Perú

Machu Picchu: cómo verificar si tu boleto de ingreso es válido y recuperar la entrada si la perdiste antes de visitar la ciudadela inca

El Ministerio de Cultura habilitó una herramienta en TuBoleto para consultar la validez de las entradas mediante el documento de identidad

Los visitantes nacionales y extranjeros podrán verificar si sus entradas, incluso las adquiridas mediante operadores turísticos, aparecen en el registro oficial. La consulta permite buscar por código de boleto o fecha programada para el recorrido. Difusión
Los visitantes nacionales y extranjeros podrán verificar si sus entradas, incluso las adquiridas mediante operadores turísticos, aparecen en el registro oficial. La consulta permite buscar por código de boleto o fecha programada para el recorrido. Difusión
Guardar

Los turistas que tienen previsto visitar Machu Picchu cuentan con una nueva herramienta para comprobar la validez de sus entradas antes de llegar al recinto arqueológico. La medida busca reducir los problemas relacionados con boletos falsificados, compras que no figuran en el sistema oficial o documentos que no corresponden a una adquisición legítima.

El Ministerio de Cultura incorporó una opción de consulta en la plataforma TuBoleto para que los visitantes puedan revisar los datos de sus entradas mediante internet. El servicio también permite comprobar los boletos adquiridos a través de agencias de turismo, una modalidad frecuente entre quienes organizan su recorrido con operadores externos.

PUBLICIDAD

La herramienta cobra importancia ante la necesidad de confirmar que la compra figure en los registros oficiales y que el documento presentado corresponda a una entrada válida. De esta manera, los usuarios podrán realizar la comprobación por cuenta propia, sin depender exclusivamente de la revisión del boleto físico o de su archivo digital.

La nueva función también contempla situaciones en las que los turistas pierden el archivo de su entrada o no lo tienen disponible al momento de acudir al complejo arqueológico. Para esos casos, el sistema permite recuperar la información mediante el documento de identidad y la fecha prevista para la visita.

Cómo consultar la validez de los boletos de Machupicchu en TuBoleto

Machu Picchu - Ministerio de Cultura - Perú - 3 de enero
El colapso de la plataforma TuBoleto dejó a turistas y operadores sin opciones para reservar entradas a Machu Picchu, generando caos y reclamos. Foto: Composición Infobae

El servicio está disponible en el portal oficial del Ministerio de Cultura, a través de la dirección https://tuboleto.cultura.pe/consulta-tuboleto. Los visitantes deben ingresar su número de documento de identidad y elegir el criterio que utilizarán para localizar la entrada.

La plataforma ofrece dos modalidades de búsqueda:

  • Por código de boleto: permite consultar la información mediante el código asignado a la entrada.
  • Por fecha de visita: facilita la búsqueda cuando el usuario conoce el día de su recorrido, pero no dispone del código del boleto.
En ambos casos, el número de documento de identidad funciona como dato necesario para efectuar la consulta. El procedimiento permite comprobar si la entrada está registrada en el sistema y corresponde a una compra válida.

El Ministerio de Cultura indicó que esta opción también comprende los boletos adquiridos mediante agencias de turismo. Por ello, quienes contrataron paquetes o servicios con intermediarios podrán revisar si sus entradas cuentan con el registro correspondiente en TuBoleto.

PUBLICIDAD

Qué hacer si el visitante no tiene el boleto físico o digital

Una de las opciones incorporadas está dirigida a los turistas que no pueden presentar su entrada porque no tienen el documento físico ni el archivo digital disponible.

En esa situación, el usuario puede ingresar al portal de consulta, colocar su número de identidad y seleccionar la búsqueda por fecha de visita. Con esos datos podrá localizar la información vinculada con su ingreso a Machu Picchu.

Esta alternativa permite recuperar los datos de la entrada sin necesidad de conservar una copia del boleto en el dispositivo móvil o llevar una impresión. La consulta también facilita que el visitante compruebe previamente si su compra figura en los registros oficiales.

La disponibilidad de esta función resulta relevante para quienes reciben sus entradas mediante intermediarios, ya que permite revisar la información antes del día programado para el recorrido.

Personal de control también podrá consultar los boletos de ingreso

Machu Picchu sin visitantes
Machu Picchu cae en visitas y ahora peruanos y extranjeros prefieren visitar atractivos más cerca a Lima. - Crédito Andina

La nueva funcionalidad de TuBoleto no está destinada únicamente a los turistas. El personal responsable del control de acceso a Machu Picchu también podrá utilizar el sistema para revisar los datos de las entradas.

Esta opción permitirá orientar a los visitantes que necesiten recuperar o descargar sus boletos antes de continuar con el procedimiento de ingreso. De ese modo, los trabajadores podrán consultar la información disponible en la plataforma y asistir a quienes no tengan consigo el documento correspondiente.

La medida incorpora una herramienta de apoyo para las tareas de verificación en el acceso a la ciudadela inka. Además, permite atender los casos en los que el turista necesita localizar nuevamente su entrada, sin depender de la copia que recibió durante la compra.

Nuevas condiciones para recorrer las rutas alternas de Machupicchu desde 2027

Una fila de personas en una pasarela de madera, un puesto de tickets, carteles informativos, la ciudadela de Machu Picchu, montañas y neblina.
Visitantes aguardan en una pasarela de madera la entrada a Machu Picchu, la antigua ciudad inca rodeada de montañas y neblina en el paisaje peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación de boletos se incorpora a los servicios digitales disponibles para quienes visitan el complejo arqueológico, mientras que las condiciones para recorrer sus circuitos también registran modificaciones previstas para el próximo año.

Los cambios establecidos para las rutas alternas de Machupicchu, que incluyen nuevos horarios para las montañas y la incorporación de un recorrido adicional desde enero de 2027.

Por su parte, el Ministerio de Cultura mantiene la consulta de autenticidad de entradas en TuBoleto como una herramienta para que visitantes nacionales y extranjeros comprueben sus datos antes de acudir al sitio arqueológico.

Temas Relacionados

Ministerio de CulturaMachu Picchuentradasperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

El alcalde de Lima destacó las acciones del Ejecutivo en seguridad ciudadana y prevención de los efectos de El Niño, aunque evitó emitir una calificación sobre los resultados alcanzados en este periodo

Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

Lo que dice el informe del delegado de Alianza Lima vs Cienciano sobre el escándalo de Horacio Melgarejo en Matute 2026

La victoria blanquiazul por 1-0 pasó a segundo plano. Lo que trascendió del partido fue el escándalo protagonizado por el técnico del ‘Papá’ y la reacción de dos dirigentes del club local

Lo que dice el informe del delegado de Alianza Lima vs Cienciano sobre el escándalo de Horacio Melgarejo en Matute 2026

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

La Lancha de Servicio General Arica llegará al puerto de Ilo con dos oficiales y ocho tripulantes. La autorización legislativa permite su ingreso con ametralladoras, fusiles, subametralladoras y pistolas para participar en el ejercicio Neptuno

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Papa León XIV viajará a Chiclayo y Cusco en un avión con comida típica de las regiones y una cabina ambientada especialmente para su visita al Perú

Mariela Farías, responsable de acompañar al Santo Padre en los vuelos de Lima a Chiclayo y de Chiclayo a Cusco, reveló a Infobae Perú que la selección de alimentos dependerá del pontífice o de su comitiva

Papa León XIV viajará a Chiclayo y Cusco en un avión con comida típica de las regiones y una cabina ambientada especialmente para su visita al Perú

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

JEE Ica evita reelección encubierta del alcalde de San Juan Bautista y proclama como nueva autoridad a la segunda regidora

La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

Alberto Beingolea no acepta cargos y se declara inocente ante el PJ: Fiscalía pide 8 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Donnie Yaipén se prepara para cantarle cumbia al papa León XIV: “Vamos a hacer un repertorio que represente nuestras culturas”

Donnie Yaipén se prepara para cantarle cumbia al papa León XIV: “Vamos a hacer un repertorio que represente nuestras culturas”

María Pía y Karina Rivera se reencuentran después de 26 años: se emocionaron hasta las lágrimas y bailaron Cazamiento en el zoológico

Hija de Laura Bozzo habría pedido 5 mil dólares para brindar información sobre la salud de la conductora, asegura prensa mexicana

Donnie Yaipén, Susana Baca, Tania Libertad y Lita Pezo, los artistas que le cantarán al papa León XIV en su regreso al Perú

Tony Rosado mostró su nuevo rostro a los 68 años tras someterse a retoques estéticos: “Cada día más hermoso”

DEPORTES

Lo que dice el informe del delegado de Alianza Lima vs Cienciano sobre el escándalo de Horacio Melgarejo en Matute 2026

Lo que dice el informe del delegado de Alianza Lima vs Cienciano sobre el escándalo de Horacio Melgarejo en Matute 2026

Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Pablo Guede confrontó en vivo a Pedro García por crítica sobre su reacción contra Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa de Horacio Melgarejo”

Emily Zinger recuerda su difícil experiencia en España antes de volver al Perú: “Lo intentaba, pero no era suficiente”

Ignacio Buse vs Nuno Borges: día y canal TV del duelo por octavos de final del Masters 1000 de París 2026