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Carlos Zambrano criticó al VAR y señaló que Universitario fue favorecido ante Sport Boys: “Prefiero que lo eliminen y se equivoque el árbitro”

El defensor peruano cuestionó el penal sancionado contra Gianluca Lapadula por una presunta mano previa y relató los incidentes con hinchas de la ‘U’ al final del encuentro

El 'León' manifestó que la 'U' fue favorecida por el arbitraje en el estadio Monumental. Créditos: MVP Sports.
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Carlos Zambrano habló luego del empate agónico de Universitario de Deportes ante Sport Boys, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El defensor de la ‘misilera’ expresó su malestar por el resultado y cuestionó algunas decisiones arbitrales, incluida la intervención del VAR en el estadio Monumental de Ate.

Molestos y tristes, porque sabíamos que teníamos el partido en el bolsillo. Fuimos muy pasivos al final, porque creo que pudimos cerrar el partido tranquilamente. Si éramos más inteligentes, hubiéramos hecho el partido y lo liquidábamos. Al final nos metieron los goles en los últimos minutos y nos duele mucho eso”, dijo en zona mixta.

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Luego, Zambrano respondió sobre la actuación del arbitraje y sugirió que varias jugadas divididas favorecieron a Universitario. El experimentado futbolista también cuestionó que el VAR no revisara una acción que, según su versión, precedió al penal cobrado a favor de los locales.

“Saquen sus conclusiones también ustedes. El árbitro, en las divididas, creo que era para ellos. Lamentablemente, es parte del fútbol. Acabo de ver las imágenes del penal: la toca con la mano antes de que venga el contacto. La pudo revisar, pero no la revisan; revisan cuando quieren nomás. No sé para qué está el VAR. Prefiero que eliminen el VAR y que se equivoque el árbitro, que es una persona como cualquiera”, sostuvo.

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El ‘Káiser’, de todos modos, consideró correcto el tiempo de adición que permitió la igualdad de los ‘cremas’, debido a las interrupciones durante el encuentro. También destacó la respuesta de Sport Boys ante un rival al que, según afirmó, muchos consideraban favorito.

Los siete u ocho minutos que dieron creo que estuvieron bien, porque el juego se paró mucho tiempo. Fuera de eso, simplemente rescatar el esfuerzo que hizo todo el equipo. Creo que la mayoría estaba menospreciando al equipo y daba muy favorita a la ‘U’. Pero, por suerte, ellos se llevaron un punto; nosotros perdimos dos”, sentenció.

Carlos Zambrano criticó al VAR y señaló que Universitario fue favorecido ante Sport Boys.
Carlos Zambrano criticó al VAR y señaló que Universitario fue favorecido ante Sport Boys.

¿Qué pasó con los hinchas de Universitario?

Por otro lado, Carlos Zambrano se refirió a los incidentes que ocurrieron sobre el final del partido, cuando jugadores de Sport Boys intercambiaron botellazos con hinchas de Universitario ubicados en la tribuna occidente. El encuentro se detuvo durante algunos minutos.

El defensor restó importancia a los insultos que recibió desde las tribunas y destacó el desempeño de su equipo frente al conjunto ‘crema’.

“¿Qué me da igual? Como lo dije en una entrevista, vine a reírme, a pasarla bien. La tribuna no juega, por más que me gritaran de todo. Ese es el fútbol, pero yo me sentí muy cómodo en el campo. Enfrentamos a dos delanteros que son, prácticamente, los mejores del torneo. Creo que los tuvimos muy controlados en el primer tiempo, con casi cero ocasiones fuera del penal. En el segundo tiempo, hasta que estuve en el campo, estuvimos muy tranquilos y no ocasionaron nada. Lamentablemente, en los últimos minutos nos llenaron de pelotazos y nos duele mucho eso. Pero hay que rescatar nuestro esfuerzo”, afirmó.

Zambrano también cuestionó la falta de seguridad durante los incidentes y reconoció que reaccionó ante los objetos que cayeron desde la tribuna. “Nos tiraron como 20 botellazos y lamentablemente tengo el brazo mal. Si no, les hubiera tirado 20 botellas. No justifica mi reacción, pero ya era la impotencia por muchas cosas que nos están pasando y nadie hacía nada para que pararan eso”, sostuvo.

El cuadro 'crema' salvó un empate agónico 2-2 frente a los 'rosados' en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Su respuesta a la polémica con Hernán Barcos

Finalmente, Carlos Zambrano evitó pronunciarse sobre la polémica con Hernán Barcos, luego de que el delantero argentino se refiriera a su mensaje con indirectas tras su cruce con Pablo Guede.

No me interesa el tema de él, no quiero hablar de él porque no me interesa. Estamos hablando del fútbol que jugamos hoy. No tienes que tocar temas que no tienen nada que ver acá”, cerró.

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