hogar. “Esperemos que sirva exactamente para atender a las poblaciones, para que puedan sostenerse en los primeros 90, 120 días posimpacto del fenómeno del Niño y puedan recuperar sus medios de vida”, afirmó Canales en declaraciones a RPP.

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Un menor de edad se desplaza en bicicleta por una calle inundada en Piura tras las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

Inicio de pagos depende del MEF

La ministra indicó que la fecha exacta de entrega de los bonos aún no está definida y depende de la habilitación presupuestal que negocia su sector con el MEF. “Los montos están anunciados. Los mecanismos de entrega tienen un periodo, en este momento, de habilitación, de determinación”, explicó. Agregó que las familias podrán confirmar su condición de beneficiarias mediante consulta con el número de DNI, de manera similar al mecanismo utilizado durante la pandemia.

Canales precisó además que existen otros tipos de apoyo contemplados en el plan anticíclico, dirigidos a familias vulnerables que no necesariamente están en zonas de impacto directo. Estos incluyen ayudas a través de programas sociales orientados a madres gestantes, niños pequeños y hogares en pobreza extrema, así como incentivos para la reactivación de unidades productivas y medidas de otros sectores para generar empleo temporal.

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Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)

Actividades descentralizadas

Según informó RPP, el ministerio inauguró la Semana de la Inclusión Social, con actividades simultáneas en Lima y en regiones. En la capital se desarrollan espacios de intercambio de evidencias y modelos de intervención con entidades cooperantes, mientras que en el interior del país se ejecutan acciones directas de atención a comunidades dispersas.

Entre ellas, Canales destacó el despliegue de las Plataformas de Acción Itinerante (PIAS), embarcaciones que recorren los ríos amazónicos. La iniciativa lanzada la semana pasada en Loreto atenderá a cerca de 9.000 personas en comunidades ribereñas durante un período de 40 días. Este jueves, el ministerio llevará una plataforma similar al lago Titicaca, en Puno, donde se espera beneficiar a 3.000 personas de comunidades altoandinas dispersas.

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Obras por impuestos contra la anemia

La ministra anunció también un evento programado para el próximo 3 de noviembre, en coordinación con ProInversión, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, orientado a identificar proyectos de infraestructura financiables mediante el mecanismo de obras por impuestos con fines de lucha contra la anemia. Canales explicó que podrán participar empresas de distintos sectores, como minería, construcción o servicios, interesadas en el desarrollo de los territorios donde operan.

“Si la comunidad tiene altos niveles de anemia, de desnutrición, es de su interés poder financiar obras como hospitales, carreteras, escuelas”, sostuvo la ministra, quien calificó la iniciativa como “anemia por impuestos” en referencia al mecanismo que busca canalizar inversión privada hacia proyectos de salud e infraestructura básica en zonas con altos índices de desnutrición infantil.

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Entre diagnóstico y prevención: Perú enfrenta el desafío de reducir significativamente la anemia en su población más joven. (Composición Infobae Perú)