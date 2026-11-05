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“Cuando juegan dos grandes, no se puede dar favorito a ninguno”: la firmeza de Christian Cueva tras empate de Sport Boys ante Universitario

‘Aladino’ defendió el peso histórico de la ‘misilera’ y lamentó la igualdad con el cuadro ‘crema’ en el estadio Monumental. También habló de la selección peruana

'Aladino' declaró sobre el empate del cuadro 'rosado' ante los 'cremas' por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (Video: Jax Latin Media)
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Sport Boys sacó un punto importante de su visita a Universitario de Deportes en el marco de la fecha 14 pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, un encuentro donde los ‘rosados’ fueron de más a menos, aunque les alcanzó para complicar en el campeonato a la ‘U’.

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Christian Cueva fue una de las figuras del equipo ‘chalaco’ y asumió un papel decisivo durante el partido. “Disfruto del fútbol. Obviamente con el respeto que se merece todo, contra un gran rival, pero sobre todo contento de defender a Boys. Una camiseta pesada, una hinchada que siempre está ahí y este grupo ni qué decir, venimos de menos a más y consiguiendo cosas”, comentó ante la prensa.

La ejecución del penal fue uno de los momentos que generó mayor atención. ‘Aladino’ decidió picar el balón y explicó que se trató de una alternativa que tomó en el instante. “Es parte de, en el momento se da y ya está. Hasta el último hay que esperarlo y salió bien”, señaló, para luego explicar que también ejecutó de esa forma en otros escenarios como el Morumbí.

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Es una opción que se puede dar en un penal, así que por ese lado nunca va a ser como un tema de faltar el respeto ni nada”, indicó.

Christian Cueva picó el balón y anotó el primer gol de Sport Boys ante Universitario. - créditos: Liga 1
Christian Cueva picó el balón y anotó el primer gol de Sport Boys ante Universitario. - créditos: Liga 1

Cueva también fue consultado por la reacción de la tribuna Occidente del estadio Monumental. “No trato de jugar yo con la tribuna, con la gente. Eso no es lo mío. Es parte de, no solamente la he pasado acá, sino en otros lados”, acotó.

El talentoso mediocampista señaló que ya atravesó situaciones similares fuera del Callao y que, en un partido de estas características, su foco estuvo puesto en el rival: “Más me importa a quién voy a enfrentar dentro del campo, el equipo que tiene la ‘U’”.

Pese al valor de la igualdad para Sport Boys, el menudo jugador no ocultó que el objetivo era mayor. “La verdad que triste por el resultado, porque creíamos que nos podíamos ir con los tres puntos”, declaró.

El cuadro 'crema' salvó un empate agónico 2-2 frente a los 'rosados' en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Por otro lado, Christian Cueva rechazó la idea de que Universitario debiera ser considerado favorito de forma automática ante Sport Boys. “Creo que eso siempre pasa, que de repente a la ‘U’, Alianza, Cristal, los den como favoritos; pero recuerda que Boys está entre los grandes”, afirmó.

El ‘Cholo’ planteó que los antecedentes y la jerarquía de ambas instituciones deben impedir que se anticipe una superioridad antes del inicio. “Cuando juegan dos grandes, no se puede dar favorito a ninguno”, sostuvo.

Christian Cueva sobre las confrontaciones en la Liga 1

Christian Cueva también habló de las confrontaciones que se producen dentro y fuera de los campos de juego en la Liga 1. Su respuesta fue breve, aunque dejó entrever su disconformidad con el escenario que percibe en el campeonato. “Mal. Yo ya no puedo hablar, sino los perjudicados somos nosotros”, respondió.

El mediocampista explicó que prefiere no extenderse sobre ese asunto porque considera que los jugadores pueden sufrir consecuencias si formulan comentarios públicos. “Entonces, mejor es quedarse en silencio y que Dios haga su trabajo”, dijo.

Cueva dirigió luego un mensaje a los medios de comunicación y a las personas vinculadas con el fútbol. “Ustedes como medio de comunicación, como gente de fútbol, creo que se dan cuenta. Entonces deberían decirlo, porque si nosotros hablamos, decimos una que otra cosa, quien se perjudica somos nosotros”, declaró.

Christian Cueva enfrentó a Gianluca Lapadula en el Universitario vs Sport Boys. - créditos: Liga 1
Christian Cueva enfrentó a Gianluca Lapadula en el Universitario vs Sport Boys. - créditos: Liga 1

Christian Cueva sobre posible convocatoria a la selección peruana

La actualidad de Christian Cueva en Sport Boys también derivó en una consulta sobre una posible convocatoria a la selección peruana: “Estoy tranquilo. No es que no me interese. Me interesa mucho porque quiero que a mi selección le vaya bien”.

El mediocampista señaló que regresar al equipo nacional continúa entre sus metas. “Definitivamente, una de las cosas que también tengo en mi cabeza es poder regresar a la selección. No tengo prisa, se dará cuando se tenga que dar. Es mi objetivo”, afirmó.

Finalmente, reconoció que muchos de sus colegas comparten el deseo de representar al país. Por ese motivo, indicó que enfocará sus esfuerzos en cerrar bien la temporada con Sport Boys y en elevar su nivel durante el próximo año. “Y si no se da, también, porque al igual que yo, creo que muchos compañeros de profesión quieren eso”, agregó.

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