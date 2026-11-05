Perú

Magaly Medina cuestiona la pedida de mano de Mark Vito a Leslie Echavarría: “Eso lo planificaron los dos”

La periodista no cree en que la propuesta de matrimonio haya sido completamente sorpresa y considera fue una planificación de la pareja

Composición con Magaly Medina en un estudio de televisión junto a Mark Vitto de rodillas ante Leslie Echavarría en una montaña
Magaly Medina comenta en su programa la pedida de mano realizada por Mark Vitto a Leslie Echavarría en una zona montañosa.
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Magaly Medina cuestionó la pedida de mano de Mark Vito a Leslie Echavarría y puso en duda que la propuesta de matrimonio hubiera sido una sorpresa para la empresaria. La conductora consideró que las imágenes difundidas en redes sociales respondieron a una producción coordinada por la pareja.

Durante la emisión de su programa del 4 de noviembre, Medina comentó el video grabado durante el viaje de la pareja a Pozuzo, en el que el influencer se arrodilló frente a Echavarría para entregarle un anillo de compromiso. La escena incluyó distintos planos, una edición posterior y registros del instante en que ella aceptó la propuesta.

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La presentadora reparó en el despliegue audiovisual que acompañó el anuncio y sostuvo que ese detalle restó espontaneidad al momento. Según dijo, la pareja, que publica contenido de manera habitual en plataformas digitales, habría organizado la grabación antes de llegar al mirador.

Captura de pantalla televisiva con una conductora en el estudio y un recuadro de un hombre arrodillado frente a una mujer en el campo
Magaly Medina aborda en su programa televisivo el video en el que Mark Vito propone matrimonio a Leslie Echavarría.

Qué sorprendidos ambos. Qué romántica pedida de mano, con incluido guion, imagen, todo, edición, todo”, expresó Magaly Medina al observar el video que circuló en redes sociales.

Para la periodista, el contenido tuvo una planificación previa debido a la presencia de un equipo de filmación. “Como ellos son tiktokers profesionales, se dedican solo al TikTok casi todo el tiempo, entonces tienen un equipo fílmico al lado y esto está totalmente planificado”, afirmó.

Medina señaló que no cuestiona que una propuesta de matrimonio quede registrada en video, aunque marcó diferencias entre usar una cámara y contar con una producción más amplia. A su juicio, la intervención de varias personas y la edición de las imágenes modificaron el sentido íntimo de la escena.

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Esto tendría que ser romántico, está bien pon tu cámara, pero no lleves a un equipo completo”, comentó la conductora. Luego, sostuvo que Leslie Echavarría habría conocido la preparación de la propuesta antes de que Mark Vito se arrodillara ante ella.

Un hombre arrodillado sostiene una caja abierta frente a una mujer de pie junto a una baranda con montañas verdes y un río al fondo
Mark Vito pide matrimonio de rodillas a Leslie Echevarría con un anillo de compromiso frente al paisaje montañoso de Pozuzo.

No creo que ella no supiera, yo creo que eso lo planificaron los dos”, agregó Medina. La periodista planteó que el objetivo de la pareja pudo haber sido sorprender a sus seguidores y obtener interacción en sus perfiles digitales.

Para la figura televisiva, el contenido estuvo pensado para el público que sigue a ambos creadores. “Para mí eso es ‘vamos a sorprender a nuestro público para ver cuántos likes tenemos’”, manifestó sobre la publicación de la pedida de mano.

Mark Vito pidió matrimonio a Leslie Echavarría durante un viaje a Pozuzo

La propuesta ocurrió durante unas vacaciones de la pareja en Pozuzo, distrito de la provincia de Oxapampa. Mark Vito llevó a Leslie Echavarría al mirador de Trama con el argumento de grabar un video para redes sociales, sin revelarle de inmediato el motivo principal de la visita.

El influencer estadounidense, conocido públicamente por su anterior matrimonio con la presidenta Keiko Fujimori, se arrodilló ante la empresaria y le entregó un anillo de compromiso. La secuencia quedó registrada en un video que ambos compartieron después con sus seguidores.

Leslie, ¿me darías el honor de convertirte en mi esposa? ¿Me permitirías pasar toda mi vida amándote, cuidándote y consiguiéndote una vida contigo? Leslie Rosa Echavarría Tello, ¿te casarías conmigo?”, expresó Mark Vito durante la propuesta.

Captura de una red social con un hombre de rodillas que ofrece un estuche con un anillo a una mujer de pie frente a un paisaje de montañas
Mark Vito propone matrimonio de rodillas a la empresaria Leslie Echevarría frente al paisaje montañoso del mirador en Pozuzo.

Echavarría respondió de forma afirmativa entre lágrimas, abrazó a su pareja y lo besó frente a las cámaras. Más tarde, mostró el anillo en otra parte del registro audiovisual, que recibió mensajes de felicitación y comentarios de sus seguidores.

La empresaria y el influencer suelen compartir viajes, actividades y momentos de su relación en sus redes sociales. La propuesta de matrimonio en Pozuzo abrió una nueva etapa para la pareja y generó debate por la producción que acompañó el anuncio.

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