Luis Urruti rompió en llanto tras el Universitario vs Sport Boys: su madre se encuentra muy delicada de salud en Uruguay

'Tito' habló sobre su mamá, quien se encuentra muy grave en Uruguay. Créditos: Jax Latin Media.

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Al finalizar el partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys, Luis Urruti quedó tendido sobre el césped del estadio Monumental. El uruguayo había tenido una destacada actuación frente a su exequipo y, tras más de 100 minutos de juego, se creyó que el desgaste físico explicaba su estado. Sin embargo, atravesaba una situación personal.

‘Tito’ lloraba boca abajo sobre la cancha. Compañeros y futbolistas de Universitario se acercaron para acompañarlo. El jugador uruguayo nacionalizado peruano atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida: su madre se encuentra delicada de salud en Uruguay.

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Sport Boys le había concedido permiso a Urruti para ausentarse del encuentro, pero el futbolista decidió disputar el duelo válido por la fecha 14 del Torneo Clausura. Según contó después, jugó porque su madre se lo pidió.

Jugadores de Universitario y Sport Boys consolaron a Luis Urruti tras el final del partido.

La tensión que sostuvo durante el partido afloró después del pitazo final. ‘Tito’ se quebró y necesitó la ayuda de sus compañeros para ponerse de pie. Las imágenes mostraron al atacante apoyado en los hombros de Christian Cueva y Hansell Riojas mientras dejaba el campo de juego.

La hinchada de Universitario se hizo sentir y le devolvió a Luis Urruti el cariño que el delantero recibió durante los más de tres años que defendió al club, entre 2020 y 2023. Los fanáticos se pusieron de pie para aplaudir su entrega en un partido que disputó en medio de una situación personal difícil.

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'Tito' Urruti tuvo que ser ayudado por Christian Cueva y Hansell Riojas para salir del campo.

Urruti se quiebra en plena entrevista

Tras el partido, Luis Urruti habló en zona mixta y dio más detalles sobre el estado de salud de su madre. El delantero señaló que viajará a Uruguay para acompañarla.

“Es complicado. Mañana viajo a Uruguay. Mi madre está muy mal, pero es parte de la vida. Voy para allá porque quiero estar sus últimos días con ella, para disfrutarla”, manifestó.

‘Tito’ contó que decidió jugar ante Universitario por pedido de su madre. “Hoy jugué porque ella me lo pidió. Me vacié por ella, más que nada. Hay que seguir adelante. Tengo una familia hermosa, dos hijos, mi mujer. Esto continúa y hay que seguir para adelante”, expresó.

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El futbolista volvió a recalcar que disputó el encuentro por ella, pero se quebró antes de terminar la respuesta. “Como te digo, ella me lo pidió. Lo único que le pido a la vida es que…”, dijo antes de interrumpir sus declaraciones entre lágrimas. Los periodistas presentes le expresaron su apoyo.

Luis Urruti rompió en llanto tras el Universitario vs Sport Boys: su mamá se encuentra muy grave de salud en Uruguay.

Esposa de ‘Tito’ Urruti brinda detalles de su madre

Florencia Romaniello, esposa de Luis Urruti, aclaró el estado de salud de la madre del futbolista después de que durante la transmisión de L1 Max se difundieran condolencias dirigidas al jugador de Sport Boys. Señaló que su suegra no falleció, pero permanece en estado grave.

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“Quiero aclarar que la mamá de Tito sigue luchando y continúa dando batalla. Hoy Tito jugó 100% por ella, con todo el amor de un hijo que no se rinde y que sigue creyendo. Gracias a todos los que nos han escrito, por sus oraciones, su cariño y sus palabras de aliento”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Luego de su mensaje, hinchas de Universitario de Deportes y Sport Boys enviaron palabras de apoyo a ‘Tito’ Urruti y su familia ante el difícil momento que atraviesan.