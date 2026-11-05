Chiclayo tendrá un monumental mosaico con el rostro del papa León XIV

Una proyección aérea sitúa un mosaico circular con la figura del papa León XIV sobre un área verde de Chiclayo.

Guardar

Los jardines de la Universidad Señor de Sipán (USS), en Chiclayo, se convertirán en el escenario de un mosaico monumental dedicado al papa León XIV, elaborado con piezas de mayólica y cerámica sobre una plataforma circular de 12 metros de diámetro. La obra estará a cargo del artista estadounidense Stan Herd, reconocido internacionalmente por sus intervenciones a gran escala sobre el paisaje y por transformar extensas superficies de terreno en piezas artísticas.

Herd eligió el campus universitario como espacio para desarrollar esta pieza en homenaje al sumo pontífice, luego de conocer la propuesta y el entorno de la institución. El proyecto contará con la participación activa de integrantes del voluntariado de la USS, quienes trabajarán junto al artista durante el proceso creativo de ensamblaje del mosaico.

PUBLICIDAD

Una proyección aérea sitúa un mosaico circular con la figura del papa León XIV sobre un área verde de Chiclayo.

La selección de la universidad no fue casual. Su nombre remite al Señor de Sipán, gobernante de la antigua cultura mochica y uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes del norte peruano, símbolo de identidad para la región de Lambayeque. Esa carga histórica, sumada a la amplitud de los jardines del campus, terminó de definir la elección del lugar según explicó el propio artista.

“Este obsequio de Estados Unidos al Perú será posible gracias al apoyo de grandes amigos de este proyecto, de ambos países. Al conocer la Universidad Señor de Sipán, me cautivaron la amplitud de sus jardines y la historia que hay detrás de su nombre. Encontré aquí el lugar ideal para dar vida a esta obra y rendir homenaje al papa León XIV, integrando a la comunidad universitaria en una experiencia artística que une a nuestros pueblos”, expresó Stan Herd.

PUBLICIDAD

Misa del papa León XIV: requisitos para obtener los boletos gratuitos en la Base Aérea Las Palmas| Foto: Ticketmaster

La USS pone a disposición sus jardines y a su comunidad de voluntarios

El rector de la Universidad Señor de Sipán, Alejandro Cruzata Martínez, celebró que la institución haya sido el lugar elegido para materializar el homenaje al pontífice. Según destacó, la universidad asumirá un rol activo tanto en la cesión del espacio físico como en la movilización de su comunidad estudiantil para acompañar el desarrollo de la obra.

“Nos alegra que Stan Herd haya encontrado en nuestra universidad el espacio y la historia que buscaba para desarrollar este homenaje al papa León XIV. Desde la USS contribuiremos poniendo a disposición nuestros jardines y promoviendo la participación de nuestros voluntarios, para que esta obra sea también una experiencia de colaboración y compromiso con nuestra comunidad”, manifestó Cruzata Martínez. La iniciativa busca que el mosaico no solo funcione como pieza artística, sino también como punto de encuentro entre la institución y la ciudad.

PUBLICIDAD

El papa León XIV en la audiencia general celebrada este miércoles en el Vaticano. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

La develación se realizará días antes de la llegada del Papa a Perú

La presentación oficial del mosaico está programada para el 11 de noviembre, a las 11:00 horas, apenas dos días antes de que el papa León XIV llegue a territorio peruano. El pontífice tiene previsto visitar Chiclayo el 13 de noviembre, ciudad donde desarrolló una etapa significativa de su labor pastoral antes de su elección como líder de la Iglesia Católica.

La ceremonia de inauguración contará con la participación especial de los músicos que integraron la agrupación conocida popularmente como “la banda del Papa”, con quienes León XIV compartió su afición musical durante los años en que ejerció como obispo de Chiclayo. Con esa misma banda, el entonces obispo llegó a cantar en inglés durante una celebración navideña realizada en 2014, un episodio que forma parte de la memoria local sobre su paso por la región.

PUBLICIDAD

El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

El mosaico quedará abierto al público tras su presentación

Una vez develada, la obra podrá ser visitada de manera libre tanto por residentes de Chiclayo como por los turistas que arriben a la ciudad en el marco de la visita papal. El espacio fue concebido como un punto de encuentro permanente dentro del campus de la USS, donde los visitantes podrán observar de cerca el trabajo de mayólica y cerámica, además de conocer el significado histórico y artístico detrás de la pieza.

La obra se suma a los preparativos que distintas instituciones de Chiclayo vienen desarrollando de cara a la llegada del papa León XIV, en una visita que reavivará el vínculo entre el pontífice y la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante varios años.

PUBLICIDAD