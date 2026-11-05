Pedro Cateriano advierte que "lema de mano dura no funciona" y que se requiere "liderazgo con apego a la Constitución y la ley"

Pedro Cateriano conversó con Infobae Perú sobre su libro "Vargas Llosa, su otra gran pasión". (Foto: Infobae/Paula Elizalde)

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Pedro Cateriano evaluó los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori y trazó un diagnóstico que combina improvisación en el Ejecutivo, demagogia en el Parlamento y una oportunidad económica que el país no puede desperdiciar. El ex presidente del Consejo de Ministros advirtió que lo que el Perú necesita no es mano dura, sino liderazgo con apego a la Constitución.

A cien días del inicio de la gestión, Cateriano señaló que “en términos generales, lo que se ha apreciado es improvisación y descoordinación”, afirmó el abogado y político. A su juicio, las encuestas reflejan que el electorado mantiene, en lo esencial, las posturas que ya tenía antes de las elecciones: quienes aprueban la gestión en Lima coinciden con quienes votaron por la presidenta, mientras que la oposición más radical sigue concentrada en el sur del país.

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La polarización, en ese sentido, no ha cedido. Cateriano sostuvo que uno de los factores que alimenta esa tensión es la dinámica del Congreso, donde los enfrentamientos entre cámaras reproducen el patrón de conflicto que caracterizó a los parlamentos de la última década. “Da la impresión de que el Parlamento va a continuar estos cinco años imitando las posturas y los enfrentamientos que han sido los causantes de la anarquía política que hemos padecido”, advirtió.

Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros.|Foto cortesía GEC

El ex premier identificó un problema estructural en el diseño del bicameralismo aprobado mediante reforma constitucional: la ausencia de un mecanismo claro para resolver desacuerdos entre el Senado y la Cámara de Diputados. Recordó que la Constitución de 1979 sí contemplaba ese procedimiento a través del mecanismo de insistencia. “Esto demuestra una vez más que las reformas constitucionales no se deben llevar adelante a espaldas del debate ciudadano”, afirmó Cateriano, quien señaló que en ese proceso “predominaron los objetivos políticos y se dejaron de lado los criterios jurídicos”.

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El Parlamento, otro foco de improvisación y demagogia

En el análisis del ex premier, la improvisación no se limita al Poder Ejecutivo. Fue particularmente crítico con un sector de la oposición parlamentaria, especialmente con representantes de Juntos por el Perú, a quienes acusó de usar los mecanismos del sistema democrático para socavarlo. “Es absolutamente escandaloso que algunos parlamentarios de izquierda hayan llegado al Parlamento a aprender a leer”, señaló. “Algunas de las intervenciones son realmente vergonzosas.”

Cateriano distinguió entre el derecho constitucional al voto —que en el Perú alcanza también a los ciudadanos analfabetos— y la responsabilidad que implica ejercer la función legislativa. A su juicio, parte de esa bancada imita a “esa izquierda latinoamericana congelada ideológicamente y políticamente” que sigue reivindicando los modelos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El ex premier advirtió que ese patrón, si se sostiene durante los cinco años del mandato, compromete la capacidad del Ejecutivo de gobernar con estabilidad.

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Un fotomontaje presenta a Keiko Fujimori con la banda presidencial frente al Palacio de Gobierno junto con una inscripción sobre sus primeros cien días de mandato en Perú.

El Niño será el mayor reto del corto plazo para Fujimori

Cateriano fue categórico al señalar que el fenómeno de El Niño será el mayor desafío que enfrentará la presidenta Fujimori en el corto plazo. Valoró que haya cancelado un viaje a España para concentrarse en la preparación ante el evento climático, pero añadió una exigencia de fondo: congruencia. “Hay que exigirle congruencia también a la presidenta Fujimori”, afirmó.

Su argumento apunta a una contradicción política que, a su juicio, no puede ignorarse: Fuerza Popular y la propia Fujimori persiguieron políticamente a oficiales de la Fuerza Aérea y el Ejército, cuyos aviones y helicópteros serán ahora indispensables para la respuesta ante la emergencia. “Si ella habla de conciliación y de perdón, ella tendría —y su partido— que pedir perdón a estos oficiales”, sostuvo. Para Cateriano, la gestión del fenómeno climático pondrá a prueba no solo la capacidad operativa del gobierno, sino también su coherencia discursiva.

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Los precios de los minerales abren una oportunidad que el gobierno no debería desaprovechar

Más allá de los conflictos institucionales, el ex premier subrayó que el contexto internacional presenta condiciones favorables. Los precios de los minerales, el gas y el petróleo están en alza, y la demanda global de energía abre una oportunidad concreta para impulsar la exploración y explotación en el país. Se trata, según su lectura, de una ventana que no estará abierta indefinidamente.

Keiko Fujimori examina una figura de cerámica en un taller penitenciario junto a un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario.

Sin embargo, Cateriano advirtió que hasta ahora no se conocen las medidas concretas que el Ejecutivo aplicará en ese frente. También apuntó contra la izquierda por haber bloqueado sistemáticamente proyectos mineros legales mientras permanecía “ciega, sorda y muda” ante el avance de la minería ilegal. “Tiene que adoptar ese liderazgo la presidenta Fujimori para cambiar radicalmente la situación”, reclamó, recordando que el país además arrastra un problema fiscal heredado del populismo económico del Parlamento anterior.

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Amnistiar a Castillo generaría impunidad, no conciliación

Pedro Cateriano rechazó con firmeza la propuesta de un sector de la izquierda de conceder amnistía a Pedro Castillo. Para el ex primer ministro, no hay ambigüedad posible: Castillo dio un golpe de Estado, aunque efímero, cuando en su condición de presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas emitió un “discurso golpista” y dio órdenes en ese sentido. “Lo que fracasó fue el objetivo de todo golpe de Estado: establecer una dictadura”, precisó.

Cateriano trazó un paralelo directo con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, señalando que el discurso de Castillo fue “casi un calco” del de aquella jornada. La diferencia, a su entender, es que Fujimori padre sí logró consolidar la dictadura. En ese contexto, advirtió que amnistiar a Castillo no abona a ningún proceso de conciliación, sino que genera “una sensación de impunidad”. Agregó que la Cámara de Diputados tampoco ha investigado con celeridad los actos de corrupción del ex mandatario, incluido el escándalo de los mochasueldos.

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Keiko Fujimori ofrece declaraciones junto a autoridades en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional durante una sesión sobre el fenómeno El Niño. (Presidencia de la República)

La “mano dura” no funciona: el Perú necesita liderazgo constitucional

Al cierre de la entrevista, Cateriano fue directo al refutar la consigna de la “mano dura”. “El lema de mano dura no funciona”, afirmó. “Lo que funciona es liderazgo con apego a la Constitución y la ley.” Para el ex premier, esa fórmula es una “letanía latinoamericana” que confunde eficacia con autoritarismo y que históricamente han aplicado las dictaduras de la región.

Lo que el Perú necesita, en su diagnóstico, es rigor institucional y defensa del orden democrático constitucional. Cateriano también se refirió brevemente a Rafael Belaúnde, quien en la segunda vuelta apoyó a Fujimori de forma unilateral, sin consultar al partido. “Tomó unilateralmente su decisión”, comentó, sin mayores juicios adicionales. El ex premier cerró con una postura que resume su visión de los cien días: el gobierno enfrenta un Parlamento que es, en buena medida, el reflejo de la ajustada victoria electoral de Keiko, y esa realidad condicionará el margen de acción de su gestión durante los próximos cinco años.

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