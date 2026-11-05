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“Ninguno fue penal, llama la atención que el VAR solo intervino en uno”: exárbitro analizó las polémicas del Universitario vs Sport Boys

Winston Reátegui se refirió a los penales contra Carlos Zambrano y Gianluca Lapadula en el duelo válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El cuadro 'crema' salvó un empate agónico 2-2 frente a los 'rosados' en el Monumental - Crédito: L1MAX.
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Las polémicas arbitrales volvieron a estar presentes en la Liga 1. Esta vez, durante el partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys, dos penales generaron debate en los programas deportivos y las redes sociales.

En un duelo decisivo por el Torneo Clausura, el árbitro Micke Palomino sancionó dos infracciones dentro de las áreas. La primera ocurrió a los 22 minutos, cuando señaló penal de Gianluca Lapadula sobre Carlos Zambrano.

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Christian Cueva convirtió desde los 12 pasos con una definición picada que engañó al arquero Miguel Vargas. No obstante, las repeticiones generaron cuestionamientos, pues no se aprecia un contacto claro de Lapadula sobre Zambrano. El defensor falló su remate y cayó dentro del área.

A los 38 minutos, Palomino cobró otro penal, esta vez a favor de Universitario. Hansell Riojas impactó con su pierna sobre Gianluca Lapadula, quien cayó en el área.

Alex Valera tomó la pelota tras pedírsela a Lapadula, pero Diego Melián atajó su remate en el primer palo. Sin embargo, en las imágenes se observa que el balón impactó en la mano del ‘Bambino’ antes de la acción de Riojas.

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Winston Reátegui, exárbitro y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), analizó ambas jugadas en su cuenta de X, antes Twitter. El exjuez sostuvo que ninguna debió sancionarse como penal y cuestionó la intervención del videoarbitraje.

Ninguno de los dos es penal, el primero el defensor ya tenía el pie en el piso, no hay un contacto pleno, hay un supuesto roce, jugada de fútbol, el segundo hay mano previa sancionable y luego la infracción de Riojas. Llama la atención que el VAR solo intervino en el primer penal”, sentenció.

Winston Reátegui se refirió a los penales contra Carlos Zambrano y Gianluca Lapadula en el Universitario vs Sport Boys, duelo válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Winston Reátegui se refirió a los penales contra Carlos Zambrano y Gianluca Lapadula en el Universitario vs Sport Boys, duelo válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Carlos Zambrano y su crítica al VAR

Carlos Zambrano cuestionó el uso del VAR después del empate agónico entre Universitario de Deportes y Sport Boys, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El defensor de la ‘misilera’ expresó su malestar por algunas decisiones arbitrales en el estadio Monumental de Ate, en especial por la acción previa al penal que se cobró a favor de los locales.

El experimentado futbolista sostuvo que Gianluca Lapadula tocó el balón con la mano antes de recibir la infracción de Hansell Riojas dentro del área. Para Zambrano, esa jugada debió revisarse antes de que se sancionara la pena máxima.

“Saquen sus conclusiones también ustedes. El árbitro, en las divididas, creo que era para ellos. Lamentablemente, es parte del fútbol. Acabo de ver las imágenes del penal: la toca con la mano antes de que venga el contacto. La pudo revisar, pero no la revisan; revisan cuando quieren nomás. No sé para qué está el VAR. Prefiero que eliminen el VAR y que se equivoque el árbitro, que es una persona como cualquiera”, sostuvo.

El 'León' manifestó que la 'U' fue favorecida por el arbitraje en el estadio Monumental. Créditos: MVP Sports.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes enfrentará a Club Deportivo Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se jugará el domingo 8 de noviembre, a las 20:30 horas de Perú, en el estadio Monumental de Ate.

Próximo partido de Sport Boys

Por su parte, Sport Boys recibirá a UTC en la siguiente jornada del campeonato peruano. El encuentro se disputará el domingo 8 de noviembre, a las 15:30 horas de Perú, en el estadio Miguel Grau del Callao.

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