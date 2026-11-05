Cortes de luz en Lima este viernes 6 de noviembre: revisa si tu calle está incluida en la lista de Pluz

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este viernes 6 de noviembre, varios sectores de Lima Metropolitana y Callao tendrán cortes de luz programados durante la jornada. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios, desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, y tendrán una duración variable según la zona comprendida.

La programación incluye calles y urbanizaciones del Rímac, asentamientos humanos de San Juan de Lurigancho y Carabayllo, además de numerosas asociaciones y programas de vivienda ubicados entre San Martín de Porres y Callao. Los cortes serán focalizados y no necesariamente abarcarán distritos completos.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este viernes 6 de noviembre?

Los usuarios pueden revisar las direcciones y los horarios establecidos para identificar si sus viviendas o negocios están comprendidos en la suspensión del suministro eléctrico.

Carabayllo: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

El primer corte en este distrito comprenderá el centro poblado Las Piedritas, manzana A.

San Juan de Lurigancho: de 9:30 a. m. a 6:30 p. m.

La interrupción alcanzará al pueblo joven Arriba Perú, en las manzanas 10, 15, 16, 17, 39 y 40.

Carabayllo: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

En otro horario, la suspensión del servicio comprenderá el centro poblado Las Piedritas, manzanas D y K.

Rímac: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

El corte incluirá las siguientes calles, avenidas y zonas residenciales:

Jirón Amalia Puga, cuadras 6, 7 y 8.

Avenida Alcázar, cuadras 7 y 8.

Jirón Andrés Corso (ex Bellavista), cuadra 7.

Jirón Antares, cuadras 1 y 2.

Jirón Antares Norte, cuadra 3.

Jirón Antares Sur, cuadra 3.

Calle Ricardo Bentín, cuadras 2, 5, 6 y 7.

Jirón Tomás Vidal, cuadra 2.

Avenida Felipe Arancibia (ex Tarapacá), cuadras 2, 5, 6 y 7.

Calle La Colonia, cuadra 1.

Calle Lorenzo de Villaseca, cuadra 1.

Jirón Pallasca, cuadra 7.

Pueblo joven Totorita: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.

Avenida Villacampa, cuadra 8.

Avenida La Capilla, cuadra 8.

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San Martín de Porres y Callao: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La programación comprende numerosas asociaciones y programas de vivienda, así como urbanizaciones de Santa Rosa y Oquendo:

Programa de Vivienda Nuestra Señora de la Soledad: manzanas A, B y C.

Asociación Santa María del Valle: manzanas A, B, D, E y F.

Programa de Vivienda Las Orquídeas de Oquendo: manzanas B, C, D, E y F.

Urbanización Los Jardines de Santa Rosa: manzanas A, B, C y D.

Urbanización Las Brisas de Santa Rosa: manzanas A, B, C, D, H e I.

Asociación de Vivienda Los Rosales de Lima: manzanas A, C, D, E y F.

Programa de Vivienda Señor de los Milagros de Oquendo: manzanas A, C, D, F, G y H.

Programa de Vivienda Los Alisos de Oquendo: manzanas A, B y C.

Programa de Vivienda Residencial Los Pinos de Santa Rosa: manzanas B, F e I.

Programa de Vivienda Santa Luisa I Oquendo: manzanas A, B, C y D.

Programa de Vivienda El Olivar de Oquendo: manzanas A, B, C y D.

Urbanización La Encantada de Santa Rosa: manzanas A, B y C.

Asociación Futura Urbanización La Encantada de Santa Rosa: manzanas A, B y C.

Programa de Vivienda Las Gardenias de Oquendo I: manzanas A y B.

Programa de Vivienda Villa Los Ángeles: manzanas A, B, C, D y E.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Para evitar inconvenientes durante la suspensión del suministro, se recomienda cargar con anticipación los celulares y las baterías externas, además de desconectar los equipos electrónicos sensibles para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando se restablezca la electricidad.

También es conveniente mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para conservar los alimentos, tener una linterna a mano y evitar el uso de velas cerca de materiales inflamables. Si en casa hay personas que dependen de equipos médicos eléctricos, es importante prever una fuente de respaldo.

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Los usuarios deben comprobar si sus calles, manzanas o urbanizaciones aparecen en el cronograma y considerar el horario correspondiente para organizar sus actividades.