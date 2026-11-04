María Pía y Karina Rivera se reencuentran después de 26 años: se emocionaron hasta las lágrimas y bailaron Cazamiento en el zoológico

Las presentadoras de televisión María Pía Copello y Karina Rivera comparten mesa en el set de transmisión digital del programa Sin más que decir de Q Network. Durante la emisión, ambas utilizan auriculares y micrófonos de cabina para dialogar frente a la audiencia sobre su trayectoria, sus experiencias pasadas y su vínculo actual, mientras permanecen sentadas frente a marcas auspiciadoras y elementos escénicos del estudio.

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María Pía Copello y Karina Rivera se reencontraron públicamente después de 26 años y pusieron fin a los rumores de una supuesta enemistad que surgió tras sus etapas como animadoras infantiles junto a Timoteo. La conversación, emitida este 4 de noviembre en el programa Sin+Que decir, terminó entre lágrimas, abrazos y el baile de “Casamiento en el zoológico”, una de las canciones que ambas grabaron durante su paso por la televisión.

Karina Rivera fue la primera conductora de un espacio infantil de América Televisión junto al recordado dragón. Tras quedar embarazada, María Pía Copello asumió la conducción, una situación que durante años dio lugar a versiones sobre una distancia entre ambas.

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Frente a frente, las dos presentadoras coincidieron en que nunca tuvieron una conversación directa para contrastar lo que cada una había escuchado en aquella época. También señalaron que muchas historias se construyeron a partir de comentarios de terceros y de información que recibieron de manera distinta.

Karina Rivera y María Pía Copello cantan y bailan con micrófonos en mano durante su presentación en el estudio de Que Más Network.

María Pía Copello aseguró que el diálogo permitió sanar una carga de años

Copello agradeció a Rivera por aceptar su invitación y sostuvo que el encuentro era un asunto pendiente desde hacía mucho tiempo. La conductora señaló que ambas tuvieron la posibilidad de contar sus experiencias sin descalificar la mirada de la otra.

“Yo creo que era un pendiente hace muchísimo, muchísimo tiempo. Qué bueno que se haya dado”, expresó María Pía al cierre de la entrevista.

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La presentadora explicó que cada una conoció versiones distintas sobre el cambio en la conducción del programa y sobre la relación que mantenían. “Creo que cada quien ha contado su historia desde su perspectiva. Creo que ninguna ha querido invalidar la otra”, afirmó.

Copello también remarcó que los comentarios que recibió entonces ocurrieron en una etapa complicada y que su presencia en el espacio buscaba exponer su experiencia. “Yo simplemente he venido a exponer mi historia, tú la tuya y la gente sacará sus conclusiones finalmente, pero lo importante es que hoy no existe nada entre nosotras”, manifestó.

Karina Rivera y María Pía Copello abrazan al personaje infantil Timoteo en el estudio del programa durante su reencuentro televisivo.

La conductora sostuvo que el reencuentro podría ayudar a cerrar un capítulo que, según dijo, ambas habían cargado durante años. “Lo más importante era sanar esto, que lo hemos llevado como una carga, como una mochila pesada durante tantos años”, indicó.

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Antes de concluir, María Pía agradeció a Karina por sentarse a conversar frente a cámaras. “Hemos dicho creo que lo justo y necesario y te agradezco por eso, de verdad que sí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación”, señaló.

Karina Rivera dijo que aceptó la invitación sin dudarlo

Karina Rivera relató que recibió la llamada para participar cuando terminaba un show cerca del lugar donde se grababa el programa. Según contó, no dudó en aceptar porque también sentía que había guardado el tema durante mucho tiempo.

“Yo creo que es algo que yo también lo tenía guardado hace mucho. Hace tiempo quería romper tantas cosas que uno va recibiendo en el camino, positivas o negativas, pero igual eran incómodas”, declaró Karina Rivera.

La exanimadora recordó que, pese a haberse encontrado en aeropuertos y otros lugares, nunca había conversado con Copello sobre los hechos que alimentaron los rumores. “Nunca, de verdad, hemos conversado, nos hemos cruzado muchas veces en un aeropuerto, como se lo dije en los canales, pero nunca habíamos conversado”, explicó.

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María Pía Copello y Karina Rivera se abrazan y bailan en el estudio durante su reencuentro televisivo.

Rivera también se refirió al abrazo que le dio a María Pía antes de la entrevista. Contó que el momento la conmovió y que debió contener las lágrimas. “El día que te vi te di un abrazo sincero. Un abrazo que yo quería llorar”, dijo.

A lo largo del diálogo, las dos animadoras plantearon que Timoteo quedó en medio de versiones que nunca fueron comunicadas de forma directa entre ellas. Rivera señaló que el personaje siempre se mostró como su amigo, aunque no le informó ciertas situaciones que, con el paso de los años, fueron parte de los relatos sobre la presunta rivalidad.

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La conductora aprovechó el momento para dejar un mensaje al público sobre la necesidad de resolver conflictos personales. “No guardarse amarguras, no guardarse rencores, no guardarse problemas que lo único que van a hacer es enfermar tu vida”, expresó.

Las conductoras de televisión María Pía Copello y Karina Rivera se abrazan durante una emisión del programa Q+ en un estudio de transmisión.

Tras descartar que una hubiera perjudicado a la otra, Copello y Rivera dejaron abierta la posibilidad de compartir un proyecto a futuro. El cierre del programa remitió a sus años en la televisión infantil: ambas bailaron “Casamiento en el zoológico”, una de las canciones más recordadas de la etapa que compartieron con Timoteo.