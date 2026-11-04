Perú

Hijo del alcalde electo de Huaura cae en operativo contra presunta organización criminal: incautan armas y explosivos

El operativo policial permitió decomisar armamento, explosivos y otros objetos, además de detener a cuatro personas investigadas por su presunta participación en la banda ‘Los Injertos del Cono Sur’

Huaura
Pompeyo Vergara, militante de Somos Perú, asumirá la alcaldía provincial de Huaura el 1 de enero de 2027. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre la detención de su hijo
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El hijo del alcalde electo de Huaura, Cristian Vergara Cuéllar, fue detenido por su presunta vinculación con la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Sur’, durante un operativo policial realizado la noche del martes al norte de Lima.

La intervención permitió incautar armas de fuego, explosivos, municiones, cinco teléfonos celulares y un vehículo, según confirmó a radio Exitosa el jefe de la Región Policial Lima Norte, el general Manuel Farías Zapata.

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Vergara Cuéllar, conocido con el alias de ‘Cris’, es hijo de Pompeyo Vergara, quien asumirá la alcaldía de Huaura el 1 de enero de 2027. Además, sería trabajador del Poder Judicial, de acuerdo con la emisora.

“Quiero recalcar que dentro de esta importante banda se encuentra, lamentablemente, un comunicador social, un hijo de un alcalde electo que será sometido a profundas investigaciones. Nosotros lamentamos mucho lo que está pasando en esta parte del norte chico”, declaró el oficial, quien confirmó que el intervenido será investigado.

Huaura
El hijo del alcalde electo de Huaura, Pompeyo Vergara, fue detenido por su presunta vinculación con ‘Los Injertos del Cono Sur’, una organización criminal intervenida durante un operativo policial

Indicó seguidamente que, además del vehículo, se incautaron una pistola, explosivos y otros objetos. Precisó que los cinco celulares serán examinados para profundizar las pesquisas.

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Los otros detenidos fueron identificados como Roger Alexander Azabache Chumbes, alias ‘Ojitos’; Ariel Moisés Herboso Ramos, alias ‘Ariel’; y Moisés Teófilo Gamarra Osorio, alias ‘Moisés’.

Según el despacho, en el vehículo intervenido también se encontró droga. Sin embargo, el jefe policial no precisó el tipo ni la cantidad de sustancia incautada.

El burgomaestre electo, militante de Somos Perú, no se ha pronunciado hasta el momento en sus redes sociales sobre la detención de su hijo, aunque únicamente informó sobre una reunión de trabajo con el responsable de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en la que abordaron las acciones preventivas ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

“Aunque asumiré oficialmente la alcaldía provincial el próximo 1 de enero de 2027, considero que la responsabilidad de prepararnos y trabajar por Huaura comienza desde ahora”, escribió en esa publicación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó días atrás su victoria con el 19,6 % de los votos y más de 24.000 sufragios. En una de sus primeras entrevistas tras los resultados, Vergara expresó su agradecimiento a los ciudadanos y reconoció los desafíos que afrontará durante su gestión.

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El jefe de la Región Policial Lima Norte, Manuel Farías Zapata, confirmó que será investigado. También lamentó que entre los intervenidos figure el hijo de una autoridad electa

“Estoy sumamente emocionado y, obviamente, también con un gran reto por hacer una gran gestión (...) Tenemos muchos problemas que resolver, pero creo que con los mismos actores vamos a resolver el problema, porque yo siempre he dicho: ellos son parte del problema, pero también parte de la solución”, afirmó.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a los comicios del pasado 4 octubre para escoger a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales. Gran parte de la atención está puesta en la capital Lima, donde se escoge a un alcalde metropolitano y a otros 42 alcaldes distritales.

Los ganadores fueron escogidos para ejercer los cargos en el periodo 2027-2030, que coincidirá en su totalidad dentro del periodo presidencial 2026-2031 para el que fue elegida la mandataria Keiko Fujimori.

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