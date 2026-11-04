Keiko Fujimori entregó 2.600 hectáreas para construir dos nuevos penales en Huacho

Durante una visita al penal Ancón I, se realizó la supervisión del módulo de control de acceso perimétrico y de los talleres de cerámica para internos. La comitiva oficial, acompañada por ministros de Estado y autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), inspeccionó los protocolos de seguridad y las actividades de resocialización. Posteriormente, se anunció la entrega de terrenos para la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en Huacho frente a medios de prensa.

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La presidenta Keiko Fujimori encabezó este miércoles en el penal Ancón I, ubicado en el distrito limeño de Ancón, la entrega formal de dos predios estatales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) para la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Huacho. Los terrenos suman aproximadamente 2.600 hectáreas y fueron transferidos desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como parte de la política de seguridad del Ejecutivo.

“Hoy se hace un anuncio muy importante. Se están entregando los títulos habilitantes para la construcción de dos grandes penales, y este es un esfuerzo que se hace en conjunto. Agradecemos al sector de Vivienda por facilitar este espacio. Es un espacio muy grande: 2.600 hectáreas”, declaró la mandataria durante el acto de entrega simbólica de las resoluciones que formalizan la transferencia.

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Keiko Fujimori asiste junto a autoridades del sector de justicia a un acto oficial frente al establecimiento penitenciario Ancón I.

Fujimori subrayó que la iniciativa es producto del trabajo articulado entre varias instituciones del Ejecutivo y destacó la participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como pieza clave para viabilizar los proyectos. La jefa de Estado indicó que la siguiente etapa recae ahora en el Minjusdh, al que exigió rapidez y eficiencia en la ejecución de las obras.

“Lo que tenemos que hacer ahora es ponerle mucha eficiencia, capacidad y en pocos meses, señor ministro, estaremos inaugurando los dos penales anunciados”, afirmó la presidenta, quien expresó su expectativa de que las nuevas instalaciones puedan estar operativas en un plazo breve.

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Keiko Fujimori recorre un pasillo interior junto a autoridades del Instituto Nacional Penitenciario durante una actividad en Huacho.

Fujimori plantea talleres productivos para internos de delitos menores

Además de la seguridad penitenciaria, la presidenta puso énfasis en la función resocializadora que deberán cumplir los nuevos establecimientos. Aclaró que el enfoque de reinserción no apunta a los reclusos de alta peligrosidad, sino a quienes han cometido delitos de menor gravedad, con el objetivo de que aprendan oficios durante su reclusión.

“Estos dos terrenos que se están entregando al Ministerio de Justicia son bastante amplios. Y lo que se busca, además de tener un lugar seguro, es que se puedan activar y construir grandes talleres productivos para la capacitación de los internos, su resocialización, pero además que los productos que ellos fabriquen sirvan a nuestra sociedad”, agregó Fujimori. La mandataria mencionó que se buscará ampliar la oferta de talleres productivos en los penales como parte de este enfoque.

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Keiko Fujimori examina una figura de cerámica en un taller penitenciario junto a un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario.

Los ministros de Justicia y Vivienda respaldaron la transferencia de los predios

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, sostuvo que la construcción de los nuevos establecimientos responde a la decisión política de la presidenta de enfrentar el crimen organizado y mejorar las condiciones del sistema carcelario peruano. Por su parte, el titular de Vivienda, Mauricio Arnillas, reafirmó el compromiso de su sector con las acciones del Gobierno orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante el acto, ambos ministros protagonizaron la entrega simbólica de las resoluciones que formalizan la transferencia de los terrenos al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). También participaron el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el superintendente nacional de Bienes Estatales, Ángel Manero; y el presidente ejecutivo del INPE, Abraham Lescano.

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