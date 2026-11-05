Susy Díaz recibe preocupante noticia sobre Florcita desde España: habría sido agredida y trasladada a una clínica

Florcita habría terminado en una clínica tras presunta agresión de su pareja, revela Magaly Medina en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.

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La situación de Florcita Polo generó preocupación en la farándula peruana luego de que Magaly Medina revelara, al inicio de su programa Magaly TV La Firme, este 4 de noviembre, que la hija de Susy Díaz habría sido víctima de una agresión por parte de su actual pareja Luigi Yarasca y trasladada a una clínica local.

La conductora compartió la información en vivo y precisó que la noticia llegó a través de la familia de la modelo, mientras su equipo periodístico se encontraba camino al establecimiento de salud para verificar lo sucedido.

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La alerta se produjo después de que se difundieran imágenes de Florcita protagonizando una escena de llanto en el restaurante y hotel Rústica de Pachacámac. En las imágenes mencionadas por Medina, la hija de la excongresista aparece sin zapatos, despeinada y visiblemente afectada, mientras le rogaba a su acompañante que no se marchara. El episodio habría ocurrido durante una estadía en el establecimiento, donde pasó la noche anterior junto a su actual pareja.

Florcita habría terminado en una clínica tras presunta agresión de su pareja, revela Magaly Medina en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora interrumpió el tono festivo con el que había comenzado su espacio televisivo para advertir que había recibido una información delicada sobre la familia de Susy Díaz. Según explicó, la situación habría dado un giro luego de la escena registrada en Pachacámac, pues la familia recibió noticias de una presunta agresión que motivó el traslado de Florcita a un centro médico.

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“Mientras nosotros estamos bailando, hay un drama en la familia de Susy Díaz, así que paremos la fiesta. Porque Florcita, como ustedes han visto en las promociones de nuestro programa, hemos-- tenemos unas imágenes donde ella está llorosa, sin zapatos, despeinada, en, eh, el restaurante y hotel Rústica de Pachacámac, eh, pidiéndole a su novio, a este saliente que tiene hace mucho tiempo y con quien precisamente no ha llevado una relación muy armoniosa que digamos, llorando y rogándole que no se vaya, que no la deje abandonada en este hotel”, anunció Magaly Medina.

Florcita habría terminado en una clínica tras presunta agresión de su pareja, revela Magaly Medina en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista explicó que las imágenes correspondían a un momento de evidente angustia para la hija de Susy Díaz. De acuerdo con su relato, Florcita habría intentado evitar que su acompañante se retirara del lugar, mientras permanecía en condiciones que llamaron la atención por su aspecto y estado emocional. La escena también puso nuevamente bajo la mirada pública la relación que mantiene con Yarasca, un vínculo que, según Medina, ya había estado marcado por episodios de tensión.

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Sin embargo, el aspecto más delicado de la información llegó después. La conductora señaló que recibió una comunicación de Susy, quien actualmente se encuentra en España, país al que viajó para celebrar su cumpleaños. Desde allí, la excongresista habría recibido una llamada de su hermana, quien se encontraba en la vivienda de Florcita y le comunicó que la joven había sido trasladada a una clínica debido a una presunta agresión.

Florcita habría terminado en una clínica tras presunta agresión de su pareja, revela Magaly Medina en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recibe llamada de Susy Díaz desde España por la situación de Florcita

De acuerdo con la información que compartió la conductora, fue una familiar de Florcita quien habría alertado sobre lo ocurrido. La hermana de Susy Díaz se encontraba en la casa de la modelo y, desde allí, se comunicó con la excongresista para informarle que su hija había sido llevada a un establecimiento de salud. La noticia habría generado una inmediata preocupación en la madre, quien, pese a encontrarse fuera del país, tomó conocimiento de la delicada situación.

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“Bueno, la última información que tenemos, además, la fuente es la familia, la familia de Florcita. De este viene la información desde España, donde se encuentra Susy Díaz en un viaje al que se fue a celebrar su cumpleaños. Eh, Susy Díaz nos ha llamado que su hermana, le, que estaba en la casa de Florcita, le acaba de decir que ella ha sido trasladada a una clínica local porque habría sido agredida por este sujeto, el que es su novio hace algún tiempo”, informó Medina.

Florcita habría terminado en una clínica tras presunta agresión de su pareja, revela Magaly Medina en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.

La precisión fue importante, pues hasta ese momento la periodista estaba transmitiendo una alerta basada en el testimonio de la familia y no en una confirmación directa desde el centro médico. Tampoco ofreció detalles sobre las circunstancias en las que habría ocurrido el presunto ataque ni sobre el estado de salud de la hija de Susy Díaz.

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“Estamos a la espera que nuestro reportero llegue a la clínica para confirmar esta información que nos ha llegado, como dije, desde España, de una Susy muy preocupada por su hija”, agregó la conductora.

La preocupación de la excongresista habría aumentado al conocer también las imágenes de su hija en Rústica de Pachacámac. Según explicó Medina, Susy ya estaba enterada del episodio que protagonizó Florcita en el establecimiento, donde habría terminado llorando y rogándole a su acompañante que no la abandonara.

La periodista calificó lo ocurrido en el hotel como un momento de exposición pública especialmente difícil para la modelo, debido a que las imágenes mostraban una situación de vulnerabilidad frente a otras personas. La escena, además, habría ocurrido después de que ambos compartieran una estadía en el establecimiento.

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Florcita habría terminado en una clínica tras presunta agresión de su pareja, revela Magaly Medina en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.

Florcita habría protagonizado una escena de desesperación en el hotel Rústica de Pachacámac

Antes de informar sobre la presunta agresión, Magaly Medina había adelantado que su programa contaba con imágenes de Florcita en el hotel Rústica de Pachacámac. En ellas, según la descripción de la conductora, la hija de Susy Díaz aparecía llorando, sin zapatos y despeinada, mientras intentaba convencer a Luigi Yarasca de que no se fuera.

La situación habría ocurrido después de que ambos pasaran la noche en el establecimiento. La conductora describió al hombre como el saliente con quien Florcita mantenía una relación desde hacía bastante tiempo, aunque también recordó que el vínculo no habría estado exento de conflictos.

Florcita habría terminado en una clínica tras presunta agresión de su pareja, revela Magaly Medina en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la relación de Florcita con Luigi Yarasca

Al continuar con su presentación, Magaly Medina volvió a referirse al hombre que acompaña sentimentalmente a Florcita. La periodista mencionó que se trataba de Luigi Yarasca, cuyo apellido fue precisado durante la transmisión, luego de que inicialmente se produjera una confusión al mencionarlo.

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La conductora sostuvo que la relación entre ambos había mostrado situaciones conflictivas en otras oportunidades y que Susy Díaz nunca habría estado de acuerdo con ese vínculo. En ese contexto, calificó la relación como tóxica y recordó que ya habían observado otros desplantes del hombre hacia la hija de la excongresista.

“Luigi Yarasca, este individuo con el que ella sale hace mucho y con quien le hemos visto otros desplantes parecidos en varios momentos. Una relación bastante tóxica que nunca aceptó Susy Díaz”, manifestó Medina.

Florcita habría terminado en una clínica tras presunta agresión de su pareja, revela Magaly Medina en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.