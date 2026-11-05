Entradas para la misa del Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: Mapa de ubicación y sectores

Entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: mapa, sectores y puertas de ingreso| Foto: Ticketmaster

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La plataforma de Ticketmaster habilitará este jueves 5 de noviembre, desde las 10:00, el registro para solicitar entradas gratuitas para la misa de clausura que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Los asistentes deberán seleccionar un bloque dentro del mapa del recinto y recibirán una puerta y un horario de acceso asignados por el sistema.

La ceremonia está programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:00 a.m. Las puertas del predio abrirán desde las 22:00 del día anterior, aunque cada persona deberá respetar la hora de ingreso que figure en su entrada digital.

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Las entradas no tendrán costo, pero serán personales e intransferibles. La organización advirtió que está prohibida su venta, cesión o comercialización.

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Cada usuario podrá solicitar hasta ocho entradas: una para sí mismo y hasta siete adicionales. Para completar el registro será obligatorio consignar los nombres completos y el documento de identidad de cada asistente. En el caso de los extranjeros, podrán utilizar el pasaporte.

¿Cuál es el mapa de ubicación de la misa del papa León XIV?

El plano difundido para la misa en la Base Aérea Las Palmas divide el espacio en decenas de bloques, distribuidos entre los distritos de Surco y Chorrillos. Los sectores ubicados hacia el extremo oeste del recinto están próximos a los accesos por la avenida El Sol, en Chorrillos.

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En esa zona figuran los bloques 16 al 27, además de sectores identificados con los números 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. El mapa también sitúa en esta parte los accesos 12, 13, 14, 15 y 16.

Los bloques centrales se extienden hacia el lado de Surco. Allí aparecen los sectores 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 30 y 31. Los accesos cercanos a estos espacios incluyen las puertas 7, 8, 9, 10 y 11.

En el extremo oriental se encuentran otros sectores del recinto, entre ellos los bloques 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. El plano ubica en ese sector las puertas 2, 3, 4 y 6, todas del lado de Surco.

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El escenario se ubicará en la parte superior central del esquema. Por ese motivo, la asignación de bloque determinará el sector desde el cual cada fiel seguirá la misa, aunque las entradas no contemplan asientos ni lugares numerados.

El Arzobispado de Lima informó cómo será el acceso a la misa del papa León XIV| Foto: Ticketmaster

¿Dónde está cada puerta de ingreso a la misa del papa León XIV?

El mapa de la Base Aérea Las Palmas establece accesos por los distritos de Surco y Chorrillos. Cada asistente deberá ingresar únicamente por el acceso que aparezca en su entrada digital.

Puertas del lado de Surco

Puerta 2: está en la avenida Surco, cuadra 1 , en Surco. Este acceso para las personas con discapacidad o movilidad reducida y sus acompañantes, siempre que ambos tengan entradas registradas.

Puerta 3: se encuentra en el jirón San Juan 54 , en Surco. Está ubicada cerca del extremo noreste del recinto.

Puerta 4: el acceso está en el cruce de la avenida Paseo de la República con la calle El Cohete , en Surco. Es la puerta situada más hacia el lado este de la Base Aérea Las Palmas.

Puerta 6: está en la intersección de la avenida Jorge Chamot Biggs y el jirón General Pedro Silva , en Surco.

Puerta 7: se ubica en la avenida Jorge Chamot Biggs con la calle Rodrigo Franco , en Surco.

Puerta 8: el ingreso se realizará por la avenida Jorge Chamot Biggs y el jirón Nicolás Copérnico , en Surco.

Puerta 9: está en el cruce de la avenida Jorge Chamot Biggs con la calle Las Alondras , en Surco.

Puerta 10: se localiza en la avenida Jorge Chamot Biggs y la calle Los Jilgueros , en Surco.

Puerta 11: el acceso está en la esquina del jirón Tambo Real y el jirón Tambo Grande , en Surco.

Puerta 12: se ubica a la altura del jirón Tambo Real 770, en Surco.

Puertas del lado de Chorrillos

Puertas 13 y 14: ambas figuran en el mapa en el cruce de la avenida El Sol con la avenida Las Gaviotas , en Chorrillos. Aunque comparten la misma referencia vial, son accesos diferenciados y los asistentes deberán verificar el número de puerta que indique su entrada.

Puerta 15: está en la intersección de la avenida El Sol y la calle Los Galenos , en Chorrillos.

Puerta 16: se encuentra en la avenida El Sol con la calle Los Alarifes, en Chorrillos. Es el acceso situado más hacia el extremo oeste del mapa.

Visita del papa León XIV: la organización reporta avances de hasta 95%| Foto: AFP/Canva

No estará permitido entrar por una puerta distinta a la indicada en el código QR, incluso si se encuentra más cerca del lugar de llegada del asistente.

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Transporte público para la misa de León XIV en Lima

La organización recomendó evitar el vehículo particular debido a los cierres de vías y a la congestión que se prevé en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas. La sugerencia es utilizar transporte público y salir con anticipación, en especial porque los asistentes deberán presentarse en el horario que figure en su comprobante.

Habrá puntos de atención médica, ambulancias, servicios higiénicos y zonas de hidratación dentro del recinto. También se permitirá el ingreso de sillas pequeñas, ligeras y plegables para adultos mayores o personas que lo requieran por motivos de salud, siempre que no bloqueen los pasillos ni las rutas de evacuación.

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Los niños podrán asistir, pero cada uno deberá contar con entrada y documento de identidad, además de estar acompañado por sus padres o por un tutor responsable.